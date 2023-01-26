RTX 4090 не обязательно должна быть огромной

Nvidia RTX 4090 претендует на звание самой быстрой видеокарты, доступной в настоящее время, но не без минусов. Конечно, у нее очень высокая цена, теоретически начинающаяся с 1599 долларов, но обычно продаваемая сейчас по цене более 2000 долларов. Также вызывает вопрос размер устройства. Самая маленькая из традиционных видеокарт RTX 4090 занимает как минимум три слота, часто перекрывая четвертый слот. Если вы хотите создать собственный контур жидкостного охлаждения с компактной RTX 4090, у Alphacool есть решение.

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Optimum Tech опубликовал видеообзор, пожалуй, самого маленького из доступных на данный момент водоблоков RTX 4090 — Alphacool ES Geforce RTX 4090 эталонного дизайна с задней панелью. Существует список совместимости для различных графических процессоров, но рассматриваемый блок — номер модели 13395 — на данный момент показывает совместимость только с несколькими моделями. Одна из этих моделей — Inno3D, использованная в видео, другая — KFA2 RTX 4090 SG, которая должна быть такой же, как Galax RTX 4090 SG.

Существует множество других водоблоков для RTX 4090, в том числе несколько однослотовых вариантов от EKWB, но ни один из них не является таким компактным, как эта модель от Alphacool. Конечно, вам все равно нужно добавить остальную часть контура жидкостного охлаждения, и с TBP мощностью 450 Вт использование двойных радиаторов, безусловно, будет оправдано.

На самом деле эта система не ориентирована на домашних пользователей, даже если она и может работать в домашних сборках. Это часть линейки кулеров Enterprise от Alphacool, и идея заключается в том, что вы потенциально можете разместить до четырех видеокарт RTX 4090 в один сервер или рабочую станцию. В этот момент вы, вероятно, захотите настроить видеокарты так, чтобы они работали с существенно более низким пределом мощности, например, 300 Вт, что сделало бы их чем-то вроде бюджетной версии RTX 6000 Ada с половиной объема видеопамяти.

Тем не менее это интересное предложение: заменить одну профессиональную видеокарту стоимостью 6800 долларов (или больше) несколькими картами потребительского уровня. Между профессиональной линейкой Nvidia и линейкой GeForce достаточно много совпадений, а текущие цены на видеокарты RTX 4090 по-прежнему имеют тенденцию колебаться в диапазоне 2000 долларов и выше. Это все еще внушительная сумма, которую можно потратить на игровой адаптер, но если вы занимаетесь обучением ИИ, включая Stable Diffusion, 3D-рендерингом или другой профессиональной работой, то эта покупка может быть оправдана.

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Будет интересно посмотреть, если кто-то найдет время, чтобы собрать установку Quad-4090, используя что-то вроде этого водоблока Alphacool, а затем опубликует видео и фотографии.