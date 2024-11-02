Первые «цветные» электронные книги с экранами E Ink Kaleido были 6-дюймовыми. Они увидели свет в 2020-м, продавались всего год-полтора и… исчезли с рынка. На смену им пришли более крупные модели: с диагональю 7,8, а потом и 7 дюймов. В принципе, логика в этом есть: цветной контент, вроде учебников, бизнес-изданий и комиксов, нередко имеет плотную верстку, и его комфортнее изучать именно на больших экранах.

Плюс тогдашняя версия Kaleido (т. е. самая первая) характеризовалась весьма посредственной цветопередачей – серый фон, блеклые цвета, зернистость... В результате картинка на сравнительно небольшом 6-дюймовом экране выглядела далеко не лучшим образом, а в некоторых случаях оказывалась и вовсе нечитабельной.

И вот на дворе конец 2024. Компания PocketBook совершенно неожиданно берет и выпускает как раз 6-дюймовый «цветной» ридер – PocketBook 634 Verse Pro Color. Он сейчас такой единственный на рынке – аналогов и конкурентов просто нет. С одной стороны, это делает модель уникальной. С другой – как мы выяснили в предыдущем абзаце, для изучения цветного контента желателен более крупный экран… Возникает вопрос: имеет ли PocketBook 634 Verse Pro Color право на жизнь? Ответ на него я и попытаюсь найти в рамках данного обзора.

Перво-наперво подчеркну два момента. Первый: экран у PocketBook 634 Verse Pro Color современный, не просто E Ink Kaleido, а E Ink Kaleido 3. К третьему поколению данная технология избавилась от детских болезней и уже способна обеспечить вполне приемлемый уровень качества изображения. В этом я неоднократно убеждался, тестируя 7- и 7,8-дюймовые электронные книги с E Ink Kaleido 3.

Второй важный момент – цена: в PocketBook решили ничего не требовать за цветной дисплей. Как это понимать? А очень просто: модель PocketBook 634 Verse Pro Color сделана на основе черно-белого ридера PocketBook 634 Verse Pro. Монохромный экран заменили цветным, поставили более мощный процессор и усиленную батарею. При этом стоят эти две модели одинаково: 19 990 рублей. Такую щедрость можно только приветствовать: раньше разница в цене между аналогичными цветными и черно-белыми ридерами составляла 3-5 тысяч рублей.

Экран и подсветка

Раз уж экран является самой интригующей частью устройства, то с него и начнем. Итак, 6 дюймов, технология E Ink Kaleido 3. Насколько такой дисплей комфортен для изучения цветного контента разных типов?

Скажу так. Детские книги в силу особенностей их верстки отображаются на 6 дюймах отлично.

Некоторые учебники, бизнес-издания с диаграммами, комиксы и так далее – тоже. Здесь все зависит от верстки и размера шрифтов: если в конкретной книге они крупные, то все нормально. Если же мелкие, то изучать такой контент на 6-дюймовом дисплее некомфортно. Однако не все так уж и плохо, и вот почему.

Вернемся в 2020 год и вспомним первые 6-дюймовые модели с экранами E Ink Kaleido. Они, как правило, оснащались очень слабым железом – 2 ядра у моделей на Linux и максимум 4 у ридеров с Android. И того, и другого явно не хватало для безупречно быстрой работы. Поэтому контент было сложно масштабировать. Например, читаешь учебник и видишь мелкий текст в каком-нибудь блоке на странице. Хочешь увеличить его мультитачем, чтобы изучить, – но ридер начинает тупить, и масштабирование занимает секунд 5. В результате от самой идеи масштабирования со временем отказываешься. При этом без него читать нереально…

PocketBook 634 Verse Pro Color получил прошивку на основе Linux и вполне современный 4-ядерный процессор с частотой 1,8 ГГц. Подчеркну: для Linux это много, так как данная операционка куда менее требовательна к ресурсам железа, чем Android. Так вот: оказывается, что масштабировать изображение мультитачем на экране PocketBook 634 Verse Pro Color уже вполне комфортно. Изменение размеров шрифтов и картинок происходит почти мгновенно. Поэтому 6-дюймовый экран не выглядит серьезной проблемой: цветной контент изучать можно, и со вполне нормальным уровнем комфорта. Просто нужно быть готовым к тому, что придется достаточно часто сводить-разводить пальцы на дисплее. Раздражает ли это? Не сказал бы. Если не хочется разводить – пожалуйста, существуют 7- и 7,8-дюймовые модели с Kaleido 3. Но они минимум на четверть дороже и куда массивнее.

По поводу качества изображения скажу так: E Ink Kaleido 3 уже практически не «серит» (в отличие от Kaleido и Kaleido 2), да и с отображением цветных фрагментов изображения все стало куда веселее. Напомню, что все без исключения дисплеи этого типа показывают черно-белую картинку в разрешении 300 ppi, а вот при демонстрации цветной разрешение снижается. В случае Kaleido и Kaleido 2 до 100 ppi, а случае Kaleido 3 – до 150 ppi. Мои эксперименты показали, что при 150 ppi изображение уже не кажется зернистым – оно выглядит вполне симпатично. С насыщенностью все тоже неплохо. Конечно, нужно понимать, что от палитры в 4096 оттенков не стоит ждать невероятного буйства красок. И тем не менее Kaleido 3 куда сочнее, чем Kaleido и Kaleido 2.

Итого: экран у PocketBook 634 Verse Pro Color вполне приличный. Я не могу записать его в недостатки данной модели. Просто он по меркам ридеров небольшой, и это следует держать в уме.

Здесь же скажу пару слов про подсветку. Она типичная для ридеров ценой от 10 тысяч рублей: можно регулировать и яркость, и цветовую температуру. То есть доступен и белый цвет, и масса оттенков желтого и оранжевого. Последние, как принято считать, обеспечивают расслабляющий эффект. Поэтому при чтении перед сном логично задействовать именно их. Но и днем лично я порой ставлю желтую подсветку. Благодаря этому страницы книг выглядят «теплее и ламповее», будто читаешь какой-нибудь старинный томик из закромов библиотеки.

Корпус, эргономика и управление

Здесь ничего нового лично я для себя не обнаружил, так как в свое время имел дело с черно-белой моделью PocketBook 634 Verse Pro. Но, естественно, опишу корпус во всех подробностях.

Все внешние элементы ридера изготовлены из пластика: фронтальная часть черная матовая, задняя – черная рифленая, плоские боковины – синие. Выглядит девайс современно и при этом достаточно необычно – за счет того самого рифления тыльной стороны и будто бы «отрезанных» уголков корпуса. На фоне унылых моделей Kindle и некоторых других брендов PocketBook 634 Verse Pro Color кажется едва ли не дизайнерской штучкой.

Внутри корпуса – во всяком случае, так заявляет компания PocketBook – находится шасси из нержавеющей стали, призванное обеспечивать жесткость конструкции. Признаюсь честно: ридер я не разбирал. Но по ощущениям «стальной скелет» внутри действительно есть. При кручении в руках корпус совершенно не гуляет и не скрипит. Да и в целом собрана читалка весьма аккуратно: зазоры между деталями идеально ровные.

Девайс компактный (все же 6 дюймов – это 6 дюймов), с тонкими рамками слева и сверху от экрана, да и не шибко тяжелый – 182 г. Конечно, существуют и более легкие ридеры в таком форм-факторе – например, PocketBook 618 Basic Lux 4 весит всего 155 г. Но зато в PocketBook 634 Verse Pro Color имеется та самая стальная рама, которая не может быть невесомой. Лично я – за надежность, пусть даже путем увеличения веса.

Одной из важнейших фишек PocketBook 634 Verse Pro Color является защита от воды по стандарту IPX8. Устройство можно мыть под проточной водой и ронять в водоемы на глубину до 2 метров. Подчеркну, что эта фишка уникальна для российского рынка – другие производители ридеров реализацией водозащиты не заморачиваются.

Дисплей слегка утоплен во фронтальную панель, то есть защитного стекла здесь нет – это удел более дорогих моделей вроде той же PocketBook 700 Era Color, PocketBook 743G InkPad 4 и некоторых других. Никаких неудобств это, впрочем, не доставляет: управлять устройством с помощью тачскрина вполне удобно.

Тем более что для управления предусмотрена целая система жестов, поддающаяся настройке.

При желании можно задействовать кнопки – они находятся на фронтальной панели. В угоду дизайну их сделали узенькими, и оттого удобство среднее. Но хорошо, что они вообще есть. Современные 6-дюймовые читалки, как правило, лишены каких-либо дополнительных органов управления – в них есть только сенсорный экран.

Клавиши в PocketBook 634 Verse Pro Color тоже поддаются тонкой настройке – как для интерфейса, так и для отдельных типов файлов. Таким образом можно ювелирно подогнать систему управления устройством под себя.

Осталось сказать пару слов про порт USB-C. Он служит не только для зарядки и подключения к компьютеру для передачи файлов, но и для подсоединения флешек (интерфейс OTG). Необходимо это, например, для переноса книг с ПК. Способ, конечно, не самый изящный, но «кушать не просит», так что пусть будет.

Программное обеспечение

Прошивки ридеров PocketBook собраны на базе Linux, если не считать пару флагманских «электронных блокнотов» с Android (модели InkPad X Pro и InkPad Eo). Использование Linux без возможности установки стороннего софта обязывает производителя максимально «нафаршировывать» устройства в плане ПО, ведь пользователь не сможет ничего добавить самостоятельно. В PocketBook с этой задачей справляются отлично: как правило, ничего добавлять и не хочется, все необходимое есть изначально. И даже не только необходимое, но и факультативное.

Встречает нас рабочий стол с обложками книг – тех, что открывались последними. Если вы недавно добавляли какие-то файлы в память и пока не открывали их, демонстрируется соответствующая плашка. Ниже есть иконки быстрого доступа в количестве пяти штук. Четыре из них можно менять на какие-либо другие приложения.

Главное меню выглядит так – ничего необычного, разве что иконки разбиты по подразделам.

Еще в системе есть шторка с переключателями (их набор можно менять), шкалами регулировки яркости и температуры подсветки, уведомлениями – например, о выходе новой прошивки.

Настройки. Тут много всякого понатыкано, и я даже не знаю, какой процент пользователей будет в этом всем ковыряться. Но хорошо, что настроек много – обязательно ведь найдутся въедливые товарищи.

При открытии книг доступна масса опций – встроенные в систему шрифты (плюс можно добавлять свои), размер букв, поля, межстрочные интервалы, темная тема, ну и так далее.

Текст может выглядеть совершенно по-разному.

Отдельно отмечу «заметочную» функциональность – в ней активно используются возможности цветного дисплея. Фрагменты текста можно и просто выделять, и добавлять к выделению комментарии. Это удобно: например, все, что связано с одним персонажем книги, выделяем желтым, с другим – розовым. Заметки/комментарии сохраняются в формате HTML в памяти ридера, так что при желании их можно перенести на смартфон или компьютер.

А можно и просто делать рукописные пометки разными по цвету маркерами.

Список поддерживаемых форматов очень длинный: CBR, CBZ, PDF, PDF (DRM), EPUB, EPUB (DRM), DJVU, FB2, FB2.ZIP, DOC, DOCX, RTF, PRC, TCR, TXT, CHM, MOBI, ACSM, HTM, HTML, AZW и AZW3. Пробовал практически все файлы из списка, с проблемами не столкнулся. В том числе за пару мгновений открылся PDF весом в 2,2 Гб.

Для демонстрации книг в разделе «Библиотека» есть масса вариантов. Можно по-всякому отображать обложки…

…и сортировать файлы по почти десятку градаций.

Последний пункт на предыдущем скрине – PocketBook Cloud – нуждается в особом пояснении. Это такой облачный сервис, который дает возможность синхронизировать книги между несколькими устройствами – ридером, смартфоном, планшетом, компьютером. Причем не только сами книги, но и места остановки чтения. Таким образом можно начать читать на том же PocketBook 634 Verse Pro Color, а продолжить, скажем, на смарте. Оно логично: не всегда реально таскать с собой ридер, а вот какой-нибудь айфон или аппарат на Android у нас всегда в кармане.

Никуда не делись и традиционные для моделей PocketBook другие способы передачи книг в ридер по Wi-Fi – через Dropbox и электронную почту. Они актуальны для тех, кто не желает пользоваться кабелем.

Набор приложений типичный для «цветных» моделей компании: несколько простых игр, рисовалка, приложение-раскраска, часы, календарь, калькулятор с набором инженерных функций.

Отдельно отмечу словари. Их много, плюс можно еще и свои инсталлировать. Словари доступны как в виде отдельной программы, так и при чтении книг.

В первом случае для получения перевода вбиваем слово с помощью виртуальной клавиатуры…

…во втором – выделяем пальцем слово, и видим перевод в окошке. К сожалению, переводятся только отдельные слова, а вот фразы или предложения – нет. Но и на том спасибо.

Подытоживая этот раздел, повторюсь: все необходимое в PocketBook 634 Verse Color Pro и прочих моделях компании есть изначально – и даже более того. Желания что-то изменить или добавить не возникает. Плюс реализовано все на высоком идейно-художественном уровне, да и к стабильности работы никаких вопросов нет.

Аудиовозможности

Не уверен, что они в ридере вообще необходимы, но производителям же как-то нужно дифференцировать флагманы и модели среднего класса. Для этого есть и ряд других способов, а аудио дополняет картину. Вот и в PocketBook 634 Verse Pro Color имеются приложения для проигрывания музыки и аудиокниг в нескольких форматах, плюс Text-to-Speech. Ну и еще Bluetooth – для подключения беспроводных наушников и колонок. Встроенного динамика, как в том же PocketBook 700 Era Color, в этой модели нет. Ну и ладно.

Не вижу смысла описывать все это подробно, так что раскрою лишь два момента. Первый – это работа Text-to-Speech. Логика простая: открываем книгу в каком-нибудь FB2, нажимаем на кнопку – и диктор проговаривает текст голосом. Движок встроенный, и заменить его нельзя. Не скажу, что он худший или лучший в мире – просто обычный. Поэтому бывают проблемы с паузами, с ударением, крайне редко – с произношением. Пользоваться Text-to-Speech можно, иногда он выручает, но лучше постараться и найти нужную книгу в аудиоформате. Кайфа будет больше.

Языков для Text-to-Speech предлагается несколько десятков, для большинства есть мужские и женские голоса.

Железо, связь и память

О связи не могу сказать ничего особенного: модуль Wi-Fi 5 вполне себе цепкий, Bluetooth 5.4 тоже не сбоит. Отмечу только, что «синий зуб» здесь только для подключения аудиоустройств, так что файлы по нему в ридер не перешлешь. Впрочем, не факт, что это кому-то нужно, учитывая наличие массы более удобных способов.

С железом все интересно. Как я писал выше, в PocketBook 634 Verse Pro Color применяется новая для компании аппаратная платформа с четырехъядерным процессором, разгоняющимся до 1,8 ГГц. Для Linux – легкой системы безо всякого дополнительного мусора – это более чем достаточно. Поэтому работает ридер очень шустро. Ну эдак вдвое шустрее, чем модели PocketBook со старой платформой – гигагерцевым двухъядерным чипом. Так что в PocketBook 634 Verse Pro Color произошел выход на качественно новый уровень.

Карты памяти моделью не поддерживаются, так что придется довольствоваться встроенными 16 Гб, из которых доступно что-то около 14 с половиной. Но не только: к порту USB-C, как я уже говорил, можно подключать флешки с соответствующим штекером, ну или с переходником на USB-A.

Автономная работа

Не стоит думать, что применение батареи на 2100 мАч ощутимо повлияло на автономность PocketBook 634 Verse Pro Color – если сравнивать, например, с PocketBook 634 Verse Pro, у которой 1500 мАч. В случае цветных ридеров приходится активнее использовать подсветку: чтобы картинка была более сочной. Если в случае «черно-белой» читалки достаточно и 50% яркости, то в случае «цветной» выкручиваешь ее до 80-90%. Плюс железо здесь более быстрое, и оно тоже кушать хочет. Поэтому получается, что можно рассчитывать на тот же классический для E Ink-читалок месяц. Естественно, если читать не более пары часов в день и не злоупотреблять интернетом.

Итого

Конкретно этот 6-дюймовый «цветной» ридер я могу назвать весьма стоящей штуковиной. Благодаря росту производительности аппаратной платформы масштабирование изображения превратилось из мучения во вполне себе обыденный процесс, который происходит плавно. Поэтому PocketBook 634 Verse Pro Color оказывается вполне удобной вещью – и при этом еще и весьма компактной. Это важно, так как остальные присутствующие на рынке читалки с дисплеями Kaleido 3 гораздо крупнее, и в кармане их чаще всего не унесешь. А вот 6-дюймовый PocketBook 634 Verse Pro Color – как раз устройство карманного формата. Причем устройство уникальное: повторюсь, что других ридеров в форм-факторе «6 дюймов» с E Ink Kaleido 3 на рынке сегодня нет.

Ну и напоследок напомню, что существует еще и черно-белая модель PocketBook 634 Verse Pro, которая доступна в РФ за те же 19 990 рублей. Она предлагает все же чуть более светлый экран, так что если вы не планируете изучать цветной контент, то можно купить и ее. Тем более что PocketBook 634 Verse Pro доступна в красном цвете – это крайне редкое явление на рынке ридеров, которые чаще всего черные, серые или коричневые.