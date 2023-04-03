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hilnur20012 За пост начислено вознаграждение
AMD поделилась полной информацией о чипсете A620
Цены могут быть выше, чем ожидалось
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Любопытно, что AMD придерживается крайне сдержанного подхода к выпуску своих ориентированных на ценность материнских плат A620, скрыв новость об анонсе A620 поздно вечером в пятницу, но компания, наконец, поделилась всеми подробностями и слайд-презентацией о своей новой линейке недорогих материнских плат. В целях снижения цен материнские платы не будут по умолчанию поддерживать весь спектр процессоров Ryzen 7000 при их полной мощности — ни один из процессоров Ryzen 7000 серии X не будет полностью поддерживаться по умолчанию. Эти платы также исключают некоторые функции более дорогих материнских плат AM5, такие, как разгон и более быстрое подключение USB, в обмен на более низкую цену.

Несмотря на то, что линейка AMD Ryzen 7000 в настоящее время является одной из лучших, поддерживающая платформа материнской платы AM5 и необходимая память DDR5 заслужили репутацию вопиюще высоких цен. AMD даже недавно провела акцию, которая давала скидку до 125 долларов при покупке чипа, материнской платы и памяти, но срок ее действия уже истек. 

Это делает своевременным выпуск бюджетной платформы AMD A620 по крайней мере с одной материнской платой, которая будет продаваться по цене 85 долларов, но ранние признаки указывают на то, что цена нескольких новых плат превышает 100 долларов. К сожалению, это означает, что вся линейка A620, вероятно, также будет дороже, чем ожидалось. 

У компании ASRock есть одна плата за 85 долларов, а другая за 99 долларов, ASUS объявила цены для трех своих материнских плат в ЕС. С пересчетом в доллары цена составляет 151, 161 и 183 доллара. Это выше того, что ожидается от плат бюджетного класса с ограниченным набором функций. Пока что остается только следить за ценами по мере их выпуска, но похоже, что с этим поколением материнских плат A-серии будет всего несколько вариантов действительно бюджетного класса.

Материнские платы AMD серии B предназначены для поддержки каждой модели Ryzen 7000 при полном диапазоне TDP, что иногда приводит к кажущимся смехотворно перегруженным платам для чипов более низкого уровня. Это приводит к превосходной производительности и совместимости, а также к высокой цене материнских плат серии B по сравнению с конкурирующими чипсетами Intel. Напротив, Intel не требует, чтобы ее материнские платы серии B поддерживали полные пределы пиковой мощности своих более энергоемких высокопроизводительных чипов, поэтому поставщики могут сократить подачу питания (VRM и т. д.) для снижения цен. Естественно, это приводит к снижению производительности чипов Intel самого высокого класса на бюджетных платах.

AMD сейчас использует аналогичный подход с AM5. Материнские платы A620 предназначены для поддержки чипов с TDP 65 Вт, что означает поддержку моделей с пиковым энергопотреблением 88 Вт (PPT). У производителей материнских плат есть возможность делать более дорогие модели с поддержкой более высоких уровней мощности, но в своей основе спецификация A620 допускает пиковую мощность 88 Вт.

Для этих базовых моделей вы можете установить чипы с более высоким TDP в материнскую плату A620, и они запустятся, если BIOS поддерживает их, но чипы не будут работать с полным пиковым энергопотреблением (PPT). Это означает, что чипы самого высокого класса будут терять некоторую производительность в многопоточных приложениях из-за ограничений VRM на некоторых платах, но AMD ожидает, что снижение подачи питания не сильно повлияет на игры.

В любом случае это означает, что большинство недорогих материнских плат A620 будут полностью поддерживать только модели Ryzen 7000, отличные от X, поскольку даже чипы Ryzen 5 серии X имеют TDP 105 Вт. Платы не поддерживают базовый TDP 105 Вт для чипов Ryzen 5 серии X самого низкого класса, а пиковая мощность 142 Вт (PPT) также на 20% выше поддерживаемой пиковой мощности 88 Вт PPT. Это значительная дельта в 76 Вт.

Пока что этот подход выходит за рамки стандартной политики AMD в отношении AM5, но в основном он имеет смысл. Чипы более высокого класса не подходят для этого класса недорогих материнских плат, а меньшая мощность в конечном итоге приведет к снижению цен на бюджетные сборки. Пользователи могут перейти на более дорогие модели A620, если они хотят, чтобы чипы серии X работали с полным TDP.

Кроме того, это тот же подход, который Intel использует для своих недорогих продуктов. Однако тот факт, что все чипы Ryzen серии X начинаются с мощности 105 Вт, означает, что привлекательность плат серии A самого низкого класса значительно ограничена.

В целом, новые материнские платы будут в более низком ценовом диапазоне, чем их аналоги серии B, но, как вы можете видеть на слайдах, которые мы включили выше, есть и другие разумные компромиссы в функциях: платы отказались от одного порта USB 20 Гбит / с и шести портов 10 Гбит / с в B650 до двух портов USB 10 Гбит/ с и два порта по 5 Гбит/с.

620 обеспечивает подключение x16 PCIe 4.0, но не позволяет ему работать в режиме 2x8, как B650. A620 также поддерживает прямое подключение к процессору x4 PCIe 4.0 для порта SSD M.2, но не имеет опции для порта PCIe 5.0 M.2, как B650. Тем не менее это хороший шаг вперед по сравнению с x16 PCIe 3.0, поддерживаемым на A520 предыдущего поколения.

Конечно, многие недорогие платы A620 будут иметь только один слот M.2, но A620 имеет ту же поддержку четырех портов SATA, что и B650. Это также на два порта SATA больше, чем у чипсета A520 предыдущего поколения.

Как и прежде, чипсет A620 не поддерживает ручной разгон, поэтому изменение напряжения и частоты или автоматическая синхронизация с помощью Precision Boost Overdrive (PBO) запрещены. Несанкционированный разгон BCLK был возможен по крайней мере на одной плате A520, но пока остается только гадать, будет ли это возможно с A620. Материнские платы A620 поддерживают разгон памяти с помощью профилей EXPO до DDR5-6000, но непонятно, разрешена ли ручная настройка памяти.

Судя по тому, стало известно, в этих материнских платах используется чипсет Prominitory 21 (PROM21), тот же чип, который использовался в материнских платах AMD X670 и B650. Платформа AM5 использует новый подход, основанный на чиплетах, для своих чипсетов, иногда используя два чипа PROM21 для чипсетов более высокого класса, но A620 будет включать только один чип. Удивительно, но AMD не разрабатывала чипсет более низкого класса для этих бюджетных плат, но повторное использование помогает снизить затраты на проектирование. Это также может обеспечить экономическую выгоду за счет увеличения объемов производства. Есть признаки появления чипа PROM22, который появится позже, с теми же функциями, что и PROM21.

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Материнские платы поставляются от всех известных производителей, включая ASRock, ASUS, Gigabyte, MSI и Biostar, но цены на все платы A620 пока не объявлены.

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