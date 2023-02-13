Много денег за редкую, но архаичную видеокарту

На прошлой неделе коллекционер выставил на аукцион eBay редкую видеокарту 3dfx Voodoo 5 6000. Это был полностью функциональный прототип, над которым работал бывший сотрудник 3dfx Джиндрих Семенек, чтобы заставить видеокарту работать с 8xFSAA. Торги быстро превысили 12 000 долларов, а окончательная цена продажи составила 15 000 долларов. Вот что известно на данный момент.

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Продавец изначально купил видеокарту у друга, так как она была чем-то вроде святого Грааля для коллекционеров видеокарт. Однако со временем они почувствовали, что эмоциональная привязанность к Voodoo 5 6000 не столь велика, и поэтому они решили выставить видеокарту на аукцион, чтобы ею мог насладиться кто-то другой.

Заставить видеокарту работать на современном ПК невозможно, так как она использует давно снятый с производства интерфейс AGP 4X. Использование AGP быстро сократилось с появлением PCI Express в 2003 году, хотя карты серии Voodoo 5 впервые появились в 2000 году, а 3dfx подала заявление о банкротстве в 2002 году. Но если у вас все еще работает старый Pentium III или аналогичная система, вы потенциально все еще можете использовать на ней Voodoo 5 6000.

Что касается спецификаций, видеокарта использует четыре чипа VSA-100 архитектуры Napalm 30 с тактовой частотой 166 МГц. Каждый чип имеет два пиксельных шейдера и не имеет вершинных шейдеров (поскольку в 2000 году их не было). Есть также два блока текстурирования и два выхода рендеринга (ROP) на чип, а видеокарта использовала SLI — чередование строк сканирования, а не Nvidia Scalable Link Interface — для использования всех четырех чипов. Каждый графический процессор также был сопряжен с 32 МБ памяти SDR, работающей на той же частоте 166 МГц, что и ядро графического процессора, всего 128 МБ.

Чипы VSA-100 были изготовлены по 250-нанометровому техпроцессу, имели размер около 112 мм ^ 2 и всего 14 миллионов транзисторов на чип. Даже самые простые интегрированные графические решения в наши дни будут использовать гораздо больше транзисторов, хотя многие из них ориентированы на такие вещи, как поддержка кодирования/декодирования AVC, HEVC и/или AV1, в дополнение к различным графическим задачам. Всего с четырьмя чипами Voodoo 5 6000 был рассчитан на энергопотребление до 60 Вт.

Хотя видеокарта может потреблять большую часть необходимой энергии через соединение AGP, она оснащена внешним адаптером питания бочкообразного типа. Также обратите внимание, что единственный доступный выход — это один разъем VGA, хотя это неудивительно, учитывая возраст устройства.

Насколько быстра Voodoo 5 6000 по сравнению с современными видеокартами? Даже если мы проигнорируем отсутствие поддержки более новых API (DirectX 6 был максимальным в то время), она не собирается ставить никаких рекордов. Четыре пиксельных шейдера на частоте 166 МГц обеспечивают теоретическую производительность 2,66 гигаопераций в секунду. Это поставило бы ее примерно на один уровень с Radeon 9700, вышедшим в 2002 году.

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Достаточно сказать, что на Voodoo 5 6000 вы не сможете запустить Windows 11 или какие-либо более поздние игры. Но это при условии, что вы захотите протестировать ее в системе, поскольку, скорее всего, она окажется где-то на полке среди коллекции, а не в компьютере, которым действительно можно будет пользоваться.