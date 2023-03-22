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hilnur20012 За пост начислено вознаграждение
RTX 4070 от Inno3D будет оснащен 8-контактным разъемом питания
В GeForce RTX 4070 от Inno3D не будет задействован новый разъем 12VHPWR
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Inno3D оснастит свою грядущую видеокарту GeForce RTX 4070 классическим восьмиконтактным вспомогательным разъемом питания PCIe, а не современным разъемом питания 12VHPWR, который можно найти в более продвинутых моделях видеокарт Ada Lovelace от Nvidia, согласно изображению предполагаемой упаковки Inno3D, опубликованному в Chiphell.

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Предполагая, что изображение на упаковке соответствует действительности, оно подтверждает, что графическая карта GeForce RTX 4070 на базе AD104 от Nvidia имеет умеренное энергопотребление и будет работать при мощности 150 Вт, подаваемой через восьмиконтактный кабель питания PCIe, и до 75 Вт от слота. Умеренное энергопотребление является причиной того, что Inno3D GeForce RTX 4070 поставляется с довольно упрощенной системой охлаждения с двумя вентиляторами. 

В то время как некоторые из партнеров Nvidia могут по-прежнему оснащать свои устройства разъемом питания 12VHPWR, другие могут использовать два восьмиконтактных разъема питания, чтобы обеспечить большую мощность видеокарт и увеличить их потенциал разгона. Но по крайней мере будут модели с классическим восьмиконтактным вспомогательным разъемом питания PCIe, совместимым с существующими блоками питания. 

Учитывая ожидаемую производительность, умеренное энергопотребление и совместимость, Nvidia GeForce RTX 4070, вероятно, войдет в число лучших видеокарт.

Основываясь на том, что известно о грядущей GeForce RTX 4070 от Nvidia, в ней будет использоваться графический процессор AD104 с 5888 ядрами CUDA (из 7680 ядер CUDA, задействованных в GeForce RTX 4070 Ti), который будет сопряжен с 12 ГБ памяти 21 GT/s с использованием 192-битного интерфейса. 

Графический процессор AD104 в такой конфигурации будет значительно медленнее, чем полноразмерный чип AD104, но такая конфигурация гарантирует, что подавляющее большинство процессоров, имеющихся у Nvidia, могут быть квалифицированы для GeForce RTX 4070. 

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Ожидается, что Nvidia и ее партнеры начнут продажи видеокарт GeForce RTX 4070 13 апреля 2023 года. Цены на эти видеокарты пока остаются загадкой. 

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