Microsoft сообщила, что отправила исправление для сбоя, из-за которого компания ошибочно рассылала обновление до новой версии OC некоторым пользователям с неподдерживаемым оборудованием. 23 февраля баннеры обновления появились на системах, не соответствующих довольно строгим минимальным требованиям компаниям к оборудованию для Windows 11.
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«Немного неподходящим устройствам Windows 10 и Windows 11 версии 21H2 было предложено обновление до Windows 11», – сообщила Microsoft в субботу. Инженеры компании обнаружили проблему и устранили ее в тот же день.
Компания добавила, что для распространения исправления на все устройства может потребоваться от 24 до 48 часов. Владельцам затронутых систем не нужно ничего делать.
Компания случайно отключила требования к оборудованию для Windows 11 в июне после появления ошибки, которая впоследствии была исправлена.
Windows 11 не устанавливается на ПК, на которых не установлен новейший процессор с поддержкой TPM. Недавно в сети распространяли информацию о том, что Microsoft может понизить эти требования, но пока это лишь слухи.
Источник, близкий к Редмонду, сообщил, что они опасаются снижения производительности, и это не то, к чему призывает Microsoft. Аналитики ожидают более масштабного обновления парка ПК с Windows 10 корпоративными предприятиями в этом году, поскольку ранее Gartner сообщал, что многие организации уже запускают пилотные проекты по обновлению оборудования.
«Модернизация существующих систем, вероятно, займет больше времени, поскольку на самом деле в этом нет особой необходимости до конца 2024 года, когда срок службы Win 10 начнет истекать», – сказал Стив Клейнханс, вице-президент по исследованиям.
Microsoft планирует поддерживать по крайней мере один выпуск Windows 10 до 14 октября 2025 года.
По данным Stat Counter, в январе Windows 10 использовалась на 68,75 процентах ПК по всему миру против 18,13 процента для Windows 11. Windows 7 заняла 9,62-процентную долю настольных версий Windows, при этом Win 8.1 удержала 2,31 процента, а Win 8 и XP - оставшуюся часть.