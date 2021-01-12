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Ещё одна интересная новинка суббренда Xiaomi появилась в китайских маркетплейсах. Достаточно популярная компания Viomi представила на рынок интересный робот-пылесос. Обычным роботом-пылесосом сейчас никого не удивишь, а вот робот-пылесос с автоматической отгрузкой мусора из контейнера - это более интересное дополнение. Ранее такие системы применялись в более продвинутых устройствах компании iRobot, которая стала первопроходцем в строении роботов-пылесосов. Однако, и в этом направлении Китай продолжает нагонять американцев.

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Решение реализовано в базе-зарядке робота-пылесоса, которая получила дополнительную надстройку в виде достаточно большого резервуара для мусора. После уборки мусор из резервуара откачивается в контейнер, очистка которого из-за объёма требуется гораздо реже. Такого рода система может найти своё применение при работе на пространствах с большой площадью, когда для одной уборки контейнера робота-пылесоса может не хватить. Несмотря на достаточно узкую применимость и инновационность устройства, цена приятно удивит даже рядовых пользователей подобного рода техники.

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