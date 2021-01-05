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Xiaomi Redmi представил телевизор с диагональю 2.5 метров за 410 тысяч рублей

Не многие знали, но компания Redmi представила самый большой телевизор с диагональю 98 дюймов
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Бюджетный суббренд Xiaomi Redmi представил самый большой телевизор стоимостью 410 тысяч рублей, который благодаря небольшим ресейлерам стал появляться "на полках" наших интернет магазинов. Телевизор называется Xiaomi Redmi Max, он получил диагональ 98 дюймов и Android TV на борту.

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Производство и продажа устройства началась еще в марте 2020 года, а вот в России он появился совсем недавно. Все из-за сложностей в транспортировке. Из-за них же телевизор лишился ножек, которые есть в китайской комплектации. По размерам они напоминают две стремянки и по понятным причинам не могут приехать в нашу страну. Телевизор имеет 3 HDMI и 2 USB разъёма, аудиовход и разъём под антенну. Рамка сделана из стали. Толщина устройства 12,8 миллиметров. Что примечательно, на транспортировочной коробке даже имеется датчик, который позволяет определять, не переворачивали ли телевизор при доставке. А что вы думаете по поводу телевизора почти в 2,5 метра, который может занять почти всю вашу стену?Пишите об этом в комментариях.

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