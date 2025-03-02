Velotric Nomad 2 по цене 1999 долларов США сегодня поступил в продажу.

Nomad 2 оснащен функциями и компонентами, обеспечивающими комфортную езду как по городским улицам, так и по бездорожью. Он может взбираться на холмы. Velotric Nomad 2 оснащен двигателем номинальной мощностью 48 В 750,0 Вт с крутящим моментом 90,0 Н*м. Благодаря управлению дроссельной заслонкой и 5 уровням поддержки педалированию педалей, эта мощность может быть доведена до нужного уровня в нужной ситуации. Модель отличается максимальной скорости 28 миль/45 км в час.

Говоря о системе помощи при нажатии на педаль, Velotric предлагает SensorSwap - функцию в системе помощи при нажатии на педаль, которая использует как датчик частоты вращения педалей, так и датчик крутящего момента и позволяет водителю в любой момент выбрать, какой датчик используется. Велосипед обеспечивает максимальную дальность пробега в 65 миль/104,61 км благодаря аккумулятору емкостью 705 Вт*ч на 48 В и 14,7 А*ч. Аккумулятор соответствует стандартам UL и IPX7.

Конструкция Nomad 2 включает в себя шины Kenda 26,0 × 4 дюйма, вилку с ходом подвески 100.0 мм и подседельный штырь с амортизацией. В комплект поставки входят дисплей 3,5 дюйма, фара на 500 люмен, задний фонарь с указателями поворота, задняя багажная стойка с нагрузкой до 30 кг, крылья, гидравлические дисковые тормоза, 8-ступенчатая трансмиссия Shimano.

Велосипед доступен на выбор - с высокой или сквозной рамой. Весит он 34 кг. Максимальная весовая нагрузка составляет 229 кг, грузоподъемность - 195 кг.