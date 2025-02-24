Грузы будут возить с той же скоростью, что и людей. Технологии скоростного движения на железной дороге теперь касаются и грузов.

Ожидается, что осенью между Токио и Мориокой начнет курсировать первый в стране грузовой скоростной поезд Синкансэн. East Japan Railway Co. планирует переоборудовать поезда серии E3 "Синкансэн", убрав все пассажирские сиденья из семи вагонов и установив устройства для предотвращения смещения груза, сообщили источники в компании. Компания ожидает спроса на высокоточное оборудование и высококачественную свежую рыбу, а также на другие товары, поскольку новый сервис будет более быстрым и бесперебойным, чем обычные грузовые поезда.

В настоящее время некоторые поезда "Синкансэн" перевозят грузы в помещениях за пределами мест для сидения. Новая услуга позволит перевозить более крупные грузы и значительно увеличить объем перевозок, сообщил высокопоставленный представитель JR East. Реконструированный поезд будет соединен с другим поездом "Синкансэн", который перевозит пассажиров.