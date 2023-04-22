Дополнительный стимул приобрести видеокарту Ada lovelace

Видеокарты Nvidia серии GeForce RTX 40 — одни из лучших доступных видеокарт на рынке. Тем не менее это не означает, что ритейлеры всегда в плюсе. В случае с Micro Center ритейлер счел необходимым добавить небольшой бонус, чтобы увеличить продажи.

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Micro Center в настоящее время предоставляет бесплатную подарочную карту Steam на 100 долларов для всех покупок видеокарт GeForce RTX 40-й серии, будь то флагманская GeForce RTX 4090 или новейшая GeForce RTX 4070. У ритейлера есть 73 различных пользовательских модели, но только 17 доступны для доставки. Micro Center — один из немногих ритейлеров, работающих в обычном режиме. Если у вас есть ближайший Micro Center, вы можете получить дополнительную скидку до $85, в зависимости от модели видеокарты.

Подарочная карта на 100 долларов является отличным стимулом, поскольку потребители могут выбрать в Steam игру, которую они хотят, а не получать бесплатные копии игр, которые могут их не заинтересовать. Кроме того, в Steam есть много интересных предстоящих игр, таких как Star Wars Jedi: Survivor, Redfall и Street Fighter 6, для которых покупатели могут использовать подарочную карту.

Согласно отчету DigiTimes, Nvidia не торопится увеличивать производство видеокарт серии GeForce RTX 40. Видеокарты Ada Lovelace имеют довольно высокие ценники, что ни разу не добавляет стимул для покупателей. Кроме того, у многих партнеров Nvidia все еще есть излишки GeForce RTX 30-й серии, которые им все еще нужно продать. Например, MSI недавно выпустила новые модели GeForce RTX 3060 Ti, SKU, выпущенные почти три года назад и обновленные несколько месяцев назад.

В отличие от Micro Center, другие ритейлеры, такие, как японский магазин NTT-X, дошли до того, что раздавали Arc A750 при покупке GeForce RTX 4090.

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Подарочная карта Steam на 100 долларов от Micro Center — это дополнительный бонус в дополнение к текущему пакету Nvidia Overwatch 2 Ultimate Battle Pass Bundle для покупок GeForce RTX 40-й серии. Акция, которая проходит с 12 апреля по 8 мая, распространяется на GeForce RTX 4090, RTX 4080, RTX 4070 Ti и RTX 4070. Игровой комплект стоит 29,99 долларов.