Intel сокращает дивиденды, чтобы больше тратить на фабрики

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

В среду Intel заявила, что ее совет директоров пересмотрел свою дивидендную политику, чтобы сократить квартальные выплаты дивидендов, чтобы сохранить расходы на новые производственные мощности, которые должны быть развернуты в ближайшие годы, что компания считает критически важным. Решение призвано обеспечить достаточную финансовую гибкость компании в условиях падения выручки и прибыли.

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Начиная с 1 июня 2023 года Intel будет ежеквартально выплачивать 0,125 доллара за акцию по обыкновенным акциям компании, что означает, что в этом году компания будет платить инвесторам 2 миллиарда долларов вместо 6 миллиардов долларов. Компания пересмотрела свою дивидендную политику впервые с 1992 года на фоне серьезных проблем, с которыми она столкнется в краткосрочной и долгосрочной перспективе.

В среду Intel заявила, что отдаст приоритет инвестициям в стратегический капитал и изменит сроки краткосрочного расширения мощностей в ответ на снижение спроса на ее продукцию в краткосрочной перспективе. По сути, это означает, что Intel будет готовиться к будущим расширениям (т. е. строить заводские корпуса) и по возможности откладывать закупку определенного оборудования для производства чипов.

«Разумное распределение капитала наших владельцев важно для реализации нашей стратегии IDM 2.0 и сохранения темпов по мере того, как мы перестраиваем наш исполнительный механизм», — сказал Пэт Гелсингер, генеральный директор Intel. «Мы продолжаем поставлять пять узлов за четыре года и продолжаем расширять клиентскую базу IFS (Intel Foundry Services)».

В последние годы Intel уступила свое лидерство в производственных технологиях TSMC из-за слишком агрессивных целей с ее 10-нм производственным процессом, который привел к серьезным задержкам для крупносерийного производства. Эти задержки и ошибки в управлении привели к задержкам в выпуске основных продуктов, поэтому Intel уступила часть своего лидерства по производительности ЦП в центрах обработки данных AMD.

После того, как Пэт Гелсингер стал генеральным директором Intel в 2021 году, он представил стратегию компании IDM 2.0, которая призвана вернуть Intel лидерство в области продуктов и технологических процессов. В соответствии с новой стратегией Intel планирует активно внедрять новые технологические процессы, расширять свои производственные мощности, чтобы предлагать литейные услуги другим компаниям, а также передавать часть своего производства контрактным производителям микросхем, когда и если это будет целесообразно.

Но современные техпроцессы дорого разрабатывать, поэтому Intel необходимо производить больше чипов, в том числе чипов для других, чтобы вкладывать достаточно средств в новые узлы. В результате IDM 2.0 требует больших капиталовложений — десятки миллиардов долларов в течение следующих нескольких лет, — поскольку Intel необходимо обеспечить достаточную мощность для своих собственных продуктов, а также для своих клиентов-производителей. Чтобы гарантировать наличие достаточного капитала для наращивания требуемых мощностей, Intel представила свою Программу совместного инвестирования в полупроводники (SCIP), хотя до сих пор последняя привела только к одной крупной сделке.

Из-за слабого спроса на ПК и более низкой маржи подразделения центров обработки данных выручка и прибыль Intel значительно снизились в последние кварталы и вряд ли восстановятся в этом году. Поэтому Intel необходимо сократить все свои расходы, включая дивиденды. Способность Intel инвестировать снизилась, и теперь компания рассчитывает на капитальные затраты в размере около 20 миллиардов долларов в 2023 году.

Сегодня руководство Intel вновь подчеркнуло, что компания находится на пути к «запуску» следующих поколений своих клиентских и серверных процессоров в 2023 и 2024 годах.

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«Мы находимся на пути к масштабируемым процессорам Intel Core 13-го поколения и Intel Xeon 4-го поколения и с нетерпением ждем запуска Meteor Lake и Emerald Rapids в 2023 году, а также Granite Rapids и Sierra Forest в 2024 году», — сказал Гелсингер.