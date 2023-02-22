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hilnur20012 За пост начислено вознаграждение
Atomic Heart вышла на ПК без RTX после нескольких лет продвижения Nvidia
Atomic Heart вышла сегодня, но без функции, которую разработчик и Nvidia продвигали годами
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Atomic Heart от Mundfish вышла сегодня, но без функции, которую разработчик и Nvidia продвигали годами: трассировка лучей. По словам обозревателей, то, что когда-то было следующей флагманской игрой для Nvidia RTX, отложило эту функцию на ПК в последнюю минуту.

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«Я заметил отсутствие опций трассировки лучей в обзорной сборке, которую мы получили на прошлой неделе, и связался с командой по связям с прессой игры, чтобы проверить, не упустил ли я что-то или они должны были быть добавлены через обновление», — написал Джеймс. Ответ подтвердил, что ее отсутствие не было ошибкой и что «разработчики рассмотрят возможность реализации этого после запуска».

Это настоящий шок: Nvidia включила Atomic Heart в свои ключевые заметки на крупных мероприятиях для прессы с 2018 года, когда она выпустила RTX 20-й серии. Вот Nvidia и Mind fish демонстрируют отражения и освещение игры на Gamescom почти четыре с половиной года назад: 

Nvidia показала аналогичную демонстрацию на CES 2019 и продолжила продвигать игру. В том числе опубликовала «эксклюзивный» взгляд на игру, работающую в 4K с RTX и DLSS 3, только в прошлом месяце.

В интервью WCCFTech, опубликованном 9 февраля, основатель Mundfish и директор Atomic Heart Роберт Багратуни сказал, что в игре действие происходит в альтернативной вселенной советской утопии, и что «консоли пока не будут поддерживать RT, но мы стремимся дать нашим игрокам лучший и наиболее оптимизированный визуальный опыт». Однако Багратуни ничего не сказал о версии для ПК.

Можно только догадываться, почему игра вышла без трассировки лучей. Возможно, Mundfish беспокоится о потенциальной производительности, хотя также возможно, что какая-то поздняя ошибка вызвала проблемы.

«Atomic Heart — фантастически выглядящая игра, и мы очень довольны тем, чего удалось достичь Mundfish», — сказал Tom's Hardware директор Nvidia по связям с общественностью Брайан Дель Риццо (Bryan Del Rizzo). Он добавил, что все вопросы по трассировке лучей нужно будет задавать Mundfish.

Atomic Heart выпустили с некоторыми другими технологиями Nvidia. Копаясь в настройках, Джарред Уолтон нашел настройки для DLSS, Reflex и Frame Generation. Технически это позволяет игре оставаться в категории Nvidia «RTX On», поскольку DLSS также является частью набора функций RTX, но многие с нетерпением ждали именно множество блестящих отражений, теней и т. д. 

В игре есть пять предустановок: Atomic, Ultra, High, Medium и Low. Различия включают в себя параметры размытия в движении, сглаживания, качества анимации, теней, окружающей окклюзии, количества объектов, объемного тумана, текстур, качества модели и плотности растительности.

Это не единственная проблема, с которой столкнулась Atomic Heart перед запуском. Mundfish, у которой есть российский офис, русский персонал и финансирование от организаций, связанных со страной, вызвала споры, поскольку образы игры приобрели новое значение после СВО на Украине (хотя очевидно, что разработка началась задолго до этого). 

Что можно сказать, так это то, что даже без эффектов трассировки лучей игра выглядит довольно неплохо. Она также неплохо работает даже на системах среднего уровня. На AMD Radeon RX 6650 XT производительность при разрешении 1080p и максимальном диапазоне настроек от 60 до 144 кадров в секунду (максимальное значение по умолчанию в игре, хотя его можно увеличить до 300 кадров в секунду), в зависимости от области. Даже разрешение 1440p оставалось играбельным, а внутренние области в начале игры оставались намного выше 60 кадров в секунду — хотя 4K упал примерно до 40 кадров в секунду.

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Естественно, на видеокарте RTX с включенным DLSS игра обеспечит значительно более высокую частоту кадров. Даже на RTX 3060 производительность с режимом качества DLSS и предустановкой Atomic в среднем составляла более 100 кадров в секунду при 1440p.

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#nvidia #rtx #dlss
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///M Power
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Гойда, братья, гойда! Пусть пендосы посмотрят, как могут на Руси матушке! Они-то думали, что атомик у нас только ракеты, но нет! Въебу ка задушевно водочки под огурчик, да буду игрулю на своем Эльбрус...
Atomic Heart успешно стартовала в Steam и получила очень высокие пользовательские оценки
Олег
05:03
Тик и Тук потрудились на славу)👍
Atomic Heart вышла на ПК без RTX после нескольких лет продвижения Nvidia
Alexbatz
05:01
Там все плохо. Даже специально закладывать какие-то проблемы на будущее не надо.
Американские истребители F-35 постоянно ломаются и за 5 лет состарились сильнее, чем F-15E за 30 лет
Alexbatz
04:47
Интересный самолёт. Даже сбивать не надо. Сам отлично падает.
Американские истребители F-35 постоянно ломаются и за 5 лет состарились сильнее, чем F-15E за 30 лет
VRoman
04:46
В Себирь? Где всё тает и проваливается?
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Антон Петух
04:37
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Atomic Heart успешно стартовала в Steam и получила очень высокие пользовательские оценки
[dr]_Zlodey
04:28
Судя по скорости вращения, количеству кувырков и дальности "полёта", это явно не он, а кто-либо из персонала. Его бы после такого не собрали обратно. Ну и автору поста, не "в", а "на" (позже – "нет")...
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