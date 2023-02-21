+42% к производительности, но для игр все равно мало

Новейшие процессоры AMD Ryzen серии 7000 для настольных ПК на базе микроархитектуры Zen 4 оснащены крошечным графическим процессором на основе RDNA внутри кристалла ввода-вывода (IOD). Этот графический процессор вряд ли предназначен для игр, но, как обнаружил SkatterBencher, его все же можно разогнать, что повышает его производительность примерно на 42% в случае процессора AMD Ryzen 7900 (через VideoCardz). Это не означает, что графический процессор вдруг станет жизнеспособным игровым решением, но, по крайней мере, он повысит производительность.

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Процессоры AMD Ryzen 7000-й серии Raphael для настольных ПК имеют графический процессор на базе RDNA 2 со 128 потоковыми процессорами и 2 CU внутри своего IOD. Это графическое решение работает на частоте до 2,20 ГГц и обеспечивает вычислительную производительность около 0,563 FP32 TFLOPS, что сравнимо с высокопроизводительной видеокартой 2007 года (например, ATI Radeon HD 2900 XT). Этого явно недостаточно, чтобы получить приличную частоту кадров в современных играх. Тем не менее этот графический процессор может отображать графику и воспроизводить некоторые видео. Кроме того, его можно разогнать.

Однако разгон встроенного графического процессора — нетривиальная задача. С одной стороны, AMD Agesa 1.0.0.4 поддерживает разгон iGPU, но чтобы выжать всю возможную производительность этого графического процессора, нужно поиграть с настройками AMD Precision Boost Overdrive, а также увеличить напряжения и пределы мощности. Между тем, даже значительно увеличенный бюджет мощности Precision Boost Overdrive сам по себе не даст существенного улучшения для встроенного графического процессора, поскольку это крошечное графическое решение низкого уровня, которое не предназначено для работы. Следовательно, имеет смысл вручную увеличить напряжение VDDCR_SOC, а также напряжение VDDCR_GFX, чтобы увеличить мощность встроенного графического процессора.

По умолчанию GPU работает на частоте 2,20 ГГц при напряжении 0,997 В, но при увеличении напряжения до 1,2 В графический процессор может достигать 2949 МГц. Дальнейшие корректировки кривизны напряжения/частоты до 1,395 В помогают довести частоту графического процессора до 3,10 ГГц. Между тем, это увеличивает потреблеие SoC до 60,7 Вт по сравнению с 38,5 Вт по умолчанию, что означает повышенные требования к охлаждению.

С точки зрения производительности, это дает до 42,5% дополнительной производительности в таких играх, как Tomb Raider, однако при 17 кадрах в секунду игра все же остается неиграбельной. Кроме того, он также позволяет запускать тест трассировки лучей, который по умолчанию не работает на встроенном графическом процессоре. Однако даже такой экстремальный разгон не дает существенного прироста производительности в ряде синтетических тестов, возможно, из-за других ограничений.

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Хотя разгон встроенного графического процессора на базе RDNA 2, похоже, не приносит реальных результатов, это вполне выполнимо. Кроме того, теперь, когда AMD не позволяет настраивать кривую напряжение/частота на дискретных видеокартах RDNA 3, похоже, что разгон ее встроенных графических процессоров проще, чем разгон дискретных графических процессоров.