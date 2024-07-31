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TechnoReview
DOGS - соперник мем-токенов, который раздают бесплатно
Токен Dogs можно получить абсолютно бесплатно, просто проверив скор вашего аккаунта в Telegram, что занимает не больше 10-20 секунд времени. Чем старше аккаунт Telegram, тем больше дадут Dogs

Всем привет! Сегодня снова посмотрим на мем-токен Dogs, который сейчас можно получить бесплатно и который несомненно станет убийцей всех мем-токенов, которые на данный момент присутствуют на рынке. Напомню, что токен Dogs можно получить абсолютно бесплатно, просто проверив скор вашего аккаунта в Telegram, что занимает не больше 10-20 секунд времени. Чем старше аккаунт Telegram, тем больше дадут Dogs, однако, недавно появилась возможность получать ещё больше Dogs путём выполнения различных заданий и квестов. Таким образом, можно очень легко получить больше 20 000 Dogs на один аккаунт, которые на данный момент оцениваются в 75$. Соответственно чем больше мы сделаем мультиаккаунтов, тем больше Dogs получим. Также не стоит забывать и про манипуляции с ростом цены, как в случае с Notcoin.  

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На данный момент в проекте более 30 000 000 человек и все это потенциальные холдеры. Как я уже неоднократно объяснял, чем больше холдеров и участников комьюнити мем-токена, тем он более распределён и соответственно давление на стакан в моменте кратно снижается. Что интересно, уже сейчас токен Dogs, ещё не выйдя на рынок, обгоняет по количеству потенциальных держателей все популярные мемы-токены включая Doge, Shiba Inu, Pepe и Notcoin вместе взятые. Дело в том, что недавно разработчики добавили возможность подключить свой кошелёк к miniApp приложению. Так вот, эту процедуру проделали более 10 000 000 пользователей. Dogs уже сейчас более чем в четыре раз превышает количество пользователей самого распределённого токена Notcoin, которые на данный момент удерживают около 2 400 000 кошельков. 

Если вы не знали, мем-токен Dogs представляет собой образ собаки по имени Spotty, который служит неофициальным логотипом и главным талисманом ВКонтакте. Павел Дуров создал этот образ в ходе благотворительного мероприятия, целью которого была поддержка детских приютов. В результате появилась известная собака, символизирующая удаленные или замороженные аккаунты ВКонтакте. Этот персонаж быстро завоевал симпатию пользователей и стал их любимым талисманом. Сейчас же изображение приобретёт статус токена в сети TON и основными преимуществами будет являться максимальная раздача токена его комьюнити. Если вы присоединились, значит вы уже холдер! Большая часть токенов будет распределена среди комьюнити и принадлежать ему.

Сейчас, проверяя свой аккаунт в Telegram, можно получить токены Dogs. Чем старше ваш аккаунт в Telegram, тем больше токенов вам полагается. Кроме того, за наличие премиум-статуса фиксировано начисляют 300 токенов, за подключение кошелька дают 1000 Dogs, за выполнение различных социальных заданий с подпиской от 50 до 100 Dogs. Дневной чек-ин может давать от 400 до 4800 и более Dogs, поэтому не пропускаем и запускаем miniApp, каждый день.

Кстати, если у вас в настройках Telegram не задан юзернейм, то вместо количества токенов будет отображаться NaN. Чтобы это исправить, нужно перейти в настройки, выбрать "мой профиль", затем "изменить", придумать и указать свой никнейм. После этого зайдите в Telegram бот и проверьте свой аккаунт.

Как и в случае с Notcoin, у Dogs основным манипулятором будет являться биржа Binance. Именно она будет вбирать в себя основную эмиссию токенов после их распределения и продаже слабыми руками. Однако, это не гласная информация и сам контракт токена Dogs нашли у Caши - создателя проекта Notcoin. Поэтому первое время листинга на Binance может и не быть. Зато биржа BingX официально заявила о лиснииге Dogs у себя. Более того биржа Blum активно курирует Dogs и возможно запустит его в рамках своего mempad-а, старт которого запланирован на 24 августа. 


Таким образом, листинг Dogs может состояться уже очень скоро, буквально в этом месяце. Поэтому у нас осталось совсем немного времени, чтобы загнать большое количество ферм, подключить друзей, родителей и знакомых, чтобы собрать как можно больше токенов! Всем удачи и хорошего настроения. Пока.

#dogs airdrop #dogs telegram #dogs — новый notcoin #dogs телеграмм #dogs #dogs - убийца мем-токенов
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Дуров раздаёт свой мем-токен Dogs всем пользователям Telegram и он может cтать популярнее Notcoin
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