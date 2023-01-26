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hilnur20012 За пост начислено вознаграждение
Мини-ПК с процессором Intel Alder Lake-N N95 появился в продаже
Чип N95 с архитектурой Alder Lake используется в мини-ПК стоимостью менее 200 долларов
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Портал Liliputing заметил в сети мини-ПК с чипом Alder Lake-N. Новый чип Intel N95 был обнаружен в мини-ПК, продаваемом на AliExpress, с базовой версией, доступной по цене от 190 долларов, и топовой моделью (32 ГБ ОЗУ, 1 ТБ памяти и активированная Windows 10 или 11) менее чем за 350 долларов. Однако что это за загадочный процессор N95? 

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Если вы ищете тихий и компактный ПК, который будет использоваться для легких рабочих нагрузок, недавно в готовых системах начали появляться процессоры Intel Alder Lake-N. Все эти изготовленные на базе Intel 7 чипы оснащены четырьмя эффективными ядрами Alder Lake Gracemont (4C/4T), работающими на частоте до 3,7 ГГц, а также графикой Intel UHD Graphics с поддержкой 4K/60 Гц до трех дисплеев.

Если вы щелкнете по базе данных Intel Ark, вы обнаружите, что только два из этих процессоров должны быть в семействе: процессор Intel N100 и процессор Intel N200. Тем не менее поиски в базе данных принесли результат и была обнаружена страница с техническими характеристиками процессора Intel N95. Поместив все три чипа в инструмент сравнения Intel, можно увидеть, что процессор Intel N95 несколько отличается.

Самая очевидная разница заключается в том, что N95 имеет TDP 15 Вт, что значительно выше, чем 6 Вт других чипов. Однако его максимальная тактовая частота в турборежиме 3,4 ГГц уступает N100. Многие другие характеристики остаются прежними, пока мы не перейдем к графическому разделу, где мы увидим, что iGPU на процессоре Intel N95 работает значительно быстрее на частоте 1,20 ГГц по сравнению с 750 МГц у других представителей семейства Alder Lake-N. Однако у него есть недостаток, заключающийся в меньшем количестве EU: всего 16 по сравнению с 24 и 32 для процессоров Intel N100 и N200 соответственно.

Таким образом, процессор Intel N95 выглядит как запасной чип, который Intel не смогла заставить работать так же эффективно, как другие чипы Alder Lake-N, но спасла их от свалки, увеличив TDP и продав их китайским OEM-производителям для мини-ПК и тому подобного.

В мини-ПК на AliExpress чип N95 охлаждается вентилятором с медными трубками. Другие компоненты корпуса размером 113 мм x 106 мм x 42 мм включают слот DDR4 SO-DIMM, слоты PCIe 3.0 M.2 2280 и M.2 2242 для двух твердотельных накопителей и встроенный модуль беспроводной связи Wi-Fi 5 и Bluetooth 4.2. Набор портов достаточный: 2x HDMI 2.0, порт 2.5GbE, 4x порта USB 3.2 Type-A, а также аудиоразъем и вход постоянного тока 12 В / 4 А. Этот конкретный мини-ПК весит 240 граммов и может быть легко прикреплен к задней части монитора или стене.

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Ранее на этой неделе Liliputing также заметил мини-ПК Morefine M9 аналогичного размера, спецификации и набора функций с процессором Intel N100 мощностью 6 Вт, с кулером и медными трубками для охлаждения. Morefine M9 — это базовая модель за 199 долларов на AliExpress.

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#intel #alder lake #мини-пк #мини пк
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