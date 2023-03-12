Это не первая попытка HP запретить клиентам использовать картриджи других производителей

Компания Hewlett Packard (HP) снова вызвала беспокойство у покупателей своих принтеров, так как было обнаружено, что новое обновление прошивки блокирует использование сторонних чернил. Новость появилась всего через несколько дней после того, как подписка HP на Instant Ink была поставлена под сомнение как ненадежная.

реклама

Ранее на этой неделе сообщалось, что если вы зарегистрируетесь в службе HP Instant Ink, а затем решите отменить ее, любой из чернильных картриджей, которые вы получили по подписке, перестанет работать. Теперь, похоже, компания снова делает невозможным использование каких-либо чернил, кроме собственных.

О новой проблеме с прошивкой впервые сообщили на Reddit, и вскоре другие пользователи заявили, что столкнулись с такой же проблемой после обновления. Сообщение, которое получали потребители, частично гласило: "Обнаружен чип, не относящийся к HP: указанные картриджи были заблокированы встроенным ПО принтера, поскольку они содержат чип, не относящийся к HP. Этот принтер предназначен для работы только с новыми или повторно используемыми картриджами, оснащенными новым или повторно используемым чипом HP."

Это не первая попытка HP запретить клиентам использовать картриджи других производителей. Функция динамической безопасности компании уже вызывала проблемы в прошлом.

HP не скрывает тот факт, что она пытается заставить своих клиентов использовать свои картриджи. Причем она подготовила заявление для новостных агентств. Ограничение не коснется перезаправленных картриджей с чипами от HP.

На данный момент кажется, что нет решения проблемы. Однако это не остановило пользователей Reddit.с самого начала, которые пытаются найти выход. Один пользователь сообщил, что «существуют подпромышленные картриджи с поддельными чипами, которые хорошо работают в принтерах», в то время как другие подбрасывали идеи о том, как можно обойти новое обновление.

рекомендации RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Компьютеры от 10 тр в Ситилинке MSI 3060 за 30 тр в Регарде Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут -7% на ASUS 3050 = 25 тр 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Те, кто еще не обновил свой принтер HP, могут избежать блокировки сторонних картриджей, просто не обновляя прошивку принтера. Тем, кто обновился, просто придется дождаться жизнеспособного обходного пути, если они хотят использовать любые картриджи, отличные от HP.