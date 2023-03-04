Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
hilnur20012 За пост начислено вознаграждение
Ошибка драйвера Radeon может испортить Windows
AMD поделилась временным исправлением
рекомендации
3060 ASUS за 30тр как при курсе 62
3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68
3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать
Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс
3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

Требуется время, чтобы воспроизвести ошибки и найти решения, особенно редкие. Однако после нескольких недель расследования AMD наконец нашла решение для владельцев видеокарт Radeon, столкнувшихся с ошибкой драйвера Adrenalin, которая повредила их системы.

реклама

Драйвер AMD Adrenalin 23.2.1 обеспечил пользователям значительное улучшение производительности и новые функции. Но, к сожалению, драйвер также принес головную боль некоторым пользователям, так как он блокировал их установку Windows. 

Проблема не ограничивается драйвером Adrenalin 23.2.1. Брэд Чакос, исполнительный редактор PCWorld, столкнулся с той же ошибкой даже с последним драйвером Adrenalin 23.2.2, который вышел недавно. Чакос работал рука об руку с инженерами AMD, чтобы выявить основную причину проблемы и временный обходной путь.

Судя по заявлению AMD, в программном обеспечении есть недостаток, который конфликтует с Центром обновления Windows. Однако вы можете возразить, что это ошибка Windows, а не ошибка AMD. Windows не должна обновлять какой-либо драйвер, если выполняется текущая установка. Это была проблема со всеми видами других драйверов в течение достаточно долгого времени. По этой причине некоторые пользователи отключают автоматическое обновление драйверов.

Тем временем AMD посоветовала пользователям не использовать параметр «Сброс к заводским настройкам» при установке драйверов Adrenalin. Вышеупомянутая опция удаляет все следы ранее установленного драйвера, аналогично тому, что делает популярный сторонний деинсталлятор драйвера дисплея (DDU), и требует перезагрузки. Их теория заключается в том, что Центр обновления Windows одновременно устанавливает драйвер Adrenalin во время установки стандартного драйвера, потому что при перезапуске системе на мгновение не хватает драйвера дисплея.

Рекомендуется всегда выполнять чистую установку драйверов дисплея при каждом обновлении. Тем не менее эта функция в настоящее время отключена в драйверах AMD Adrenalin, поэтому прислушайтесь к совету компании и убедитесь, что вы сняли флажок с функции «Сброс к заводским настройкам» перед установкой. Кроме того, на всякий случай отключите или приостановите обновления Windows перед установкой драйверов Adrenalin. AMD считает, что это редкая ошибка, но не стоит рисковать, пока производитель чипов не предложит окончательное решение.

Режим восстановления Windows — это ответ для тех незадачливых пользователей, которые уже пошли по этому пути. Однако попасть туда может быть непросто. 

По словам Чакоса, AMD рекомендовала нажать кнопку питания, чтобы принудительно запустить автоматическое восстановление Windows. Однако это легче сказать, чем сделать. Хитрость заключается в том, чтобы нажать кнопку питания сразу после исчезновения параметров BIOS, но до запуска Windows. К сожалению, Чакос отметил, что нажатие кнопки питания во время параметров BIOS выключит систему, а загрузка Windows приведет лишь к черному экрану. Ему потребовалось 15 попыток, чтобы добиться успеха, поэтому настойчивость является ключом к восстановлению вашей системы.

рекомендации
RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
-7% на ASUS 3050 = 25 тр
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
3080 за 70тр с началом несмотря на курс
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Если вы не из тех, кто регулярно делает резервные копии данных, вам, вероятно, следует сделать это перед установкой последних драйверов AMD Adrenalin. Это редкая ошибка, и отключение «Factory Reset», по-видимому, предотвращает ее появление, но хотите ли вы рискнуть?

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#amd #драйверы #драйвер #драйвера #adrenalin
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

AMD подтвердила редкую ошибку при установке драйвера Radeon, которая может повредить Windows
Новый драйвер AMD иногда выдаёт синий экран и может потребовать переустановить Windows
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Чем окончилась охота на украинских диверсантов в Брянской области
104
СМИ: Еврокомиссия, скорее всего, одобрит сделку Microsoft и Activision Blizzard
1
Почему РФ до сих пор поставляет титан для производства HIMARS и нефть для заправки украинских танков
20
Пригожин сообщил о фактическом окружении Бахмута и призвал Зеленского вывести оставшийся в городе гарнизон
9
В Иране обнаружено второе по величине в мире месторождение лития
8
Немецкий оборонный концерн Rheinmetall скупает по Европе подержанные танки Leopard
3
Пленные украинские подростки и старики показаны на свежем видео из Бахмута
14
В Германии задумались о частичном переносе военной промышленности в США "для поддержки Украины"
2
СМИ: Зеленский заявил, что ВСУ испытывают дефицит боеприпасов и военной техники
4
ЧВК «Вагнер» открыли молодёжный клуб «Вагнерёнок»
7
Лионель Месси заказал 35 золотых iPhone для игроков и персонала сборной Аргентины по футболу
1
Тикток полностью запрещен в 7 странах, но в США только ограничен
+
Blizzard раскрыла системные требования Diablo IV без трассировки лучей
1
Немецкий оборонный концерн Rheinmetall построит на Украине завод по выпуску новейших танков Panther
33
Минцифры Украины требует запретить продажи Atomic Heart по всему миру
28
Почему геймеры из РФ выбирают процессоры Intel, а Core i5-12400F обходит по продажам Ryzen 5 5600X
14
DJI запретила гражданам РФ покупать и пользоваться своими дронами – как работает дружба по-китайски
14
Microsoft активно работает над Windows 12 с расширенной поддержкой искусственного интеллекта
1
Почему видеокарта GeForce RTX 3070 Ti не подходит для 2К-мониторов, и какие есть альтернативы
20
Xiaomi раскрыла список смартфонов POCO, которые получат обновление MIUI 14
4

Популярные статьи

Из русской снайперской винтовки ORSIS-CT20 патроном .375 CheyTac поражена цель на дистанции 5117 м
40
На Украине заявили о наличии своего собственного "HIMARS", превосходящего американский оригинал
7
Иранская крылатая ракета Asef способна уничтожить весь Израиль – Asia Times
2
Мои претензии к топовым процессорам Intel 12900K и 13900K
366
ТОП-10 материнских плат для процессора Intel Core i5-12400F
24
Как выбрать качественный и надежный блок питания для компьютера, который прослужит много лет
25
Игра Starfield - самый ожидаемый провал 2023 года
9
О Марксе, гигиене и о том, что "старые Оверы больше не вернутся"
26
Как Су-57 поставил генералов НАТО в тупик – МИД Британии рассказал об опасности русской ракеты Р-37М
8
США открыли сезон борьбы с Китаем: раскрытие активов, исключение из G20 и вступление Тайваня в МВФ
10

Сейчас обсуждают

REY_B_
21:30
Потому что оба на каблуках.
Пригожин: Мы стягиваем всю украинскую армию на себя, перемалываем и двигаемся вперёд
kilobait3
21:29
Побольше таких случаев. Наказание для этой нации должно быть исполнено своими руками!
79% насильственных смертей в США связаны с огнестрельным оружием
ПNСКА (футбольный клуб России)
21:29
А зачем ты фотку медведева с кадыровым удалил? Я то всё-равно заскринил.
Пригожин: Мы стягиваем всю украинскую армию на себя, перемалываем и двигаемся вперёд
terenty79
21:29
а чё так мало?
Минобороны: ВС РФ за сутки уничтожили 3 вертолёта Ми-8 и 11 БПЛА, используемых ВСУ
REY_B_
21:28
Не отражает, но "в среднем по больнице", влияет.
Пригожин: Мы стягиваем всю украинскую армию на себя, перемалываем и двигаемся вперёд
ПNСКА (футбольный клуб России)
21:27
Приложи сюда пруф из паспорта.
Пригожин: Мы стягиваем всю украинскую армию на себя, перемалываем и двигаемся вперёд
ПNСКА (футбольный клуб России)
21:25
Ты тоже не знаешь, какой рост 16-летнего сына кадырова?
Пригожин: Мы стягиваем всю украинскую армию на себя, перемалываем и двигаемся вперёд
Станислав Федянин
21:25
Проблема с прошлыми дровами еще возникла, месяц назад, уже обновление вышло давно. И зачем по пять раз писать про этот баян?
Новый драйвер AMD иногда выдаёт синий экран и может потребовать переустановить Windows
хахахер
21:25
1978г.Родина СССР
Пригожин: Мы стягиваем всю украинскую армию на себя, перемалываем и двигаемся вперёд
Олег С
21:24
Ты действительно думаешь что в нашем мире решает рост человека? И рост отражает умственные способности человека??
Пригожин: Мы стягиваем всю украинскую армию на себя, перемалываем и двигаемся вперёд
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем