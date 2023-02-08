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Добавление смеси водорода в природный газ может сократить выбросы углерода
Смешанное топливо, называемое хитан, может стать важным шагом вперед в переходе на чистую энергию
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По словам эксперта по водородной энергетике из Альбертского университета, сжигание смеси водорода и природного газа для обогрева наших домов может сократить выбросы углерода на 5% без изменения существующей инфраструктуры.Смешанное топливо, называемое хитан, также может стать важным шагом вперед в переходе на чистую энергию, говорит Амит Кумар, который консультировал правительство провинции при разработке дорожной карты по водороду.

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«Вы можете транспортировать его по текущим трубопроводам, вы можете использовать его в своих приборах, и вы можете использовать его для целей отопления с текущим оборудованием», — говорит Кумар, ассоциированный заведующий кафедрой промышленных исследований NSERC/Alberta Innovates/Cenovus в области разработки энергетических и экологических систем.

«Вам не нужно делать никаких модификаций», — добавляет он, при условии, что количество водорода в смесевом топливе не превышает 15–20% по объему.

Собственные исследования Кумара включают моделирование различных путей получения энергии с использованием комбинации возобновляемых и невозобновляемых источников энергии для экономичного сокращения общих выбросов углерода в течение следующих нескольких десятилетий.

В своем последнем исследовании, опубликованном в журнале Renewable and Sustainable Energy Reviews, Кумар и команда, возглавляемая доктором технических наук Мэтью Дэвисом, оценили 576 долгосрочных сценариев в разных юрисдикциях мира в период с 2026 по 2050 год, варьирующихся в зависимости от интенсивности смешивания водорода, углеродной политики и развития водородной инфраструктуры.

Из-за его низкой стоимости Кумар и его команда обнаружили, что внедрение хитана в сети природного газа предлагает краткосрочную возможность для наращивания потенциала, изучения технологий и укрепления доверия к потребителю. «Экономика выиграет от расширения инфраструктуры за счет создания рабочих мест, привлечения инвестиций и экспорта технологий», — говорит он.

Один из самых чистых источников энергии, водород производит только воду, когда он сжигается или используется в топливном элементе. Производство так называемого «серого водорода» действительно приводит к выбросу парниковых газов за счет преобразования природного газа в углекислый газ и водород. Но сочетание этого процесса с улавливанием и хранением углерода — еще одна область, в которой Альберта является мировым лидером — дает более чистый «голубой водород».

Улавливание не менее 42% выбросов углерода приведет к общему сокращению «полного сгорания» по всей цепочке. Чем больше сокращаются выбросы углерода, тем дешевле становится топливо из-за экономии на налоге на выбросы углерода, добавляет он, особенно когда цены на углерод превышают 300 долларов за тонну.

«Мы производим большое количество водорода в Альбертском университете, но большая его часть используется в промышленном секторе для битума и производства удобрений», — отмечает Кумар.

«Если мы преобразуем нашу инфраструктуру для производства голубого водорода — а это означает добавление улавливания и хранения углерода — ко всем этим производственным объектам, это будет для нас большой победой».

Углеродная магистральная линия теперь использует только один-два миллиона тонн из своих 14,5 миллионов тонн, поэтому есть огромные возможности для перевозки большего количества, говорит Кумар.

Впереди стоит задача перейти к «зеленому водороду» с использованием энергии ветра, солнца и биомассы. Но стоимость водорода из этих источников высока по сравнению с голубым водородом.

По словам Кумара, за пределами Альберты существует огромная возможность экспортировать водород вместе с нашим опытом в области производства и улавливания углерода, особенно в быстроразвивающиеся страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Но на данный момент использование смеси водорода и природного газа является маловероятным результатом в стремлении к экономии чистой энергии.

«Вам не нужны крупные инвестиции», — говорит он. «Вы можете использовать существующую инфраструктуру и постепенно заменять ее, чтобы получать более высокий процент водорода. Это дает вам время для медленного перехода».

Дорожная карта Альберты по водороду, ключевая часть плана восстановления экономики провинции, определяет ключевые рынки, такие как отопление жилых и коммерческих помещений, транспорт, производство и хранение электроэнергии, а также переработка химических веществ. Помимо чистого топлива, водород также используется для производства удобрений, аммиака и других химикатов.

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По словам Кумара, смешивание водорода с природным газом является одной из рекомендаций, включенных в дорожную карту, которую сейчас рассматривает правительство.

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#экология #чистая энергия
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