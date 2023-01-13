Разработка может быть приурочена к выпуску новых материнских плат и корпусов DIY APE

Есть признаки того, что Corsair готовит несколько довольно радикальных новых конструкций блоков питания (PSU) для ПК. Инсайдер Momomo_us поделился несколькими изображениями и набросал несколько спецификаций так называемой серии блоков питания Corsair RMx Shift. Ключ к значительным изменениям, внесенным в эту линейку продуктов, находится прямо в середине названия продукта — модульные кабельные разъемы micro-fit смещены к одной из сторон блока питания, а не прямо напротив задней панели вашего ПК.

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Ожидается, что новая серия Shift будет основана на существующих компонентах Corsair серии RM и станет долгожданным вариантом для пользователей, которые борются с тесными или неудобными компоновками корпуса. Часто традиционное расположение разъемов на блоке питания может привести к неприглядным и неудобным изгибам или скручиванию кабелей. В некоторых случаях наличие модульных разъемов сбоку от блока питания может решить такие проблемы. Кроме того, наличие этого выбора сделает планирование сборки системы еще более важным для самой аккуратной компоновки внутреннего корпуса и прокладки кабелей.

Некоторые люди могут быть удивлены тем, что эти мощные современные блоки питания не имеют выделенных разъемов 12VHPWR для подключения кабелей к графическим картам Nvidia последнего поколения. Все эти графические процессоры поставляются в комплекте со специальными переходниками, поэтому это не должно быть большой проблемой, за исключением того, что поставляемый поставщиком графической карты кабель, вероятно, не будет иметь прямоугольных 8-контактных разъемов.

Текущая тема заключается в том, что стиль Shift PSU подойдет для некоторых корпусов/сборок, но не для всех. Многое будет зависеть от типа вашего корпуса, расположения блока питания в конструкции и зазора между лотком материнской платы и правой боковой панелью. Так что планируйте кабель-менеджмент очень тщательно при покупке своих компонентов, и если вы видите преимущество наличия боковых разъемов, то, по крайней мере, похоже, что Corsair готовит для Вас более оптимальную компоновку.

Помогут ли блоки питания Corsair Shift перейти на APE?

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Интересно увидеть эту утечку Corsair вскоре после новостей о том, что MSI и Maxsun разрабатывают новые материнские платы с дизайном Asus DIY-APE. Это материнские платы, которые будут иметь все разъемы для питания, хранения и периферийных устройств на задней стороне печатной платы. В то же время производители корпусов, такие как Lian Li, Cooler Master и Phanteks, начали производить корпуса, которые хорошо вписываются в эту новую философию.