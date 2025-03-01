Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
technonick
Компания Ducati выпустила модель DesertX Discovery
Гладкий и агрессивный силуэт модели напоминает о раллийных мотоциклах 80-х годов.

Модель имеет двигатель объемом 937 кубических сантиметров. Двигатель развивает 109,50 л.с. при 9250 об/мин. Он имеет шестиступенчатую трансмиссию с оптимизированными электронными настройками и предлагает функции, такие как режимы езды, мощность и другие функции. Мотоцикл с 21-литровым топливным баком предназначен для поездок на большие расстояния. 

DesertX Discovery оснащен стальной решетчатой рамой и подвеской с увеличенным ходом. Мотоцикл оснащен 21-дюймовым передним и 18-дюймовым задним колесами. За торможение отвечают тормоза Brembo с системой ABS на поворотах, сдвоенные диски диаметром 320 мм спереди с моноблочными радиальными суппортами Brembo M50 (четыре поршня) и один диск диаметром 265 мм сзади с двухпоршневым плавающим суппортом Brembo.    

Мотоцикл оснащен кожухом двигателя с защитой водяного насоса, решеткой радиатора и усиленным кожухом картера. Модель также оснащена обогреваемыми ручками, высоким ветровым стеклом. Цена мотоцикла составляет - 217 800 индийских рупий (около 220 000 рублей).

#ducati desertx discovery
Источник: overdrive.in
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Чистый убыток маркетплейса Ozon увеличился до 59,4 миллиарда рублей в 2024 году
14
Rockstar открыла перенос сохранений в GTA V Enhanced
2
В Японии создали видеоигру-стрелялку, в которой пули размером в одну миллиардную метра
3
Китай проводит испытания первого в мире двигателя, способного развивать скорость в 16 махов
+
Гуманоидный робот G1 от Unitree осваивает кунг-фу с помощью Sim2Real технологии
+
Страница Grand Theft Auto 5 Enhanced появилась в Steam
+
В России создали альтернативный пальмовому маслу пищевой продукт
4
На ПК доступна предзагрузка GTA 5 Enhanced, новой версии с улучшениями для следующего поколения.
+
BMW планирует начать производство электромобилей Neue Klasse в Германии летом 2026
+
EA рассказывает о дальнейших планах по развитию Command and Conquer
4
Radeon RX 9070 и RX 9070 XT представлены в Китае по ценам от 620 до 690 долларов
15
Microsoft настоятельно рекомендует делать резервные копии Windows 11 в OneDrive
3
Nvidia выпустила драйвер Game Ready версии 572.60, который должен решить проблему с чёрным экраном
1
В первой половине текущего года выйдет три флагманских планшета с аккумуляторами около 10 000 мА*ч
+
ZTE Nubia готовит к глобальному анонсу несколько необычных смартфонов
+
Игровые графические процессоры Nvidia, похоже, отошли на второй план, деньги компании приносят ИИ
1
FSR 4 на базе ИИ будет работать только на Radeon RX 9000 — опубликован список игр с его поддержкой
+
Copilot от Microsoft позволяет активировать пиратские копии Windows 11
2
Nvidia подтвердила, что Blackwell Ultra и Vera Rubin GPU выйдут в 2025 и 2026 годах
+
Трамп: Владимир Зеленский оказался не готов к мирному соглашению
7

Популярные статьи

Проверяем Debian, Manjaro и Fedora на пригодность для использования
41
Что известно о будущей Xbox next generation - вся информация на сегодняшний день
10
Проверяем Ubuntu и Chimbalix на пригодность для использования
64
Как я собрал моему знакомому игровой ПК всего за 62 000р, который тянет все игры в 1080р@60fps
15
Температурный стресс-тест PlayStation 3 FAT — 18 лет без обслуживания на заводской термопасте
1

Сейчас обсуждают

Маэстро
18:50
ну ка поясни как все думают?
WSJ: Трамп поручил рассмотреть возможность прекращения поставок вооружений Украине
Mallory
18:49
Дружище, ну зачем вы кушаете этот невкусный кактус с линуксом? Бросьте если все так плохо. Пользуйтесь виндой на здоровье. Вас что, принуждают злые линуксоиды?
Проверяем Debian, Manjaro и Fedora на пригодность для использования
valderm
18:48
Ryzen 5 5600X - 65 вт, для его разгона до 105 вт нужна как минимум плата на 570Х чипсете, что никто делать не будет на такой плате
Как я собрал моему знакомому игровой ПК всего за 62 000р, который тянет все игры в 1080р@60fps
Mallory
18:47
О, расскажите как вы без Докера (или другой технологии контейнеризации) (Можете даже на винде) организуете, ну скажем деплой дополнительных инстансов при превышении нагрузки на приложение, или изоляци...
Проверяем Debian, Manjaro и Fedora на пригодность для использования
ebatoryi
18:45
это все так думают,а там может быть всё намного сложнее.
WSJ: Трамп поручил рассмотреть возможность прекращения поставок вооружений Украине
valderm
18:44
для задохлика 3050 и 8 линий PCI-E не нужны, хоть 3.0, хоть 4.0 - он их не переварит
Как я собрал моему знакомому игровой ПК всего за 62 000р, который тянет все игры в 1080р@60fps
Маэстро
18:43
ты полностью этот разговор из Белого дома видел? думаешь артист переигрывал?
WSJ: Трамп поручил рассмотреть возможность прекращения поставок вооружений Украине
[IRanPast]
18:40
Я таких, как ты с поехавшей крышей, много видал, всех пережил и тебя сосунки упоротого переживу
RX 9070 XT достиг в FurMark производительности RTX 4080 при температуре чипа 55°C
ebatoryi
18:40
да с чего ты взял,что это не разыгранный спектакль и все эти страны сейчас не в сговоре и сша и бриты и ес и украина.
WSJ: Трамп поручил рассмотреть возможность прекращения поставок вооружений Украине
century84
18:40
Мужчина? Скорее мелкий внук получил леща от деда и был наказан.
WSJ: Трамп поручил рассмотреть возможность прекращения поставок вооружений Украине
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем