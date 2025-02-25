Искусственный интеллект все больше проникает в вооружения и не оставляет шансов противнику.

Вооружённые силы Индии разработали новое оружие, которое, по сообщениям, способно обнаруживать, отслеживать и нейтрализовывать угрозы всего за 10 миллисекунд. Это оружие, оснащённое пулемётом среднего калибра, способно поражать цели на расстоянии до 1,8 километров (1,1 мили) после подтверждения от наблюдателя. Планируется разместить это оружие вдоль линии контроля Индии — на границе с Пакистаном.

Основная прицельная система TAIWS оснащена камерой высокого разрешения с 40-кратным оптическим увеличением и тепловизором, обеспечивающими ночное видение на расстоянии до 2 километров (1,2 мили). Если не удается обнаружить врага, автоматически включаются дополнительные камеры, гарантирующие, что ни одна цель не будет пропущена. Сообщается, что оружие продемонстрировало успех в испытаниях, достигнув 100-процентной вероятности попадания с первого выстрела.

Созданный для плотной, пересеченной местности, TAIWS создает “зону поражения” размером 50 метров (164 фута) на 50 метров (164 фута), гарантируя, что ни один враг не сможет убежать. Более того, оружие может предсказывать будущие позиции и вести огонь по ним, обеспечивая более высокую вероятность поражения.