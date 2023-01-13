Лицензиат Acer Biwin Technology представил один из самых интересных накопителей на CES 2023

Несмотря на шквал демонстраций твердотельных накопителей PCIe 5.0, лицензиат Acer Biwin Technology представил один из самых интересных накопителей на CES 2023: твердотельный накопитель Acer Predator GM7, оснащенный флэш-памятью от YMTC, китайского производителя микросхем флэш-памяти NAND. Этот производитель флэш-памяти теперь находится в списке организаций США, что означает, что все импортные и экспортные операции в компанию должны быть рассмотрены и одобрены Министерством торговли США. Тем не менее Biwin все еще надеется вывести этот новый SSD на рынок США — конечно, если позволят ограничения.

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Что заслуживает внимания, так это 128-слойный Xtacking 3.0 YMTC. Эта флэш-память имеет уникальную архитектуру, которая построена путем укладки двух разных чипа друг на друга. При этом нижний уровень использует более старую технологию узла процесса для логики, а верхний уровень использует более новый, более плотный узел процесса для массива памяти, который фактически хранит данные. Этот дизайн обеспечивает всевозможные преимущества в производительности и стоимости, что делает его многообещающей технологией, представляющей серьезную угрозу для укоренившихся производителей флэш-памяти, таких как Micron, Toshiba и Samsung, которые используют более традиционный дизайн.

YMTC может показаться малоизвестной компанией, но ее революционная архитектура флэш-памяти привлекла внимание некоторых крупнейших компаний отрасли, в том числе Apple, которая, как сообщается, аттестовала флэш-память для использования в своих устройствах и даже помогла ей набрать персонал. Учитывая новые ограничения, Apple, как сообщается, приостановила эти планы, но Biwin все еще продвигается вперед со своим твердотельным накопителем под брендом Acer.

Флэш-память работает со скоростью 2400 МТ/с, а максимальное энергопотребление одностороннего накопителя M.2-2280 составляет 5,67 Вт.

Накопитель питается от SSD-контроллера Maxiotek MAP1602 без DRAM, который также разработан в Китае. Этот контроллер использует технологию Host Memory Buffer (HMB) и подключается через интерфейс PCIe 4.0 x4 с протоколом NVMe 1.4.

Acer Predator GM7 емкостью 2 ТБ официально рассчитан на пропускную способность до 7200/6300 МБ при последовательном чтении/записи и 1 миллион операций ввода-вывода в секунду при произвольном чтении/записи. Компания еще не поделилась рейтингами выносливости, но на накопитель распространяется пятилетняя гарантия. Диски будут иметь емкость 512 ГБ (50 долларов), 1 ТБ (90 долларов) и 2 ТБ (160 долларов).

Biwin продемонстрировала накопитель емкостью 1 ТБ на CES, и здесь мы видим, что SSD достигает максимальной скорости последовательного чтения/записи 5671/4960 МБ/с. В этих тестах накопитель также обеспечивает 688 350/795 513 случайных операций ввода-вывода в секунду при чтении/записи. Конечно, эти тесты, вероятно, проводятся со свежим приводом, поэтому вам придется подождать выхода разных обзоров, чтобы увидеть, как изменится производительность.

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В ожидании одобрения регулирующих органов Biwin все еще надеется вывести эти накопители на рынок США, но пока не имеет точных сроков. Компания также сделает диски доступными на других рынках, на которые санкции могут не повлиять.