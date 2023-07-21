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hilnur20012 За пост начислено вознаграждение
В Китае задержали 22 человека за продажу старых видеокарт под видом новых
Они скупали старые видеокарты, очищали их, переупаковывали и продавали как новые

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Китайская полиция недавно провела рейд по продавцам видеокарт, которые занимались обманом, арестовав 22 человека и конфисковав товары на миллионы долларов. Полицейское управление Биньчэна разместило подробности и изображения рейда в социальных сетях, что было замечено IT Home и VideoCardz. 7 из этих 22 человек были задержаны. В полицейском отчете говорится, что стоимость изъятых видеокарт и сопутствующих товаров превысила 15 миллионов китайских юаней (чуть более 2 миллионов долларов).

Мошенники принимали старые, подержанные видеокарты, затем очищали и переупаковывали их, чтобы в конечном итоге перепродать как новые.

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Группа мошенников занималась скупкой подержанных видеокарт. Как только карточки были получены, подключались люди, которые очищали и тестировали компоненты. Следующими на очереди были люди, ответственные за переупаковку и маркировку старых карточек. Последними в очереди стояли продавцы, распределявшие товары.

Конечно, их деятельность могла бы быть легальной, если бы они намеренно не вводили людей в заблуждение переупаковкой и повторной маркировкой на этапе своего производственного процесса. Конечно, это оказало бы большое влияние на их потенциальную прибыль, но сейчас они не отправились бы в тюрьму.

Покупка подержанных видеокарт стала более рискованной на волне криптовалютной мании. В обращении все еще находится множество относительно современных и мощных видеокарт, которые, возможно, работали в майнинговых фермах. Может показаться, что этот бум был уже давным-давно, однако майнинг Ethereum все еще был возможен меньше года назад.

Разумеется, бывшие в употреблении видеокарты для майнинга гораздо более подвержены проблемам, чем новые. Даже перекупщики, похоже, не уважают их, иногда промывая под струей воды или продавая килограммами на улицах. Не менее важно и то, что, как и в случае со многими подержанными товарами, на которые нет гарантии производителя, покупатели не получат гарантию от соответствующего бренда.

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#видеокарты #видеокарта
Источник: tomshardware.com
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