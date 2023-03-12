Накопитель, способный полностью раскрыть возможности контроллера Phison E26

Согласно недавнему информационному бюллетеню Sabrent, компания разрабатывает новый твердотельный накопитель Rocket X5 PCIe Gen 5, который может развивать скорость до 14 Гбит/с. Этот накопитель в настоящее время находится на стадии прототипирования, и Sabrent полон решимости достичь целевой скорости передачи 14 Гбит/с для окончательного продукта, если это возможно. Если X5 сможет достичь этой высокой отметки, он превзойдет все лучшие твердотельные накопители, представленные сегодня на рынке.

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Rocket X5 сейчас находится в стадии разработки, и Sabrent заявляет, что название, а также скорость передачи данных могут измениться перед выпуском. По сути, Sabrent пытается поднять производительность настолько сильно, насколько позволяет текущая технология SSD, без каких-либо других факторов.

В настоящее время прототипы Rocket X5 уже достигают скорости чтения более 12 Гбит/с, что превышает скорость, предлагаемую первыми твердотельными накопителями PCIe Gen 5, появившимися на рынке. Таким образом, похоже, что Sabrent добилась значительных успехов в достижении своей цели в 14 Гбит/с, по крайней мере, на данный момент.

Все производители твердотельных накопителей PCIe Gen 5 в настоящее время поставляют продукты со скоростью передачи данных 10 Гбит/с или 12 Гбит/с. Для тех из вас, кто не знает, от 14 Гбит/с до 15 Гбит/с — это предел спецификации для PCIe Gen 5 x4, и это то, что делает эту скорость передачи таким стимулом для производителей.

Проблема связана с производственными сложностями из-за флэш-памяти 3D NAND с более высокой скоростью 2400 MTps, которая необходима для достижения этих более высоких скоростей передачи. В настоящее время ни один из трех производителей 3D NAND, производящих чипы 2400 MTps, включая Micron, SK Hynix и YMTC, не смог поставить на рынок большие объемы этих чипов.

Технически у Micron нет этой проблемы. Она значительно опережает SK Hynix и YMTC как по зрелости, так и по массовому производству, но компания сталкивается с нехваткой выхода чипов, что затрудняет производство. Согласно источникам Tom's Hardware, эти проблемы должны были быть решены уже на момент написания этой статьи, но подтверждения пока нет.

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В результате, похоже, нет никакой гарантии, что Rocket X5 сможет достичь 14 Гбит/с при каждом запуске. Окончательные характеристики накопителя будут зависеть от производственной стратегии Sabrent и от того, хочет ли компания дождаться высокоскоростной флэш-памяти NAND 2400 MTps или вообще забыть про нее и выпустить накопитель с более медленными скоростями.