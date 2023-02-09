По словам руководителей, гигант Кремниевой долины впервые совершил более двух миллиардов поездок за квартал, перевозя почти один миллион пассажиров в час за квартал, закончившийся 31 декабря.
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Доходы в четвертом квартале подскочили почти на 50% до 8,6 млрд долларов. Чистая прибыль составила 595 миллионов долларов, что на 33 процента меньше, чем в прошлом году, при этом на прибыль за оба года повлияло изменение стоимости инвестиций Uber в акционерный капитал.
Компания сообщила о годовом убытке в размере 9,1 миллиарда долларов после потери денег в предыдущие три квартала. Хосровшахи предложил оптимистичный прогноз спроса на услуги Uber, заявив, что в Соединенных Штатах большая часть страны, за исключением западного побережья, вернулась к уровню активности до COVID.
Компании все еще немного не хватает допандемического уровня с точки зрения количества поездок на одного клиента. «Я не вижу причин, по которым мы не должны достичь или превзойти наши исторические максимумы в течение определенного периода времени», — сказал он.
В настоящее время у Uber высокий уровень доступных водителей. По словам Хосровшахи, число водителей выросло на 35 процентов по сравнению с уровнем прошлого года.
В подготовленных комментариях Хосровшахи признал, что «макроэкономическая неопределенность» несколько омрачает перспективы, а также отметил, что расходы на услуги все еще отстают от допандемического уровня.
«Спрос и предложение на мобильность быстро улучшаются, и мы ожидаем, что бизнес останется устойчивым в условиях экономического спада», — сказал он в своем выступлении. «Хотя Uber не существовало во время последней глобальной рецессии, потребительские расходы на местный транспорт были довольно устойчивыми в 2008–2009 годах, согласно данным US BEA».