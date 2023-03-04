AMD поделилась временным исправлением

Требуется время, чтобы воспроизвести ошибки и найти решения, особенно редкие. Однако после нескольких недель расследования AMD наконец нашла решение для владельцев видеокарт Radeon, столкнувшихся с ошибкой драйвера Adrenalin, которая повредила их системы.

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Драйвер AMD Adrenalin 23.2.1 обеспечил пользователям значительное улучшение производительности и новые функции. Но, к сожалению, драйвер также принес головную боль некоторым пользователям, так как он блокировал их установку Windows.

Проблема не ограничивается драйвером Adrenalin 23.2.1. Брэд Чакос, исполнительный редактор PCWorld, столкнулся с той же ошибкой даже с последним драйвером Adrenalin 23.2.2, который вышел недавно. Чакос работал рука об руку с инженерами AMD, чтобы выявить основную причину проблемы и временный обходной путь.

Судя по заявлению AMD, в программном обеспечении есть недостаток, который конфликтует с Центром обновления Windows. Однако вы можете возразить, что это ошибка Windows, а не ошибка AMD. Windows не должна обновлять какой-либо драйвер, если выполняется текущая установка. Это была проблема со всеми видами других драйверов в течение достаточно долгого времени. По этой причине некоторые пользователи отключают автоматическое обновление драйверов.

Тем временем AMD посоветовала пользователям не использовать параметр «Сброс к заводским настройкам» при установке драйверов Adrenalin. Вышеупомянутая опция удаляет все следы ранее установленного драйвера, аналогично тому, что делает популярный сторонний деинсталлятор драйвера дисплея (DDU), и требует перезагрузки. Их теория заключается в том, что Центр обновления Windows одновременно устанавливает драйвер Adrenalin во время установки стандартного драйвера, потому что при перезапуске системе на мгновение не хватает драйвера дисплея.

Рекомендуется всегда выполнять чистую установку драйверов дисплея при каждом обновлении. Тем не менее эта функция в настоящее время отключена в драйверах AMD Adrenalin, поэтому прислушайтесь к совету компании и убедитесь, что вы сняли флажок с функции «Сброс к заводским настройкам» перед установкой. Кроме того, на всякий случай отключите или приостановите обновления Windows перед установкой драйверов Adrenalin. AMD считает, что это редкая ошибка, но не стоит рисковать, пока производитель чипов не предложит окончательное решение.

Режим восстановления Windows — это ответ для тех незадачливых пользователей, которые уже пошли по этому пути. Однако попасть туда может быть непросто.

По словам Чакоса, AMD рекомендовала нажать кнопку питания, чтобы принудительно запустить автоматическое восстановление Windows. Однако это легче сказать, чем сделать. Хитрость заключается в том, чтобы нажать кнопку питания сразу после исчезновения параметров BIOS, но до запуска Windows. К сожалению, Чакос отметил, что нажатие кнопки питания во время параметров BIOS выключит систему, а загрузка Windows приведет лишь к черному экрану. Ему потребовалось 15 попыток, чтобы добиться успеха, поэтому настойчивость является ключом к восстановлению вашей системы.

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Если вы не из тех, кто регулярно делает резервные копии данных, вам, вероятно, следует сделать это перед установкой последних драйверов AMD Adrenalin. Это редкая ошибка, и отключение «Factory Reset», по-видимому, предотвращает ее появление, но хотите ли вы рискнуть?