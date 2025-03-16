Во время выставки компания-оператор намерена эксплуатировать эти автобусы без водителей.

Две модели самоуправляемых электромобилей будут использоваться на территории выставки и вокруг нее. Они были недавно представлены в преддверии дня открытия выставки, которая пройдет в следующем месяце на Юмэсиме, искусственном острове в округе Конохана, Осака.

Более крупный автобус, рассчитанный на 24 пассажира, будет использоваться для доставки людей с Маисимы, искусственного острова, который находится в заливе Осака рядом с островом Юмэсима (тоже искусственный остров и сделанный японцами), к месту проведения мероприятия, в то время как меньший автобус, рассчитанный на девять пассажиров, будет использоваться для перевозки людей между различными точками внутри места проведения выставки. Всего планируется выпустить восемь автобусов.