Компания Hewlett Packard (HP) снова вызвала беспокойство у покупателей своих принтеров, так как было обнаружено, что новое обновление прошивки блокирует использование сторонних чернил. Новость появилась всего через несколько дней после того, как подписка HP на Instant Ink была поставлена под сомнение как ненадежная.
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Ранее на этой неделе сообщалось, что если вы зарегистрируетесь в службе HP Instant Ink, а затем решите отменить ее, любой из чернильных картриджей, которые вы получили по подписке, перестанет работать. Теперь, похоже, компания снова делает невозможным использование каких-либо чернил, кроме собственных.
О новой проблеме с прошивкой впервые сообщили на Reddit, и вскоре другие пользователи заявили, что столкнулись с такой же проблемой после обновления. Сообщение, которое получали потребители, частично гласило: "Обнаружен чип, не относящийся к HP: указанные картриджи были заблокированы встроенным ПО принтера, поскольку они содержат чип, не относящийся к HP. Этот принтер предназначен для работы только с новыми или повторно используемыми картриджами, оснащенными новым или повторно используемым чипом HP."
Это не первая попытка HP запретить клиентам использовать картриджи других производителей. Функция динамической безопасности компании уже вызывала проблемы в прошлом.
HP не скрывает тот факт, что она пытается заставить своих клиентов использовать свои картриджи. Причем она подготовила заявление для новостных агентств. Ограничение не коснется перезаправленных картриджей с чипами от HP.
На данный момент кажется, что нет решения проблемы. Однако это не остановило пользователей Reddit.с самого начала, которые пытаются найти выход. Один пользователь сообщил, что «существуют подпромышленные картриджи с поддельными чипами, которые хорошо работают в принтерах», в то время как другие подбрасывали идеи о том, как можно обойти новое обновление.
Те, кто еще не обновил свой принтер HP, могут избежать блокировки сторонних картриджей, просто не обновляя прошивку принтера. Тем, кто обновился, просто придется дождаться жизнеспособного обходного пути, если они хотят использовать любые картриджи, отличные от HP.