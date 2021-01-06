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На рынке криптовалют наконец-то начался так называемый «альтсезон». Вот уже почти на протяжении двух месяцев основная криптовалюта Bitcoin набирала обороты, а последние пару недель и вовсе день ото дня обновляла свои исторические максимумы. На данный же момент на рынке наблюдается рост альтернативных коинов, имеющих меньшую капитализацию. Такое явление часто происходит после того, как человеку на психологическом уровне сложно покупать основную криптовалюту из-за её высокой стоимости.

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Именно поэтому, рынок начинает перетекать в более дешёвые, но не менее интересные активы. Другими словами, толпа переливает свои деньги в надежде получить «иксов». На этом фоне начинается серьёзный рост криптоактивов, находящихся в десятке списка CoinMarketCap. Особенно явно это можно заметить по росту стоимости криптовалюты Ethereum - 1003$, Polkadot - 9,63 и Bitcoin Cash - 403$. Также рост наблюдается и у менее популярных активов, но вкладывать в них средства куда более рискованно. Также стоит отметить, что инвестировать в любой криптовалютный актив следует, когда интерес инвесторов к нему абсолютно потерян. Например, как в случае с Bitcoin летом 2020 года. А что вы думаете о рынке криптовалют? Стоит ли за ним будущее финансовой системы или это все тот же мыльный пузырь, стремящийся лопнуть в любую минуту? Напишите об этом в комментариях.