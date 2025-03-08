При создании этой модели инженеры стремились сочетать качество с простотой. Модель предназначена для ежедневных поездок по городу и пригородам.

Рама из алюминиевого сплава 6061 служит базисом для комплектации модели необходимыми компонентами. Канадский производитель использует в модели заднеприводный двигатель Bafang 36V 350 Вт. Контроллер 36 В/ 350 Вт регулирует мощность нагрузки и защищает аккумуляторную батарею. Аккумулятор 36 В / 10,4 А*ч служит источником электроснабжения. Время зарядки аккумулятора, по данным сайта производителя, доходит до 4,5 часа. Зарядное устройство 36 В 2A UI standard включено в комплект продажи.

Дисплей Wolff LCD выдает данные по поездке и по настройкам. Переднее и заднее светодиодное освещение управляется с дисплея. На руле установлено управление «дроссельная заслонкой» большим пальцем. Используются покрышки Kenda K935 700C x 45C, которые смонтированы на алюминиевые диски с двойными ободами. Передняя подвеска с ходом 65 мм представлена вилкой амортизационного типа. Дисковые тормоза Tektro идут с функцией отключения питания. Задний переключатель передач Shimano Tourney предоставляет велосипедисту выбор в использовании 7 скоростей.

Регулируемая стояночная подножка произведена из алюминиевого сплава. Крылья - полноразмерные и изготовлены из пластика FD. Конструкция имеет заднюю багажную стойку из алюминиевого сплава. Вес модели равен 27,3 кг.

Производителем предоставляется пожизненная гарантия на раму велосипеда и двухлетняя гарантия на все остальные компоненты. Цена - 2 399 канадских долларов.