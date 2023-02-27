Китай подал документы для запуска своей группы спутников

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Статья в февральском выпуске китайского журнала Command and Control Simulation под названием «Влияние Starlink на ситуационную осведомленность и меры противодействия в космосе» была написана исследователями из Университета космической инженерии Народно-освободительной армии в Пекине.

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Суть статьи проста: и без того огромная группировка спутников Starlink означает, что она заняла много орбитально-частотных ресурсов без детализации их расположения, и Китаю необходимо как можно скорее разместить там свои собственные спутники, если он хочет пользоваться теми же стратегическими преимуществами, которые США получает от базирования SpaceX на их территории.

В документе также выражается беспокойство по поводу того, что спутники Starlink могут иметь двойное назначение — например, нести разведывательные системы для вооруженных сил США — а это означает, что Китаю нужна возможность снизить их возможности.

В документе отмечается, что уничтожение спутников Starlink создаст столько мусора, что доступ в космос и работа спутников могут стать сложными.

Поэтому авторы рассматривают лазеры и «мощные микроволны» как средства вывода из строя определенных спутников.

Другая контрмера, которую предусматривает документ, — это быстрый запуск китайской низкоорбитальной широкополосной группировки и ее вывод на полезные орбиты.

Так получилось, что в 2021 году Пекин подал документы в Международный союз электросвязи, изложив планы по созданию флота из 13 000 спутников. В документе предлагается, что эти устройства будут размещены на орбитах, которые Starlink еще не занимает. Все сводится к тому, чтобы Китай мог получить разрешение до того, как SpaceX запустит остальные 30 000 или около того спутников, которые, как предполагается, потребуются Starlink.

В документе не уточняется, как Китай выполнит эту работу. Космическая программа Поднебесной достигает успеха в более сложных миссиях, таких как строительство своей космической станции, миссии на Марс и полеты на Луну, но Китай в настоящее время не может соответствовать графику запусков SpaceX. Только за февраль 2023 года для американского концерна вылетело семь миссий — четыре из них посвящены запуску спутников Starlink. Китай также не может повторно использовать ракеты, что является главной задачей SpaceX.

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Сосредоточив внимание на угрозе SpaceX, в документе не упоминается план Amazon по созданию собственной группировки «Койпер», состоящей из более чем 3000 спутников, или другие подобные планы.