Компания Microsoft разместила рекламу своего браузера Edge на странице загрузки браузера Chrome

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Было замечено, что Microsoft Edge вставляет баннер на страницу загрузки Chrome на Google.com, призывая людей придерживаться браузера Windows.

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Как отметил на этой неделе Neowin, попытка загрузить и установить Chrome Canary с помощью Edge Canary — обеих экспериментальных сборок браузера — привела к появлению в окне браузера Edge графического баннера, восхваляющего достоинства Edge.

«Microsoft Edge работает на той же технологии, что и Chrome, с дополнительным доверием Microsoft», — гласит баннер поверх кнопки с надписью «Безопасный просмотр сейчас».

Это было на веб-странице Google, и неясно, как там вообще появилось это объявление. Кажется, что Edge отображает баннер сам по себе, когда пользователь переходит на страницу загрузки Chrome на Google.com, что немного агрессивно.

Microsoft не сразу ответила на просьбу объяснить акцию и механизмы, лежащие в ее основе. Отмечу, что Edge работает на движке Chromium с открытым исходным кодом, который также лежит в основе Google Chrome.

Судя по размещению на странице, объявление не было доставлено через обычные рекламные серверы. Среди тех, кто обсуждает баннер в Интернете, ведутся споры о том, состоит ли реклама из кода, внедренного Edge на веб-страницу Google, что сделает ее обнаруживаемой и удаляемой как часть объектной модели документа. Также было высказано предположение, что реклама может исходить от Edge как элемент интерфейса, который размещается поверх визуализируемой веб-страницы.

Человек, знакомый с разработкой браузеров, подтвердил The Register, что он может воспроизвести рекламу, которая, как утверждается, написана в HTML, но не размещена «внутри» страницы. Он описал рекламу как собственное окно браузера, которое, как ни странно, можно было просмотреть с помощью опции Edge «Проверить» для просмотра исходного кода.

Источник предположил, что реклама была реализована таким образом, что «область содержимого» — пространство, где отображаются загруженные веб-страницы, — смещается вниз, чтобы освободить место для второй области рендеринга, в которой содержится реклама.

Область основного контента и область рекламного контента не взаимодействуют друг с другом — они существуют, так сказать, в разных мирах. Но наличие области рекламного контента можно определить, проверив innerHeight и outerHeight.

Учитывая два окна браузера, одно с рекламой и одно без нее, главное окно с рекламой будет иметь меньшее значение innerHeight, чем окно аналогичного размера без рекламы. Разница в двух измерениях должна соответствовать высоте области рекламного контента.

Аналогичное поведение можно обнаружить при посещении Интернет-магазина Chrome с помощью Microsoft Edge в macOS: на странице Интернет-магазина Chrome отображается баннер Edge с надписью «Теперь вы можете добавлять расширения из Интернет-магазина Chrome в Microsoft Edge», за которым следует кнопка в рамке с надписью «Разрешить расширения из других магазинов».

Кнопка вызывает всплывающее диалоговое окно с запросом на разрешение расширений браузера из других магазинов, в частности, с сайта надстроек Microsoft Edge.

Важно отметить, что этот баннер не является частью страницы Интернет-магазина Chrome. Он не отображается в HTML-коде и, в отличие от рекламы на странице Chrome, его нельзя проверить с помощью инструментов разработчика Edge. Точно так же всплывающее диалоговое окно не может быть проверено. Но баннер Chrome Web Store имеет высоту 45 пикселей на основе сравнения параметров innerHeight.

Среди тех, кто интересуется нюансами поведения браузера, утверждается, что стирание границ между тем, что представляет браузер, и тем, что представляет веб-сайт, одновременно сбивает с толку и представляет потенциальную угрозу безопасности.

По состоянию на среду самореклама Edge на странице загрузки Chrome стала более редкой, и теперь говорят, что реклама появляется только при попытке загрузить Chrome с помощью бета-версии Edge. Сообщается, что другие каналы выпуска Edge Canary, Dev и Stable больше не отображают рекламу.

Компании обычно размещают свои продукты на своих веб-сайтах. И они часто размещают рекламу на страницах результатов поиска, когда люди ищут продукты конкурентов. Например, ввод ключевых слов «загрузить Chrome» в macOS Edge с использованием Bing в качестве поисковой системы по умолчанию в настоящее время создает рекламу «Promoted by Microsoft» для Edge над списком результатов поиска Bing. И поиск «скачать Firefox» через Bing приведет к тому же объявлению. Но эти объявления существуют в контексте страницы результатов поиска.

Ранее в этом месяце Microsoft представила новую версию Bing, которая работает в паре с чат-ботом ChatGPT с искусственным интеллектом. AI также появился в ее браузере Edge. Руководители Microsoft ясно дали понять, что рассматривают интеграцию сервисов ИИ как способ выделить продукты компании и отвоевать долю рынка у Google Search и Google Chrome.

Доминирование Google на рынке поиска и браузеров в течение многих лет было предметом антимонопольных расследований. Эти расследования и судебные процессы вместе с введением в действие Закона о европейских цифровых рынках могут, наконец, открыть дверь для Bing и Edge.

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По данным StatCounter, у Microsoft достаточно большой запас для своей поисковой службы и браузера: на Bing приходится около 3,03% мирового рынка поиска, а на Edge — около 4,6% мирового рынка браузеров. Теперь ей просто нужно поработать со своей рекламной стратегией.