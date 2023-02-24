16-поточные процессоры Zen 4 бросают вызов мощным гибридам Raptor Lake

Многое из того, что мы слышали о новейшей платформе высокопроизводительных мобильных процессоров AMD Dragon Range, было впечатляющим, будь то ранние тесты или заявления AMD. И недавние результаты Geekbench 5 для флагманского 16-ядерного процессора Ryzen 9 H7945HX с тактовой частотой 5,4 ГГц, похоже, укрепляют эту тенденцию: он обходит Intel Core i9-13980X в одноядерном тесте, но лишь немного отстает в многоядерном. Даже гораздо более прожорливые процессоры для настольных ПК, такие как 13900K и 7950X, набрали ненамного больше баллов, если не учитывать многоядерные результаты.

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Последняя разработка AMD также делает огромный скачок по сравнению с восьмиядерным процессором Ryzen 6900HX предыдущего поколения, почти удвоив его многоядерную производительность. Средние результаты очень близки к недавним результатам Geekbench для 13980HX – и удивительно близки к настольным процессорам с гораздо более высоким энергопотреблением, таким как Intel 13900K и AMD Ryzen 9 7950X. Но, конечно, Geekbench – не лучший бенчмарк для оценки того, как процессор будет работать во время трудоемких задач.

Также будет интересно посмотреть, сколько энергии потребляет Ryzen 9 7945HX под нагрузкой. На странице продукта AMD указан чип с настраиваемым TDP от 55 до 75 Вт. В то же время Intel Core i9-13980HX указан как имеющий базовую мощность 55 Вт, но максимальная потребляемая мощность в режиме Turbo составляет 157 Вт.

В ноутбуках с ограничениями по мощности и тепловыделению, и особенно в игровых ноутбуках, где центральный и графический процессоры конкурируют за ограниченный лимит энергопотребления, максимальная производительность может быть менее важна, чем эффективность в связке ЦП/ГП. Если обратить внимание на Intel 13950HX, то он, вероятно, вносит свой вклад в некоторые игровые проблемы в паре с RTX 4090 с разрешением 1080p в MSI Titan GT77 HX.

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Было бы очень интересно посмотреть, насколько лучшее из того, что может предложить AMD Dragon Range, сравнится с аналогичным ноутбуком на базе Intel. Но, по крайней мере, кажется, что AMD снова добилась серьезных успехов по сравнению с Intel в сегменте ноутбуков высокого класса и оказалась почти на равных. Если компания сможет поставить достаточное количество этих процессоров для удовлетворения спроса, это должно дать производителям ноутбуков для игр и рабочих станций еще один высококлассный вариант и, можно надеяться, немного снизит цены.