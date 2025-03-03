Политика нового президента США заставила политиков Германии посмотреть по новому на военный бюджет ФРГ.

Две партии, которые надеются сформировать следующее правительство Германии, планируют вложить сотни миллиардов евро в оборону и инфраструктуру, когда придут к власти, сообщила в воскресенье газета Bild.

Обе темы становятся все более актуальными для потенциальных новых лидеров Берлина, поскольку крупнейшая экономика Европы переживает спад, а очевидный поворот США ставит под сомнение безопасность континента. Ссылаясь на несколько источников, близких к переговорам, Bild сообщает, что инвестиционный план был обсужден в пятницу на коалиционных переговорах между консервативным альянсом ХДС/ХСС, который занял первое место на недавних выборах, и левоцентристской социал-демократической партией (СДПГ).

Обе стороны рассматривают возможность скорейшего создания двух специальных инвестиционных фондов, один из которых предназначен для изношенной немецкой армии, а другой - для восстановления разрушающейся инфраструктуры страны.

Суммы, которые обсуждаются для каждого из фондов, “значительно превышают” фонд в 100 миллиардов евро (104 миллиарда долларов), уже выделенный для немецкой армии в 2022 году. Участники переговоров с обеих сторон изучили отчеты Economist, в которых потребности немецкой армии оцениваются в 400 миллиардов евро (416 миллиардов долларов), а инфраструктуры страны - в полтриллиона евро, добавила Bild.