Завод по переработке отходов Fortech сосредоточился на извлечении лития, содержащегося в перезаряжаемых батареях

Коста-Рика, страна, где открытая добыча полезных ископаемых запрещена, стала лидером по добыче тяжелых металлов, таких как литий, но не из земли, а из старых аккумуляторов. Завод по переработке отходов Fortech, который открылся почти три десятилетия назад в Картаго, примерно в 27 километрах (17 милях) от столицы Сан-Хосе, сотрудники называют «городским рудником».

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В течение последних шести лет компания сосредоточилась на извлечении лития, содержащегося в перезаряжаемых батареях, используемых во всем, от мобильных телефонов и ноутбуков до электромобилей и солнечных батарей.

Миллионы батарей выбрасываются каждый год. В то время как корпус батареи разлагается около 100 лет, часто токсичные тяжелые металлы внутри никогда не разлагаются. Для Fortech это пресловутая золотая жила, а для нашей планеты, возможно, спасательная шлюпка.

«Теперь мы знаем, что отходов не существует. Мы знаем, что это ресурс, который можно использовать снова», — сказал AFP управляющий директор Fortech Гильермо Перейра. «Важно сломать парадигмы», — добавил 54-летний мужчина, который вместе со своим 25-летним сыном Франсиско создал новый метод извлечения металлов из использованных батарей. «Миру нужна экономика замкнутого цикла, которая перерабатывает драгоценные первичные материалы, а не создает новые», – сказал Перейра.

«Белое золото»

В отличие от лития, добываемого в других местах в условиях, часто вредных для окружающей среды, рабочих и местного населения, металлы Fortech берутся из 1500 тонн использованных батарей, выбрасываемых каждый год только в Коста-Рике, по словам его сына, руководителя проекта компании.

Их собирают в торговых центрах, магазинах электроники или точках продажи электромобилей. Цена на литий, получивший название «белое золото» или «нефть 21 века», на мировом рынке резко выросла с 5700 долларов за тонну в ноябре 2020 года до 60 500 долларов в сентябре 2022 года из-за того, что электромобили стали заменять своих предшественников, загрязняющих окружающую среду и потребляющих нефть.

Но заводы по производству лития потребляют миллионы литров воды и могут нанести вред окружающей среде. По словам химика Fortech Генри Прадо, получение лития из переработанных аккумуляторов удаляет только четверть согревающего планету CO2, который поступает при его добыче.

Он добавил, что переработка также спасает планету от загрязнения окружающей среды, вызванного «обычным методом утилизации» литиевых батарей, который часто заключается в их простом сбросе. По данным Американского химического общества, всего пять процентов литий-ионных аккумуляторов в мире перерабатываются.

«Пионер»

В Fortech собранные отработавшие батареи помещаются на конвейерную ленту, которая подает их в дробилку. Извлеченные таким образом отходы затем превращаются в смесь кобальта, никеля, марганца и лития, известную как «черная масса». Эти металлы составляют около 57 процентов каждой батареи, остальное — медь, алюминий, пластик и железо, которые также можно перерабатывать.

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У Fortech нет технологии для дальнейшего разделения отдельных металлов в «черной массе», которую она вместо этого продает заводам в Европе для завершения процесса и производства новых батарей. По данным немецкого агентства развития GIZ, Fortech превратила Коста-Рику в «пионера в Латинской Америке по повышению ценности использованных литиевых батарей».