Независимо от того, хотите ли вы анонимно предоставить разоблачительную информацию о коррупционной схеме или просто узнать сегодняшнюю погоду, простой вход в Интернет чреват угрозами вашей конфиденциальности.
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Две крупных компании, специализирующиеся конфиденциальности, объединились для создания самого приватного браузера. Mullvad VPN, очень уважаемый сервис, который базируется в Швеции. Преимуществом такого расположения является юридическая защита провайдеров от принудительного сбора данных. Tor был создан в 90-е на основе принципа доступа пользователей Интернета к сети без какой-либо цензуры.
«Сегодняшняя массовая слежка абсурдна», – заявил Ян Йонссон, генеральный директор Mullvad VPN, в заявлении, опубликованном в понедельник. «Мы хотим освободить Интернет от массовой слежки».
Йонссон утверждает, что просто любой виртуальной сети конфиденциальности недостаточно. Пользователям нужен надежный VPN в сочетании с «браузером, ориентированным на конфиденциальность», таким же хорошим, как у проекта Tor.
Хотя Tor можно назвать защищенным, однако здесь не миновать поток использование общедоступных ретрансляторов. Хотя к данным и нет доступа, однако проблема в другом: интернет-провайдеры могут видеть подключение к браузеру Tor. А это вполне может вызывать подозрение.
VPN лучше браузера Tor тем, что он может изменять местоположение пользователя и обходить ограничения в стране. Однако и тут все не так просто: Tor имеет децентрализованную природу, тогда как VPN доверяется надежности сервера VPN.
Новый браузер будет сочетать лучшие черты Tor и надежные VPN-сервера. По умолчанию он работает в приватном режиме. Файлы cookie не сохраняются, а кэш и история не отслеживаются. Обеспечивается надежная защита от снятия отпечатков пальцев. Это означает, что сокращается количество идентифицирующих характеристик компьютера, которые помогают трекерам идентифицировать пользователей. Mullvad скрывает данные, которые в противном случае раскрыли бы такие идентифицирующие признаки, как тип браузера, установленные расширения или приложения и подключенные устройства.
Проблема браузера Tor состоит в низкой скорости соединения. Браузер Mullvad должен решить эту проблему. Пользователям рекомендуется проверить потенциальные VPN на предмет надежности.
«Когда мы сотрудничаем, мы хотим стимулировать перемены и повышать осведомленность людей о том, что цифровые права – это тоже права человека», – сказала Изабела Фернандес, исполнительный директор проекта Tor.