Иногда небольшой сбой вызывает серьезные проблемы. Недавний сбой проверки электронной почты в сервисах Nvidia заблокировал доступ пользователей к сервисам GeForce Experience и GeForce Now, как обнаружил PiunikaWeb.com. В результате некоторые пользователи теперь не могут обновить свои драйверы или использовать облачный игровой сервис. Nvidia пытается решить проблему.
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Службы GeForce Experience и GeForce Now от Nvidia требуют, чтобы пользователи получали код подтверждения по электронной почте при входе в систему. Но проверка электронной почты в настоящее время недоступна в Nvidia, поэтому пользователи, которым необходимо войти в систему, не могут этого сделать. Это вызывает проблемы, поскольку людям, которым необходимо обновить свои драйверы с помощью GeForce Experience, теперь приходится загружать их вручную, что может быть сложно для некоторых людей. Между тем геймеры GeForce Now вообще не могут пользоваться сервисом.
«Наша команда исследует проблему, из-за которой не отправляются электронные письма с подтверждением NVIDIA», — об этом сообщает служба поддержки клиентов. «Мы приносим извинения за неудобства, которые это может вызвать, и будем делиться обновлениями по мере их появления».
Компания не сообщила сроки, когда сбой будет устранен, но пользователям, которые пользуются сервисами GeForce Experience и GeForce Now, рекомендуется не выходить из них.
Геймеры критикуют Nvidia за то, что для использования определенных функций требуется вход в систему, и этот аргумент становится сильнее, когда система проверки не работает даже на короткое время. Между тем, Steam также требует отправки кода по электронной почте для входа в программное обеспечение, так что GeForce Now от Nvidia не одинока.
Поскольку именно так работают учетные записи Nvidia, та же процедура применяется к GeForce Experience, программе, которая управляет настройками оборудования, позволяет оптимизировать производительность, снимать и публиковать снимки экрана и видео, а также публиковать игровые моменты на YouTube, Twitch и Facebook. Помимо прочего, это программное обеспечение автоматически обновляет драйверы. Проблема в том, что, если вы не можете войти в свою учетную запись Nvidia, вы потеряете все эти преимущества.