Пластиковые отходы можно будет использовать для укрепления почвы свалок

В течение многих лет непереработанные пластиковые бутылки выбрасывались на свалки. Теперь, благодаря новому исследованию UBC Okanagan, эти бутылки могут обрести вторую жизнь на этих свалках, стабилизировав их почву.

Использованные пластиковые бутылки и текстиль представляют собой растущую проблему для свалок во всем мире. Исследователи говорят, что ежегодно во всем мире производится около ста миллионов тонн полиэтилентерефталата (ПЭТ), также известного как микропластик, причем часть этого количества перерабатывается, что делает его одним из крупнейших источников пластиковых отходов.

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«Один из способов обращения с пластиковыми отходами — это их интеграция в геотехническое строительство», — объясняет докторант Алок Чандра. «Найдя новые способы использования этих выброшенных пластмасс, мы сможем вывозить их со свалок и использовать для стабилизации почвы на свалках».

Чандра и его руководитель, профессор инженерного дела UBCO доктор Суми Сиддиква, разработали новый метод включения отходов ПЭТ в стабилизацию глинистого грунта.

«Благодаря своей нетоксичности, низкой способности к биологическому разложению и доступности он обладает значительным потенциалом для использования в конструкциях свалок. Однако все еще требуется значительный объем исследований», — говорит д-р Сиддиква. «Это не только решает проблему твердых отходов, но также повышает экономическую ценность отходов и способствует их рециркуляции с уже загрязненных земель и океанов».

Исследование предполагает, что повторно используемый материал укрепляет почву и служит водоотталкивающим слоем, который будет препятствовать попаданию загрязняющих веществ, таких как свинец, на свалку.

«Наши результаты показывают большой потенциал, но еще предстоит проделать определенную работу, прежде чем мы интегрируем отходы ПЭТ в систему стабилизации почвы на свалках», — говорит Чандра.