Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
hilnur20012 За пост начислено вознаграждение
Совет директоров Intel пересматривает дивидендную политику
Intel сокращает дивиденды, чтобы больше тратить на фабрики
рекомендации
Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс
3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде
RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр

В среду Intel заявила, что ее совет директоров пересмотрел свою дивидендную политику, чтобы сократить квартальные выплаты дивидендов, чтобы сохранить расходы на новые производственные мощности, которые должны быть развернуты в ближайшие годы, что компания считает критически важным. Решение призвано обеспечить достаточную финансовую гибкость компании в условиях падения выручки и прибыли. 

реклама

Начиная с 1 июня 2023 года Intel будет ежеквартально выплачивать 0,125 доллара за акцию по обыкновенным акциям компании, что означает, что в этом году компания будет платить инвесторам 2 миллиарда долларов вместо 6 миллиардов долларов. Компания пересмотрела свою дивидендную политику впервые с 1992 года на фоне серьезных проблем, с которыми она столкнется в краткосрочной и долгосрочной перспективе.  

В среду Intel заявила, что отдаст приоритет инвестициям в стратегический капитал и изменит сроки краткосрочного расширения мощностей в ответ на снижение спроса на ее продукцию в краткосрочной перспективе. По сути, это означает, что Intel будет готовиться к будущим расширениям (т. е. строить заводские корпуса) и по возможности откладывать закупку определенного оборудования для производства чипов. 

«Разумное распределение капитала наших владельцев важно для реализации нашей стратегии IDM 2.0 и сохранения темпов по мере того, как мы перестраиваем наш исполнительный механизм», — сказал Пэт Гелсингер, генеральный директор Intel. «Мы продолжаем поставлять пять узлов за четыре года и продолжаем расширять клиентскую базу IFS (Intel Foundry Services)». 

В последние годы Intel уступила свое лидерство в производственных технологиях TSMC из-за слишком агрессивных целей с ее 10-нм производственным процессом, который привел к серьезным задержкам для крупносерийного производства. Эти задержки и ошибки в управлении привели к задержкам в выпуске основных продуктов, поэтому Intel уступила часть своего лидерства по производительности ЦП в центрах обработки данных AMD.  

После того, как Пэт Гелсингер стал генеральным директором Intel в 2021 году, он представил стратегию компании IDM 2.0, которая призвана вернуть Intel лидерство в области продуктов и технологических процессов. В соответствии с новой стратегией Intel планирует активно внедрять новые технологические процессы, расширять свои производственные мощности, чтобы предлагать литейные услуги другим компаниям, а также передавать часть своего производства контрактным производителям микросхем, когда и если это будет целесообразно.  

Но современные техпроцессы дорого разрабатывать, поэтому Intel необходимо производить больше чипов, в том числе чипов для других, чтобы вкладывать достаточно средств в новые узлы. В результате IDM 2.0 требует больших капиталовложений — десятки миллиардов долларов в течение следующих нескольких лет, — поскольку Intel необходимо обеспечить достаточную мощность для своих собственных продуктов, а также для своих клиентов-производителей. Чтобы гарантировать наличие достаточного капитала для наращивания требуемых мощностей, Intel представила свою Программу совместного инвестирования в полупроводники (SCIP), хотя до сих пор последняя привела только к одной крупной сделке. 

Из-за слабого спроса на ПК и более низкой маржи подразделения центров обработки данных выручка и прибыль Intel значительно снизились в последние кварталы и вряд ли восстановятся в этом году. Поэтому Intel необходимо сократить все свои расходы, включая дивиденды. Способность Intel инвестировать снизилась, и теперь компания рассчитывает на капитальные затраты в размере около 20 миллиардов долларов в 2023 году. 

Сегодня руководство Intel вновь подчеркнуло, что компания находится на пути к «запуску» следующих поколений своих клиентских и серверных процессоров в 2023 и 2024 годах. 

рекомендации
3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68
3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
3080 за 70тр с началом несмотря на курс
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13700K дешевле 40 тр в Регарде
13600K дешевле 30 тр в Регарде
3060 Ti Gigabyte за 44тр в Регарде
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

«Мы находимся на пути к масштабируемым процессорам Intel Core 13-го поколения и Intel Xeon 4-го поколения и с нетерпением ждем запуска Meteor Lake и Emerald Rapids в 2023 году, а также Granite Rapids и Sierra Forest в 2024 году», — сказал Гелсингер.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#intel
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Intel может прекратить выпуск чипсетов Z690 и B660 в марте этого года
Лёгкий разгон Intel Xeon w9-3495X позволил побить мировой рекорд AMD Threadripper 5995WX в Geekbench
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Пригожин пообещал не выводить ЧВК «Вагнер» из Бахмута, но проблема с поставками снарядов не решена
37
Из-за нехватки боеприпасов потери ЧВК «Вагнер» в Бахмуте увеличились в 5 раз – Пригожин
44
Пригожин впервые назвал чиновников в правительстве РФ, блокирующих поставки снарядов ЧВК «Вагнер»
23
США хотят получить от Турции 600 миллионов долларов за так и не поставленные истребители F-35
10
Украинские власти придумали технологичный способ, позволяющий загнать ещё больше мужчин в военкоматы
5
В России запустят "Вепрь" - "сапера для информационных бомб и фейков" за 30 млн рублей
3
Почему ЧВК «Вагнер» стали давать меньше боеприпасов – мнение Александра Ходаковского
7
Toyota планирует начать сборку электрических кроссоверов в США летом 2025 года
+
Corsair представила комплекты памяти DDR5 объёмом до 192 ГБ с небинарными модулями
+
Что индийские авианосцы говорят о будущем российско-индийских отношений
3
NVIDIA заработает на интересе к ChatGPT больше, чем разработчики специализированных процессоров
+
Оригинальная Angry Birds будет удалена из Google Play Store 23 февраля
1
Россия приостанавливает участие в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений
5
Учёные приблизились к решению проблемы быстрой порчи металла из-за процесса коррозии
2
В США начались массовые кражи выхлопных систем автомобилей – пресса обвинила во всём Россию
7
Intel исправила архитектурные недочёты и внедрила новые технологии в видеокарты Arc Battlemage
1
Устаревший восьмиядерный Ryzen 7 5700X "растоптал" новейший десятиядерный Core i5-13400 в играх
25
Land Rover и Nvidia будут совместно работать над технологией беспилотного управления авто
+
Какие еще страны могут объявить военных США «законными целями» вслед за Москвой
2
Почему старые флагманы NVIDIA такие дорогие, и когда придёт время для покупки GeForce RTX 4070 Ti
16

Популярные статьи

США опасаются, что Китай вопреки санкциям передаст России эскадренные эсминцы Type 052
18
США пытаются заставить Индию отказаться от российских истребителей Су-57 в пользу своих F-35
20
Американские истребители F-35 постоянно ломаются и за 5 лет состарились сильнее, чем F-15E за 30 лет
17
Сериал Чужестранка (Outlander) - немножко хорошей фантастики
8
Chi Calculator 2.2: Именно таким должно быть ПО для Linux (Desktop)
35
Два стратегических ракетоносца ВКС РФ признаны самыми опасными бомбардировщиками в мире - MWM
12
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B760M Mortar WIFI
5
Что если бы коммунизм победил капитализм - как бы развивалась сфера технологий и IT
83
Есть ли будущее у экранов OLED - разбираем предрассудки
54
Бенчмарк-тесты и анализ производительности Atomic Heart
32

Сейчас обсуждают

Зю
23:39
AMD FreeSync тащит. 80-90 FPS выглядят как в полтора раза больше
Геймерский 27-дюймовый монитор ASUS ROG STRIX XG27AQMR получил матрицу Fast IPS с частотой 300 Гц
Имя
23:38
"Рабочий стол... Кнопка Пуск... Набор любимых ярлычков... Чтобы всё летало, не тупило, и без заморочек выводило данные на периферию. Что ещё 95% населения надо от ОСи? Это то хоть улучшить можно?" ко...
Обзор всех полезных новшеств Windows 11 22H2 в 2023 году. Часть 2
h2o
23:33
пиратство это ответ на охеревших барыг
В Рунете начало стремительно увеличиваться количество сайтов с «пиратским» контентом
RedStone
23:32
Пиши ещё про зачем нужны тарелки на кухне, зачем нужно мыло в ванной, зачем нужен бензин автомобилям и прочие крайне интересные [нет] вопросы, ответы на который даёт chatgpt.
Зачем нужен кронштейн для монитора
swr5
23:32
Причем тут верить, на графике 7900 xtx обходит 4080, впрочем как и в большинстве других игр. С выходом новых драйверов будет еще лучше. Причем тут вера, это факты. Кстати, вот только что вышел новый А...
Бенчмарк-тесты и анализ производительности Atomic Heart
Имя
23:31
@ А теперь новая фишка это регулировать громкость колесиком мыши при наведении курсора на иконку громкости. Стрелять-колотить, инновация!@ возможно это прикрытие чтобы операционку заного продать с мал...
Обзор всех полезных новшеств Windows 11 22H2 в 2023 году. Часть 2
RedStone
23:29
"геноцидная война по той кальке, как Гитлер уничтожал советский народ" Это не Россия - это как раз в украине, кто не украинец - того на нож, кто не поддерживает майдан - того убить. Так что не надо с...
Киевский чиновник считает, что война закончится, когда украинские танки будут на Красной площади
MaxA
23:25
Интересны реальные тесты, а то сравнивали мы уже SSD SATAiii и NVME )
Скоростной NVMe-накопитель Gigabyte AORUS Gen5 10000 2 Тбайт замечен в продаже по цене в $340
Алексей Полянский
23:23
Оч крутая для меня мп. Прям все что надо в матх. Жаль, гига...
Плата GIGABYTE B650M C получила пару разъёмов для вертикальной установки M.2 накопителей
Альбина Кузнецова
23:22
Да развал империи не за горами, Рамзанка Дыров уже готовится - чвк свою собирает. Горы кавказа, краснодарский край, ростов - отхватят кадыровцы, не переживайте.
Пригожин пообещал не выводить ЧВК «Вагнер» из Бахмута, но проблема с поставками снарядов не решена
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем