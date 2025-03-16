Две модели самоуправляемых электромобилей будут использоваться на территории выставки и вокруг нее. Они были недавно представлены в преддверии дня открытия выставки, которая пройдет в следующем месяце на Юмэсиме, искусственном острове в округе Конохана, Осака.
Более крупный автобус, рассчитанный на 24 пассажира, будет использоваться для доставки людей с Маисимы, искусственного острова, который находится в заливе Осака рядом с островом Юмэсима (тоже искусственный остров и сделанный японцами), к месту проведения мероприятия, в то время как меньший автобус, рассчитанный на девять пассажиров, будет использоваться для перевозки людей между различными точками внутри места проведения выставки. Всего планируется выпустить восемь автобусов.
Две модели самоуправляемых электромобилей будут использоваться на территории выставки и вокруг нее. Они были недавно представлены в преддверии дня открытия выставки, которая пройдет в следующем месяце на Юмэсиме, искусственном острове в округе Конохана, Осака.