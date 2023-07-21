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Прибыль Nokia падает из-за недостатка инвестиций
Компания сообщила об уменьшении чистой прибыли на 29% по сравнению с прошлым годом

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Производитель оборудования для беспроводной и фиксированной связи Nokia в четверг сообщил о снижении прибыли во втором квартале, поскольку клиенты, особенно в Северной Америке, отложили инвестиции из-за замедления экономического роста и роста стоимости финансирования.

Компания из Эспоо, Финляндия, сообщила о чистой прибыли в размере 414 миллионов евро (464 миллиона долларов) за период с апреля по июнь, что на 29% меньше, чем 585 миллионов евро годом ранее. Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, составила 415 миллионов евро по сравнению с 582 миллионами евро в предыдущем году. Продажи Nokia снизились на 3% до 5,7 млрд евро.

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Среди других сетевых продуктов Nokia является одним из основных мировых поставщиков 5G, технологии широкополосной связи последнего поколения, наряду со шведской Ericsson, китайской Huawei и южнокорейской Samsung.

«Ранее в этом году я подчеркивал, что мы начали замечать признаки макроэкономических проблем, а также то, что переваривание запасов влияет на расходы клиентов, и это усилилось во втором квартале», — заявил генеральный директор Пекка Лундмарк, указав, в частности, на «значительное снижение основных Инвестиции операторов Северной Америки».

Он сказал, что Nokia ожидает, что эти тенденции продолжат влиять на ее бизнес в течение оставшейся части года, «имея в виду, что теперь мы видим чистые продажи во втором полугодии, в целом схожие с первым полугодием», с «некоторым последовательным улучшением, заметным в четвертом квартале». Финская компания заявила, что сократила прогноз продаж на весь год, и теперь ожидается, что выручка в 2023 году будет находиться в диапазоне от 23,2 до 24,6 млрд евро.

По словам Лундмарка, главным событием второго квартала стало новое долгосрочное лицензионное соглашение между Nokia и Apple.

Сделка, заключенная в конце июня, заменяет действующую сделку по перекрестному лицензированию между двумя компаниями, начиная с 1 января 2024 года. Она позволяет Apple использовать технологии финской компании в своих продуктах, в том числе изобретения Nokia в области 5G и других технологий.

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Источник: techxplore.com
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