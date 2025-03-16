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technonick
Представлены автобусы для всемирной выставки Expo 2025
Во время выставки компания-оператор намерена эксплуатировать эти автобусы без водителей.

Две модели самоуправляемых электромобилей будут использоваться на территории выставки и вокруг нее. Они были недавно представлены в преддверии дня открытия выставки, которая пройдет в следующем месяце на Юмэсиме, искусственном острове в округе Конохана, Осака.
Более крупный автобус, рассчитанный на 24 пассажира, будет использоваться для доставки людей с Маисимы, искусственного острова, который находится в заливе Осака рядом с островом Юмэсима (тоже искусственный остров и сделанный японцами), к месту проведения мероприятия, в то время как меньший автобус, рассчитанный на девять пассажиров, будет использоваться для перевозки людей между различными точками внутри места проведения выставки. Всего планируется выпустить восемь автобусов.

#expo 2025 #самоуправляемые автобусы
Источник: japannews.yomiuri.co.jp
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