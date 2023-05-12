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Google представила новейшие инструменты искусственного интеллекта
Новые функции ИИ будут внедрены в стандартные приложения
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Google представила экспериментальный способ поиска в Интернете в виде диалогов, который дает больше результатов, и сообщила, что ее чат-бот с искусственным интеллектом Bard теперь доступен для использования онлайн во многих странах мира.

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В рамках серии анонсов искусственного интеллекта на своей конференции ввода-вывода в среду компания также представила новую большую языковую модель под названием PaLM 2, которую разработчики могут использовать для обучения таких инструментов, как чат-боты. Google заявила, что уже внедрила это обновление во многие из своих основных продуктов, включая Gmail и Bard.

«Мы находимся на захватывающем переломном этапе», – сказал главный исполнительный директор Сундар Пичаи. «У нас есть возможность сделать искусственный интеллект еще более полезным для людей, для бизнеса, для сообществ, для всех».

Усилия по переосмыслению основных частей своего бизнеса с помощью ИИ, о которых компания рассказывает на своей конференции в Маунтин-Вью, Калифорния, демонстрируют, как Google Alphabet Inc. реагирует на конкурентные угрозы. Google закрепляется на рынке вслед за действиями таких компаний, как Microsoft Corp., которая в настоящее время использует технологию стартапа OpenAI в своей собственной поисковой системе Bing.

«Потребители теперь имеют больший доступ к выбору, поэтому Google теряет рынок искусственного интеллекта», – сказал Зено Мерсер, аналитик инвестиционной консалтинговой фирмы ROBO Global.

В основе всех разработок новых продуктов лежат большие языковые модели Google — массивные системы искусственного интеллекта, которые обрабатывают огромные объемы цифрового текста из новостных статей, сообщений в социальных сетях или других интернет-источников и используют этот материал для обучения программного обеспечения, которое самостоятельно прогнозирует и генерирует контент при получении запроса. Google стала пионером в исследовании LLM, которые поддерживают нынешнее количество чат-ботов с искусственным интеллектом, таких как OpenAI ChatGPT.

Любые изменения в поиске Google потенциально могут изменить привычку пользователей вводить ключевые слова в пустую строку поиска, а затем получать список релевантных ссылок на источники.

Продукт для клиентов облачных сервисов

Облачный сервис Google в среду объявил о множестве новых способов, с помощью которых клиенты могут использовать его инструменты генеративного искусственного интеллекта.

Компания представила новый сервис Duet AI, который она назвала «коллаборационистом на базе искусственного интеллекта». Google заявила, что продукт поможет клиентам с целым рядом задач – от предоставления информации о пользовательском коде до помощи им в создании приложений вообще без написания кода.

Компания также сообщила, что выпустит для своих клиентов три новые модели искусственного интеллекта: Codey, для помощи в кодировании; Imagen, для генерации изображений; и Chirp, который обрабатывает речь. Кроме того, Google заявила, что выпустит инструменты, которые облегчат компаниям настройку своих моделей на основе отзывов людей.

Другие функции Duet AI позволяют облачным клиентам и разработчикам приложений использовать подсказки на основе искусственного интеллекта для написания кода, а также встраивать функции Google Workspace в свои приложения, говорится в сообщении компании. Самим облачным клиентам не нужно уметь кодировать.

Google сообщила, что Duet AI для Google Cloud доступен со среды для ограниченного числа пользователей через ее программу AI trusted tester и что она планирует расширить доступ в ближайшее время.

Тестирование новых функций генеративного искусственного интеллекта в поиске

Генеративный искусственный интеллект появится во флагманском продукте Google. Новое поисковое предложение, которое Google называет "search generative experience", или сокращенно SGE, отображает созданный искусственным интеллектом ответ в верхней части результатов, который стремится ответить на запрос пользователя, суммируя ключевую информацию и ссылаясь на источники веб-сайта.

«Качество информации всегда было основой нашего поиска», – сказала Лиз Рид, вице-президент Google по поиску, в интервью перед анонсом. «И мы действительно думаем, с помощью генеративного ИИ, как вы можете использовать его сильные стороны, но при этом действительно выполнять обещание? Пользователи глубоко полагаются на нас в вопросах использования информации и глубоко верят в работу компании в этом направлении».

Если кто-то использует новые функции поиска, чтобы выяснить, куда лучше всего отправиться на семейный отдых, например, он может ввести в строку поиска Google "Что лучше для семьи с детьми младше 3 лет и собакой, Брайс-Каньон или Арчес?". Затем Google составляет сводку с помощью искусственного интеллекта.

В ходе демонстрации Google продемонстрировала, как ее системы извлекли информацию из источников в Интернете, чтобы описать, что и Брайс-Каньон, и национальный парк Арчес подходят для семейного отдыха, хотя в Брайс-Каньоне есть пешеходные тропы, по которым разрешено ходить с собаками.

В правой карусели рядом с этим описанием Google перечисляет веб-сайты, откуда его ИИ черпал информацию, хотя, в отличие от Bing, он не указывает источники в сносках. Компания заявила, что одна из ситуаций, с которой, по ее мнению, генеративный ИИ может справиться особенно хорошо – это помощь людям, которые хотят использовать Google для поиска того, что купить онлайн.

Google также анонсировала новый фильтр под названием Perspectives, целью которого является показ пользователям длинных и коротких видеороликов и других сообщений на форумах, описывающих опыт людей со всего Интернета – попытка компании привлечь более молодую аудиторию и противостоять огромной популярности TikTok от ByteDance Ltd.

Рид сказала, что фильтр Perspectives может извлекать видео с YouTube и показывать влиятельных лиц в социальных сетях, хотя не каждый поисковый запрос будет запускать Perspectives. Google сначала запустит Perspectives для таких тем, как покупки, путешествия и практические советы, но фильтр не будет срабатывать для деликатных вопросов, включая здоровье, финансы или политические темы.

Google объявила о появлении в ближайшее время множества других функций, связанных с искусственным интеллектом, в экспериментальном поиске, включая рекламу. Компания также сообщила, что вскоре позволит пользователям получать информацию о сгенерированных искусственным интеллектом изображениях с надписями, чтобы пользователи могли определить, когда фотографии создаются сервисами искусственного интеллекта, такими как Midjourney и Shutterstock, а новый инструмент под названием "Об этом изображении" будет раскрывать информацию, например, когда Google впервые зарегистрировала изображение и где еще оно появилось. Сначала он дебютирует в США. Google открыла регистрацию для использования функций Search Labs для пользователей из США в среду.

Внедрение технологий искусственного интеллекта в приложения Docs, Sheets и Slides

Google внедрила генеративный ИИ в свой популярный пакет для повышения производительности Workspace, позволяя пользователям использовать эту технологию при работе с файлами в Google Docs, Sheets и Slides. Компания называет новые функции генеративного ИИ Duet AI for Workspace.

«Workspace был создан, чтобы вы могли сотрудничать в режиме реального времени с другими людьми. Теперь вы можете сотрудничать в режиме реального времени с помощью ИИ», — сказала Апарна Паппу, вице-президент Google по Workspace, выступая на мероприятии.

Google заявила, что Duet AI может помочь пользователям составлять полные ответы с помощью простых подсказок в Gmail и Docs. Например, пользователи могут попросить систему искусственного интеллекта сгенерировать благодарственное письмо за собеседование или запросить восторженный отзыв для члена команды. В Google Slides Duet AI может создавать изображения для маркетинговых кампаний. А в Google Sheets компания заявила, что люди могут использовать Duet AI, чтобы упростить ввод данных вручную, например, создавая собственные планы задач или автоматически назначая метки определенным столбцам на листе.

Google представляет языковую модель PaLM 2

Также Google представила новую большую языковую модель, известную как PaLM 2, которая, по ее словам, уже встроена во многие из ее основных продуктов.

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PaLM 2 был обучен на огромном количестве текста из Интернета. По словам представителей Google, модель также была обучена языку кодирования и математическим данным, что помогло ей лучше справляться с логическими и математическими задачами. Google выпустит модели разных размеров, и самый маленький из них можно использовать на мобильных устройствах.

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#google #искусственный интеллект #машинное обучение
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