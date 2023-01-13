Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
hilnur20012 За пост начислено вознаграждение
Corsair разрабатывает блок питания с модульными разъемами на боку
Разработка может быть приурочена к выпуску новых материнских плат и корпусов DIY APE
рекомендации
-20% на RTX 4070 Ti - скидки начались
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке

Есть признаки того, что Corsair готовит несколько довольно радикальных новых конструкций блоков питания (PSU) для ПК. Инсайдер Momomo_us поделился несколькими изображениями и набросал несколько спецификаций так называемой серии блоков питания Corsair RMx Shift. Ключ к значительным изменениям, внесенным в эту линейку продуктов, находится прямо в середине названия продукта — модульные кабельные разъемы micro-fit смещены к одной из сторон блока питания, а не прямо напротив задней панели вашего ПК.

реклама

Ожидается, что новая серия Shift будет основана на существующих компонентах Corsair серии RM и станет долгожданным вариантом для пользователей, которые борются с тесными или неудобными компоновками корпуса. Часто традиционное расположение разъемов на блоке питания может привести к неприглядным и неудобным изгибам или скручиванию кабелей. В некоторых случаях наличие модульных разъемов сбоку от блока питания может решить такие проблемы. Кроме того, наличие этого выбора сделает планирование сборки системы еще более важным для самой аккуратной компоновки внутреннего корпуса и прокладки кабелей.

Некоторые люди могут быть удивлены тем, что эти мощные современные блоки питания не имеют выделенных разъемов 12VHPWR для подключения кабелей к графическим картам Nvidia последнего поколения. Все эти графические процессоры поставляются в комплекте со специальными переходниками, поэтому это не должно быть большой проблемой, за исключением того, что поставляемый поставщиком графической карты кабель, вероятно, не будет иметь прямоугольных 8-контактных разъемов.

Текущая тема заключается в том, что стиль Shift PSU подойдет для некоторых корпусов/сборок, но не для всех. Многое будет зависеть от типа вашего корпуса, расположения блока питания в конструкции и зазора между лотком материнской платы и правой боковой панелью. Так что планируйте кабель-менеджмент очень тщательно при покупке своих компонентов, и если вы видите преимущество наличия боковых разъемов, то, по крайней мере, похоже, что Corsair готовит для Вас более оптимальную компоновку.

Помогут ли блоки питания Corsair Shift перейти на APE?

рекомендации
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
13700K дешевле 40 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
RTX 4090 за 140 тр в Регарде
13600K дешевле 30 тр в Регарде
RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке
3080 дешевле 80 тр в Регарде
RTX 4080 за 100 тр в Ситилинке
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming

Интересно увидеть эту утечку Corsair вскоре после новостей о том, что MSI и Maxsun разрабатывают новые материнские платы с дизайном Asus DIY-APE. Это материнские платы, которые будут иметь все разъемы для питания, хранения и периферийных устройств на задней стороне печатной платы. В то же время производители корпусов, такие как Lian Li, Cooler Master и Phanteks, начали производить корпуса, которые хорошо вписываются в эту новую философию.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#новинки #новинка #corsair
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В сети появилась дата выпуска процессоров AMD Ryzen 7000 X3D
Corsair собирается переместить разъемы в новом блоке питания
Rabid Mining уже успел опробовать новинку на различных алгоритмах в майнинге
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Майнинг на видеокартах начал приносить прибыль после нескольких месяцев затишья
12
Китайский процессор Loongson 3A5000 оказался в 3 раза медленнее российского Эльбрус-16С в Geekbench5
15
Как маленький дрон Герань-3 стал участником большой игры, и за что США хотят наказать Канаду
15
Какую видеокарту купить под требовательные новинки 2023г владельцу монитора 2К
4
Почему Су-75 будет пользоваться популярностью на Ближнем Востоке и в Африке
4
Почему GeForce RTX 4070 Ti можно назвать самой выгодной видеокартой в магазинах РФ
36
Популярность в России китайских смартфонов замедляет внедрение технологии eSIM
3
Военные США раскритиковали французские бронемашины AMX-10RC для Украины
1
Покупаем видеокарту AMD вопреки слухам и домыслам – Radeon RX 6650 ХТ один из лучших GPU на рынке
11
Найден способ в несколько кликов превратить Windows 11 в старую Windows 95
8
Человечество открыло первую экзопланету с помощью телескопа Джеймс Уэбб
1
Раскрываем нераскрытый потенциал процессоров AMD – что купить, если вам надоела продукция Intel
3
Собираем мощный игровой компьютер под World of Tanks – можно ли танкисту обойтись без видеокарты
8
Новая утечка демонстрирует чехлы для Galaxy S23
+
США рассматривают вопрос о подготовке пилотов Украины к полетам на F-16
7
Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti рекордно подешевела в магазинах РФ
19
В Соледаре и Артемовске залежей соли хватит всей России на 1000 лет
107
«Сбербанк» рассказал, каким образом устанавливает клиентам своё iOS-приложение вопреки блокировке от Apple
2
Игроки космического симулятора Elite: Dangerous смогли за 8 лет исследовать лишь 1% вселенной
5
В РФ могут увеличить максимальный возраст призывников с 27 до 30 лет уже в весеннем призыве
10

Популярные статьи

Почему самолёт 5-го поколения Су-75 Checkmate оказался неинтересен потенциальным покупателям
174
Стоит ли опасаться Leopard 2 России и является ли этот танк тем самым легендарным вундерваффе
29
Тонкая настройка процессора Ryzen 5 5600X и сравнение с Ryzen 5 1600
38
Импортозамещение работает - как "Чебурашка" побеждает иноземного "Аватара" в российских кинотеатрах
26
Что такое космологическая постоянная или как "ошибка Эйнштейна" перевернула современную физику
33
Ретроклокинг: беспроигрышная лотерея AMD или возможность получить до 500% производительности
40
Джен Сун Хуанг: гениальный маркетолог или обычный лжец
244
Оверклокинг в 2023 году – жив он или нет, и есть ли смысл
118
Ryse: Son of Rome - Древний Рим на движке CryEngine
12
На что способны американские и европейские БМП и БТР Страйкер, Брэдли, Мардер и AMX
3

Сейчас обсуждают

AntiKakol
21:39
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный доложил президенту Владимиру Зеленскому о том, что три попытки контрнаступления на Соледар провалились. Об этом сообщил украинский ...
Корреспондент CNN заметил отступление ВСУ из Соледара
АнтиЧмо
21:37
Мы просрали Соледар. И я этому рад, как и миллионы украинцев вместе со мной. Это фигня, мы собираемся просрать всю нашу рiдну Украiну. Тут на видосике я радуюсь https://t.me/yurasumy/6920
Корреспондент CNN заметил отступление ВСУ из Соледара
neSaint
21:34
Ну где то реально скинули, Сити всплакнули что по 90-100К карты лежат и начали рисовать "скидки" до 80-89 - но и за эти деньги в сегодняшних реалиях она никому не нужна ибо если бабло есть лучше бра...
Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti рекордно подешевела в магазинах РФ
Мимо
21:33
Ну, мандаринский - это скорее путуньхуа. Северо-западный диалект китайского. Грубо говоря - основной.
Джен Сун Хуанг: гениальный маркетолог или обычный лжец
Мимо
21:32
Психопроецирование налицо. Так хочется "пилотку" нюхнуть, девственник?
Джен Сун Хуанг: гениальный маркетолог или обычный лжец
АнтиЧмо
21:32
Да это хорошо что мы с тобой два хохла сосем друг у друга на русском сайте. Ты кстати сифаком не заразен. А то потом лечится после тебя неохота. А так я не против сасать у тебя.
В Соледаре и Артемовске залежей соли хватит всей России на 1000 лет
AntiKakol
21:31
В вашем доме даже цобаки нэ мають жiття.
Корреспондент CNN заметил отступление ВСУ из Соледара
AntiKakol
21:29
Дурашка ципсотная, клюй люськину каку и дальше.
Поставка тяжелых танков Leopard-2 и Challenger-2 стала вопросом времени
Александр Аксенов
21:29
Не, дебил это только ты, а я просто антирашист... Но это ничего, главное ты не рашист...
В Соледаре и Артемовске залежей соли хватит всей России на 1000 лет
RedStone
21:28
Великая, разумеется. Это украина будет уничтожена. Вы запутались с причинами и последствиями.
На Украину поставили более 350 тысяч электрогенераторов суммарной мощностью свыше 1 ГВт
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем