Этим летом начнется сброс очищенной воды Фукусимы в море

План Японии по сбросу очищенной воды с АЭС «Фукусима» в море соответствует международным стандартам и окажет «незначительное радиологическое воздействие», заявила во вторник наблюдательная служба ООН по атомной энергии.

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Оценка, представленная в окончательном обзоре Международным агентством по атомной энергии, была сделана во время визита его главы в Японию до начала ожидаемого сброса воды этим летом. По заявлению МАГАТЭ, план Токио по разбавлению очищенной воды и сбросу ее в море в течение нескольких десятилетий «согласуется с соответствующими международными стандартами безопасности».

«Контролируемый постепенный сброс очищенной воды в море окажет незначительное радиационное воздействие на людей и окружающую среду», — добавили в ведомстве.

Несколько реакторов АЭС «Фукусима-дайити» расплавились после того, как системы охлаждения были разрушены мощным цунами 2011 года. Произошедшая в результате ядерная авария стала самой серьезной со времен Чернобыля, а очистка длилась более десяти лет, и большинство районов, объявленных закрытыми из-за радиации, теперь вновь открыты.

Вывод из эксплуатации самой станции займет еще несколько десятилетий, но оператор объекта TEPCO сталкивается с неотложной проблемой, поскольку на площадке скопилось более 1,33 миллиона кубометров воды.

Вода представляет собой смесь грунтовых вод, дождя, просачивающегося в этот район, и воды, используемой для охлаждения.

Она обрабатывается на установке, которая, по словам TEPCO, удаляет почти все радионуклиды, кроме трития, который обычно остается в сточных водах, сбрасываемых в море атомными электростанциями по всему миру.

Предложение уже было предварительно одобрено МАГАТЭ, но правительство заявило, что обнародование начнется только после полной проверки.

«Проверка со стороны МАГАТЭ, учитывая его авторитетность в управлении и применении норм ядерной безопасности, имеет решающее значение для наших усилий по укреплению международного взаимопонимания», — заявил во вторник высокопоставленный представитель правительства Хирокадзу Мацуно.

Тем не менее план остается спорным: Китай громко критикует, а некоторые в Южной Корее в панике скупают соль из-за опасений загрязнения после начала сброса. Рыбацкие общины в Фукусиме также обеспокоены тем, что клиенты будут отказываться от улова, несмотря на строгие протоколы тестирования пищевых продуктов из этого региона.

Выступая после переговоров с премьер-министром и министром иностранных дел Японии, Гросси сказал, что МАГАТЭ потратило два года на рассмотрение плана выпуска, включая тестирование воды в своих лабораториях и отправку образцов на независимые объекты.

«В этом процессе разбавления, химической и другой фильтрации нет ничего нового. Это то, что существует в отрасли», — добавил он, указывая на аналогичные выбросы с заводов от Китая до Франции. «Мы признаем, что есть опасения», — сказал он, отметив, что МАГАТЭ откроет постоянное представительство на площадке Фукусимы для постоянного наблюдения за процессом высвобождения.

Япония заявила, что сброс воды начнется этим летом, не сообщая никаких подробностей, а официальный представитель правительства Мацуно сообщил, что это пока еще план.

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«Мы подробно объясним и сообщим как внутри страны, так и за рубежом детали отчета МАГАТЭ, наши усилия по обеспечению безопасности и меры против репутационного ущерба», — добавил он.