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Steam опубликовала статистику используемого оборудования за май 2023
RTX 3060 опустилась с первого места в последней статистике Steam
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Одна из лучших видеокарт Nvidia, GeForce RTX 3060, опустилась с первого места в последней статистике популярности оборудования Steam, переместившись на третье место всего за один месяц.

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Но тут возможно есть одна загвоздка. В прошлогодней статистике Steam были очень необычные данные, из-за которых несколько графических процессоров Nvidia имели необычайно высокий процент использования. В дальнейшем, по-видимому, все было исправлено, и затронутые графические процессоры вернулись на свои места.

Показатели статистики, особенно для RTX 3060 (варианты для настольных ПК и ноутбуков), GTX 1060, RTX 2060 и GTX 1650, резко изменились в течение апреля (в котором предоставлена статистика использования графических процессоров в марте). RTX 3060 (настольная) заняла первое место, заменив GTX 1650 в качестве самого популярного графического процессора среди геймеров Steam и получив колоссальное увеличение доли на 6,31% всего за один месяц.

Второе место также пошатнулось после того, как RTX 2060 заменила GTX 1060, что привело к впечатляющему (и крайне маловероятному) росту популярности среди геймеров Steam на 3,42%, в результате чего GTX 1060 опустилась на третье место. Но GTX 1060 также продемонстрировала необычно высокий рост популярности на 2,57%. Остальную часть пятерки лучших графических процессоров в апреле заполнили RTX 3070 и RTX 3060 Ti, у которых резкое увеличение составило 2,52% и 2,14% соответственно. Между тем, пользователи с графическими процессорами для ноутбуков RTX 3060 сильно опустились, заняв восьмое место, хотя ранее (до апреля) они были на третьем месте.

Все это было довольно необычно, так как ежемесячные изменения доли графического процессора в статистике Steam обычно варьируются менее чем на 0,5%. Увеличение и уменьшение на несколько процентов явно указывало на то, что со сбором данных Steam что-то пошло не так. После устранения проблемы, в статистике обычно происходят большие изменения в противоположном направлении.

Статистика Steam за апрель 2023 г.

Статистика Steam, выпущенная в мае (в которой рассматривается доля графических процессоров за апрель) перетасовала все затронутые графические процессоры обратно в их обычную иерархию, существовавшую до апреля. Это означает, что GTX 1650 снова на первом месте, а GTX 1060 на втором.

Видеокарта RTX 3060 для настольных ПК теперь находится на третьем месте, сразу за ней находится графический процессор для ноутбуков RTX 3060, а RTX 2060 занимает пятое место. Раньше (в феврале) видеокарта RTX 3060 для настольных ПК даже не входила в пятерку наиболее популярных: графический процессор для ноутбуков RTX 3060 занимал третье место, RTX 2060 — четвертое, а GTX 1050 Ti — пятое.

Однако эти рейтинги могут различаться в зависимости от поколения графических процессоров, поскольку Steam объединяет определенные мобильные и настольные графические процессоры (например, GTX 1650 включает мобильные и настольные версии видеокарты), в то время как более новые модели разбиваются (например, RTX 3060 и RTX 3060 для ноутбуков). Если объединить все результаты для определенной серии (то есть все SKU RTX 3060, включая настольные, мобильные, не-Ti и Ti-версии), RTX 3060, безусловно, является самой популярной с долей рынка 13,44%. Второе место занимает серия GTX 1650 с 8,83%, затем серия GTX 1660 с 6,93%, серия GTX 2060 с 6,34% и серия RTX 3070 с 6,12%.

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С точки зрения популярности среди поколений видеокарты RTX по-прежнему значительно опережают конкурентов: 30-я серия занимает 29% рынка, а RTX 20-й серии — 11%. Неудивительно, что RTX 40-й серии составляет всего 1,61%, что вдвое больше, чем в прошлом месяце. Различные графические процессоры AMD не так популярны: 2,97% среди всех карт серии RX 6000, 1,42% для всех моделей серии RX 5000 и 3,38% для серии RX 500. На все графические процессоры серии Vega (включая интегрированные) приходится 2,03%. 

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#amd #nvidia #steam #radeon #rtx 3000 #rtx 3060
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