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hilnur20012 За пост начислено вознаграждение
Выпуск Apple MacBook Pro на базе M2 Pro и M2 Max снова задерживается
Обновление MacBook Pro изначально ожидалось в конце 2022 года
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Apple выпустила MacBook Air в июне 2022 года с новой SoC M2. Ожидалось, что Apple выпустит 14- и 16-дюймовые MacBook Pro с M2 Pro и M2 Max осенью 2022 года. К сожалению, обновления так и не произошло, и MacBook Pro продолжают продаваться с SoC M1 Pro и M1 Max.

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Теперь DigiTimes сообщает, что обновление M2 Pro/M2 Max MacBook Pro было в очередной раз отложено и не появится на рынке в начале 2023 года. В публикации не было указаний о том, когда произойдет выпуск, но Марк Гурман из Bloomberg заявил на выходных, что новые ноутбуки могут появиться в первой половине 2023 года. 

Имея это в виду, вполне возможно, что Apple может объявить о новых MacBook Pro на WWDC 2023, которая, вероятно, состоится в начале июня. Apple анонсировала MacBook Air на базе M2 на том же мероприятии в прошлом году.

Любители производительности могут умерить свои ожидания обновления MacBook Pro, поскольку Гурман предполагает, что M2 и M2 Max предложат лишь незначительные скачки по сравнению со своими предшественниками. Кроме того, Apple не будет вносить никаких изменений в дизайн новых MacBook Pro, учитывая, что нынешнее шасси существует только с конца 2021 года.

Также есть предположение, что общие продажи MacBook могут упасть на 50% последовательно в течение первого квартала 2023 года. Первый квартал традиционно является более медленным периодом для OEM-производителей ПК, но DigiTimes утверждает, что Apple корректирует свои коэффициенты отгрузки из-за более слабого спроса в четвертом квартале. Кроме того, уровень запасов MacBook выше, чем хотелось бы Apple, поэтому она призывает Quanta и Foxconn сократить поставки. Также усугубляет ситуацию то, что многие клиенты Apple ждут обновления MacBook Pro, что еще больше снижает спрос на существующие запасы.

Как сообщалось ранее, глобальные поставки ПК в четвертом квартале 2022 года упали на 28 процентов по сравнению с четвертым кварталом 2021 года. IDC отметила, что пандемический бум для рынка ПК закончился, а Canalys добавила, что рост цен на энергию и основные товары на ключевых рынках, как и в США и Европе, расходы на дорогостоящие товары, такие как ПК, отошли на второй план, поскольку потребители готовы откладывать обновления своих устройств.

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Несмотря на обреченность и уныние по поводу снижения продаж ПК в четвертом квартале 2022 года, Apple добилась лучших результатов, чем большинство в отрасли. По данным IDC, поставки ПК Lenovo, Hewlett-Packard и Dell по всему миру сократились на 28,5%, 29% и 37,2% в годовом исчислении. Apple, с другой стороны, испытала падение всего на 2,1 процента. Компания также увеличила свою долю на мировом рынке ПК, увеличившись с 8,2% в четвертом квартале 2021 года до 11,2% в четвертом квартале 2022 года.

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