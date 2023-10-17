Двигатели на ступице - это относительно новая технология. Все компоненты находятся внутри колеса. Благодаря этому электрические скейтборды с двумя ступичными моторами выглядят аккуратнее, а нижняя сторона загромождена меньшим количеством деталей. Это также делает их тише, чем их аналоги с двумя ременными двигателями.

Китайско-американский производитель Ownboard предлагает набор для самостоятельной сборки электрического скейтборда с двумя ступичными двигателями. Электромоторные скейтборды с двумя ступицами, как правило, требуют меньших затрат на техническое обслуживание, поскольку они реже нуждаются в замене. Все компоненты, находящиеся внутри колеса, лучше защищены, что повышает их долговечность.

реклама

Что касается технических характеристик, то максимальная дальность поездки данной версии от одной зарядки составляет 14 миль (22,5 км), а если принимать во внимание рекуперативное торможение, то потенциально 16 миль (25,7 км), а максимальная скорость - 26 миль в час (41,8 км/ч). Заявленная мощность двигателя составляет 250 Вт. Установленная батарея 2P10S имеет мощность 4,0 А*ч. В комплекте идет зарядное устройство - 41.5 В 2 А DC5.5*2.1.Комплектом предусмотрены колеса SHR85A размером 90*52 мм.

При желании в дальнейшем можно заказать более мощный аккумулятор. Колеса доступны в двух различных цветах: черном и оранжевом. Ownboard Dual Hub поставляется с пультом дистанционного управления.

рекомендации Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 MSI по старой цене дешевле Palit Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Цена этой версии составляет 349,99 долларов США. Версии с 6 А*ч и 8А*ч аккумуляторами стоят 429,99 и 529,99 долларов США, соответственно.