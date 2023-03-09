В Твиттере выпустили пост, согласно которому выпуск откладывается до 5 мая

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Что бы вы ни думали о Джоан Роулинг или франшизе о Гарри Поттере, невозможно отрицать, что игра «Hogwarts Legacy» стала огромным хитом. И это даже без запуска на консолях предыдущего поколения, что до сих пор происходит с удивительным количеством новых игр. Релиз игры на PlayStation 4 и Xbox One должен был состояться 4 апреля, но его перенесли примерно на месяц, до 5 мая.

Эта новость исходит прямо из источника: твит с официального аккаунта Hogwarts Legacy в Твиттере, воспроизведенный выше. Обе последние версии игры были отложены по простой причине: «чтобы обеспечить наилучший возможный опыт на всех платформах». Честно говоря, приятно видеть, что игра задерживается из соображений качества, вместо того чтобы быть выпущенной с кучей багов только для того, чтобы потом через день выпускать патчи для исправлений.

Неудивительно, что игре требуется больше времени для полировки на консолях. По крайней мере, это не должно быть сюрпризом для тех, кто играл в версию для ПК. Хотя игра была далеко не в таком плохом состоянии, как некоторые недавние релизы для ПК (например, Forspoken или Gotham Knights), в ней была своя доля ошибок, а также крайне непостоянная производительность даже на достаточно мощных системах. Консольные версии оказались лучше, поэтому, возможно, задержка всего на месяц.

Нет ни слова о задержке обещанной версии игры для Switch, выпуск которой запланирован на май. Геймеры предполагают, что версия Hogwarts Legacy для портативных устройств Nintendo может быть «облачной» версией, использующей потоковую технологию и требующей качественного подключения к Интернету. Это вполне возможно, но есть подозрения, что более вероятно, что игра будет просто значительно урезана, чтобы запускать ее на портативном устройстве Nintendo. В конце концов, Unreal Engine невероятно масштабируем.

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Хотя игра и не особо выделяется в какой-либо конкретной области (и, честно говоря, местами кажется немного незавершенной), это удивительно трудоемкая ролевая игра с увлекательными боями, очаровательными персонажами и удивительным количеством вариаций контента в зависимости от того, куда тебя распределят. Вы можете приобрести ее в Steam, если вам хочется еще 20-40 часов ролевой игры с открытым миром.