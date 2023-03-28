Прямые трансляции 1440P 60FPS и 4K 60FPS без пикселизации теперь возможны с битрейтом, подобным Twitch

В недавнем видео ютубер EposVox сообщил, что YouTube наконец-то внедряет поддержку потокового вещания AV1 на платформу, причем технология в настоящее время находится в стадии бета-тестирования. AV1 обеспечит прямые трансляции на YouTube со значительным повышением качества видео и позволит пользователям транслировать со скоростью до 4K 60FPS с битрейтом, ограниченным Twitch. EposVox смог получить ранний доступ к разрабатываемой версии OBS 29.1, чтобы проверить возможности потоковой передачи AV1 на YouTube.

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Новейшим дополнением к развертыванию AV1 является поддержка прямой трансляции YouTube с помощью AV1. YouTube только что запустил бета-версию поддержки нового стандарта прямой трансляции видео, известного как Enhanced RTMP, который позволит стримерам использовать несколько новейших видеокодеков, включая AV1, VP9 и HEVC (H.265) для прямой трансляции видео на YouTube.

EposVox смог протестировать Enhanced RTMP с разрабатываемой сборкой OBS 21.9 для прямой потоковой передачи игрового контента AV1 на YouTube. Согласно EposVox, разница огромная по сравнению с H.264. Качественный скачок с AV1 позволил ему транслировать видео более высокого качества в свою прямую трансляцию и полностью удалить пикселизацию.

Просто для того, чтобы понять, насколько мощным является AV1, EposVox смог запустить прямую трансляцию Halo Infinite в формате AV1 1440P 60FPS со скоростью 500 Кбит / с - битрейт в 15 раз ниже предела Twitch, и поток по-прежнему отлично смотрелся.

Для обычных случаев использования EposVox обнаружил, что 8 Мбит/с — оптимальная скорость для 1440P 60FPS для красивой картинки прямой трансляции без пикселизации или почти без нее. Для пользователей, которые все еще хотят транслировать видео 1080P, все, что нужно, — это битрейт 4 МБ/с для достижения того же результата. Это огромная разница по сравнению с H.264, где 8 Мбит/с было примерно тем минимумом, который вам нужен для высококачественного видеопотока 1080P 60FPS, и даже в этой ситуации все еще может возникнуть пикселизация.

AV1 представляет собой самый большой скачок в качестве и производительности видео за десятилетие. AV1 — это кодек последнего поколения с открытым исходным кодом, получивший широкую поддержку со стороны многих технологических гигантов отрасли, чтобы заменить более старые стандарты, такие как H.264. Медиакодек значительно более эффективен, чем H.264, и может запускать потоки до 4K 60FPS с такими же битрейтами, что и видео H.264 1080P.

Разработка шла медленно: AV1 изначально был основан в 2015 году. Но после 5 лет разработки AV1 теперь находится в рабочем состоянии, и все основные производители графических процессоров и несколько основных видеоплатформ уже поддерживают воспроизведение видео AV1. YouTube является одной из таких платформ и уже поддерживает воспроизведение видео и загрузку AV1. Discord также уже поддерживает ограниченную прямую трансляцию AV1.

Единственным побочным эффектом реализации YouTube является то, что видео по-прежнему будут перекодироваться в VP9. Это означает, что прямые трансляции AV1 будут перекодированы в кодек YouTube VP9. Известно, что VP9 немного хуже по качеству, но поддерживает гораздо больше графических процессоров. К счастью, это не имеет большого значения, так как транскодирование не сильно умаляет возможности кодирования AV1, а качество видео все еще остается достаточно хорошим.

Точно неизвестно, когда прямая трансляция AV1 будет официально развернута на всей платформе YouTube, но, вероятно, это произойдет скоро, поскольку развертывание уже находится в стадии бета-тестирования. OBS также не сильно отстает: сейчас разрабатывается новая версия, которая будет поддерживать новый стандарт прямой трансляции YouTube AV1 (расширенный RTMP).

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Если вы хотите подготовиться к поддержке прямой трансляции AV1 на YouTube, все, что вам нужно, – это либо многоядерный процессор с поддержкой программного кодирования AV1, либо новая видеокарта серии RTX 40, RX 7000 или Intel Arc Alchemist.