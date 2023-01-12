Есть некоторые удивительные сходства с Logitech G Cloud

Согласно сообщениям Lilliputing и ютубера Taki Udon, прототипы портативной игровой консоли Lenovo, которая, как сообщается, называется Legion Play, поступили в несанкционированную продажу в Китае. Последний купил один прототип и разместил на YouTube видео с ним.

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Taki Udon написал, что приобрел модель примерно за 160 долларов, и получил ее по почте, завернутой в пузырчатую пленку. Эта цена, вероятно, намного ниже, чем та, за которую устройство продавалось бы, если бы оно когда-либо было официально выпущено.

К счастью, на большой наклейке на задней панели устройства перечислены некоторые технические характеристики, предполагающие, что это устройство получило кодовое название «Zelda». Еще в 2021 году Liliputing отметил, что на веб-сайте Lenovo, посвященном Mobile World Congress 2021, были некоторые скрытые ссылки на Legion Play, в которых предлагался 7-дюймовый дисплей 16: 9, HDR10, двойные динамики, вибрация и аккумулятор емкостью 7000 мАч. Модель, которая поставляется в синем цвете, похоже, действительно соответствует этим спецификациям. В видео вы можете видеть, что устройство поставляется с 64 ГБ памяти.

В Aida64 он обнаружил, что Legion работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 720G (тот же чип в Logitech G Cloud) с 4 ГБ оперативной памяти. Похоже, он работает под управлением Android 11, что является еще одним сходством с G Cloud. Основное отличие заключается в том, что этот прототип поддерживает вывод данных через USB Type-C, чего нет в G Cloud.

Части пользовательского интерфейса похожи на стандартный Android, но он довольно сильно изменен и, похоже, сделан в стиле минималистичного пользовательского интерфейса Nintendo Switch. Существует также приложение от Tencent, которое, по-видимому, очень похоже на приложение Logitech G Cloud. Для некоторых демоверсий игр, включая эмуляцию, вам следует посмотреть полное видео.

Taki Udon, похоже, в значительной степени понравилось устройство, хотя он сказал, что хотел бы видеть более качественную резину на D-Pad и более высокие кнопки A / B / X / Y.

Непонятно, почему Lenovo так и не выпустила Legion Play. Как отмечают и Taki Udon, и Liliputing, этот прототип, похоже, относится к 2021 году, и если бы компания была готова к запуску на Mobile World Congress в том году, это было бы до того, как была анонсирована Steam Deck от Valve. Позже Logitech выпустила G Cloud, а на выставке CES Razer представила Razer Edge. Оба этих устройства работают на Android и ориентированы стриминговые сервисы Xbox Game Pass и Nvidia GeForce Now.

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Что касается того, как партия этих прототипов Lenovo поступила в продажу в Китае, то этого, возможно, никто никогда не узнает. Но те, кто в курсе, что эти устройства поступили в продажу, теперь знают странную часть истории Lenovo.