Гладкий и агрессивный силуэт модели напоминает о раллийных мотоциклах 80-х годов.

Модель имеет двигатель объемом 937 кубических сантиметров. Двигатель развивает 109,50 л.с. при 9250 об/мин. Он имеет шестиступенчатую трансмиссию с оптимизированными электронными настройками и предлагает функции, такие как режимы езды, мощность и другие функции. Мотоцикл с 21-литровым топливным баком предназначен для поездок на большие расстояния.

DesertX Discovery оснащен стальной решетчатой рамой и подвеской с увеличенным ходом. Мотоцикл оснащен 21-дюймовым передним и 18-дюймовым задним колесами. За торможение отвечают тормоза Brembo с системой ABS на поворотах, сдвоенные диски диаметром 320 мм спереди с моноблочными радиальными суппортами Brembo M50 (четыре поршня) и один диск диаметром 265 мм сзади с двухпоршневым плавающим суппортом Brembo.

Мотоцикл оснащен кожухом двигателя с защитой водяного насоса, решеткой радиатора и усиленным кожухом картера. Модель также оснащена обогреваемыми ручками, высоким ветровым стеклом. Цена мотоцикла составляет - 217 800 индийских рупий (около 220 000 рублей).