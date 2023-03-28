Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
hilnur20012 За пост начислено вознаграждение
В YouTube появится поддержка AV1
Прямые трансляции 1440P 60FPS и 4K 60FPS без пикселизации теперь возможны с битрейтом, подобным Twitch
рекомендации
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
3070 Gigabyte дешевле 50 тр
3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
4070 Ti Gigabyte Gaming дешевле любой другой

В недавнем видео ютубер EposVox сообщил, что YouTube наконец-то внедряет поддержку потокового вещания AV1 на платформу, причем технология в настоящее время находится в стадии бета-тестирования. AV1 обеспечит прямые трансляции на YouTube со значительным повышением качества видео и позволит пользователям транслировать со скоростью до 4K 60FPS с битрейтом, ограниченным Twitch. EposVox смог получить ранний доступ к разрабатываемой версии OBS 29.1, чтобы проверить возможности потоковой передачи AV1 на YouTube.

реклама

Новейшим дополнением к развертыванию AV1 является поддержка прямой трансляции YouTube с помощью AV1. YouTube только что запустил бета-версию поддержки нового стандарта прямой трансляции видео, известного как Enhanced RTMP, который позволит стримерам использовать несколько новейших видеокодеков, включая AV1, VP9 и HEVC (H.265) для прямой трансляции видео на YouTube.

EposVox смог протестировать Enhanced RTMP с разрабатываемой сборкой OBS 21.9 для прямой потоковой передачи игрового контента AV1 на YouTube. Согласно EposVox, разница огромная по сравнению с H.264. Качественный скачок с AV1 позволил ему транслировать видео более высокого качества в свою прямую трансляцию и полностью удалить пикселизацию.

Просто для того, чтобы понять, насколько мощным является AV1, EposVox смог запустить прямую трансляцию Halo Infinite в формате AV1 1440P 60FPS со скоростью 500 Кбит / с - битрейт в 15 раз ниже предела Twitch, и поток по-прежнему отлично смотрелся.

Для обычных случаев использования EposVox обнаружил, что 8 Мбит/с — оптимальная скорость для 1440P 60FPS для красивой картинки прямой трансляции без пикселизации или почти без нее. Для пользователей, которые все еще хотят транслировать видео 1080P, все, что нужно, — это битрейт 4 МБ/с для достижения того же результата. Это огромная разница по сравнению с H.264, где 8 Мбит/с было примерно тем минимумом, который вам нужен для высококачественного видеопотока 1080P 60FPS, и даже в этой ситуации все еще может возникнуть пикселизация.

AV1 представляет собой самый большой скачок в качестве и производительности видео за десятилетие. AV1 — это кодек последнего поколения с открытым исходным кодом, получивший широкую поддержку со стороны многих технологических гигантов отрасли, чтобы заменить более старые стандарты, такие как H.264. Медиакодек значительно более эффективен, чем H.264, и может запускать потоки до 4K 60FPS с такими же битрейтами, что и видео H.264 1080P.

Разработка шла медленно: AV1 изначально был основан в 2015 году. Но после 5 лет разработки AV1 теперь находится в рабочем состоянии, и все основные производители графических процессоров и несколько основных видеоплатформ уже поддерживают воспроизведение видео AV1. YouTube является одной из таких платформ и уже поддерживает воспроизведение видео и загрузку AV1. Discord также уже поддерживает ограниченную прямую трансляцию AV1.

Единственным побочным эффектом реализации YouTube является то, что видео по-прежнему будут перекодироваться в VP9. Это означает, что прямые трансляции AV1 будут перекодированы в кодек YouTube VP9. Известно, что VP9 немного хуже по качеству, но поддерживает гораздо больше графических процессоров. К счастью, это не имеет большого значения, так как транскодирование не сильно умаляет возможности кодирования AV1, а качество видео все еще остается достаточно хорошим.

Точно неизвестно, когда прямая трансляция AV1 будет официально развернута на всей платформе YouTube, но, вероятно, это произойдет скоро, поскольку развертывание уже находится в стадии бета-тестирования. OBS также не сильно отстает: сейчас разрабатывается новая версия, которая будет поддерживать новый стандарт прямой трансляции YouTube AV1 (расширенный RTMP).

рекомендации
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
3070 Gigabyte за 50 тр - надо брать
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Если вы хотите подготовиться к поддержке прямой трансляции AV1 на YouTube, все, что вам нужно, – это либо многоядерный процессор с поддержкой программного кодирования AV1, либо новая видеокарта серии RTX 40, RX 7000 или Intel Arc Alchemist.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#youtube #av1
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В основную ветку OBS Studio на GitHub добавлена поддержка YouTube трансляций в формате AV1 и HEVC
Криптомошенники взломали Linus Tech Tips и ряд других технологических YouTube-каналов
Вероятное отключение YouTube заставляет «Вконтакте» наращивать мощности
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

На Украине считают, что ЧВК "Вагнер" приготовил для Бахмута сценарий Мариуполя с несколькими котлами
7
The New York Times: наёмники бегут из Украины, а из 20 000 человек осталось всего 1500 бойцов
8
ABC News: Украина потеряла контроль над небом и не может сбивать истребители и бомбардировщики РФ
3
ЧВК "Вагнер" использовала большие силы для прорыва защитных линий ВСУ в Бахмуте
+
Американская инвестиционная компания прогнозирует снижение добычи нефти в США
1
ТОС-1А «Солнцепёк» получил новый снаряд с дальностью до 10 км – самое грозное полевое оружие РФ
23
Бюджетная материнская плата на чипсете А620 засветилась в сети – лучший выбор для Ryzen 7 7800X3D
3
На фоне протестов Париж поддержал китайский план урегулирования конфликта на Украине
3
С 1 апреля беспошлинный лимит снизится в 5 раз
31
Intelligence Online: Франция планирует передать Украине 40 истребителей Mirage 2000 через ОАЭ
3
Трамп предложил американцам «молиться» после размещения Россией ТЯО в Беларуси
2
Искусственный интеллект приходит в Gmail и Google Docs
+
Криптовалюты не принесли человечеству никакой пользы, а разработка ChatGPT целесообразна — NVIDIA
17
Тихановская прокомментировала размещение тактического ядерного оружия в Беларуси
12
На Днепре испытывают один из поставленных американских катеров 40 Defiant
+
Отставной морпех США заявил, что реакция Белого дома на мирный план Китая по Украине была дерзкой
1
Польская армия отказалась передать Украине все свои МиГи, тем самым изменив первоначальное решение
6
Вашингтон и Осло могут готовить атаки под чужим флагом на норвежскую газовую инфраструктуру
3
Совбез ООН не принял российскую резолюцию о расследовании диверсий на «Северных потоках»
9
Министр обороны Украины показал видео с прибывшими танками Challenger 2
5

Популярные статьи

Тестируем облегченную версию Windows 10 Tiny10 — отличный выбор для слабых компьютеров
12
Моё мнение об украинском наступлении к Чёрному морю весной 2023 года
33
Как мне подарили "компьютер белого человека" за 1489$
43
Дженсен Хуанг: гениальный маркетолог или обычный лжец - взгляд с другой стороны
134
Пентагон объяснил, почему ПВО не смогли защитить базы США в Сирии от атак иранских БПЛА и ракет КСИР
5
Total Conflict: Resistance – переработанный Bannerlord с современной войной
+
Скажи «Нет» электронике на примере дверного звонка тип З-220
15
Сравниваем Diablo lV с оригиналами игр жанра
4
Пред-топовая конфигурация на RTX 4080 в апреле 2023
34
На первое апреля: Почему Windows никогда не была, и не будет лучше дистрибутивов Linux
8

Сейчас обсуждают

Bernigan
19:55
Не вижу проблемы, есть замечательная компания АМД, которая удовлетворит все твои потребности, так зачем зря сотрясать воздух, просто купи видюху от АМД
Продажи видеокарт GeForce RTX 4060 и Ti могут начать в мае
Максим
19:54
а кто-то ранее свистел, что с момента анонса до момента реальной передачи должно пройти не менее 9 месяцев
ПВО российской армии впервые уничтожила управляемый снаряд GLSDB
DanyaShepard
19:53
Самурая давным давно уже накуканили, но он всё равно продолжает кудахтать своё громогласное НЕТ))) Сделке быть! Это уже лишь вопрос времени.
У Sony есть все шансы заблокировать сделку между Microsoft и Activision Blizzard
Walter Sullivan
19:48
8gb карточки rip вчера играл в re4 даже на fullhd просадки фпс из-за нехватки vram, это на rtx 3060 ti с 8gb, уже нужно 12 или 16гб vram
GeForce RTX 3060 vs GeForce RTX 3060 – почему не все видеокарты NVIDIA одинаково хороши и выгодны
Эля Курбанова
19:47
Грантопилы негодуэ!
Российские программисты попросили больше денег от государства на создание отечественного софта
dodzbogdan
19:46
Тут ответ на вопрос очевиден. Но тут другой вопрос - что тогда делать, ведь какие-то подборки (процессоры, связки, видеокарты) - ничем не лучше. А обозревать нечего - кому интересен Athlon 8-го года?....
Пред-топовая конфигурация на RTX 4080 в апреле 2023
CTyDeHT
19:43
Вы просто не умеете их готовить
Как мне подарили "компьютер белого человека" за 1489$
Ёшкин кот
19:40
Ебланбек вышел с запоя ?
PC-версия The Last of Us Part I добралась до релиза
Михаил Авраменко
19:36
Сомневаюсь что протестующие добьются своего.
Власти США решили выделить $50 млн на стимулирование производства печатных плат в регионе
Steganos
19:32
Распечатай, попку подтери. Твою стенгазету никто изучать не будет.
Дженсен Хуанг: гениальный маркетолог или обычный лжец - взгляд с другой стороны
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем