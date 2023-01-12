Однако комплекты DDR5-6400 JEDEC выйдут первее

Приготовьтесь к тому, что ваш новый блестящий комплект памяти DDR5 будет казаться медленным и устаревшим. TeamGroup утверждает, что нашла способ поднять скорость и надежность сигнала DDR5 на новый уровень с помощью нового компонента от Renesas Electronics.

реклама

Согласно TeamGroup, она включила компонент CKD в новые комплекты DDR5, которые будут «усиливать, буферизовать и стабильно выводить высокочастотные сигналы от ЦП к комплектам памяти». Это, по словам компании, приведет к более высоким и более надежным частотам. Renesas заявляет, что это первый компонент CKD, который будет использоваться в потребительских модулях DIMM.

Технические подробности о CKD, а также о том, когда можно увидеть комплекты, оснащенные этой технологией, на данный момент чрезвычайно малы. Но, согласно пресс-релизу TeamGroup (и опубликованному вместе с ним изображению), кажется, что сначала мы увидим наборы с CKD в качестве опций DDR5-6400 стандарта JEDEC, а более быстрые варианты появятся позже в этом году. Компания пишет, что надеется, что добавление CKD поможет TeamGroup достичь «частот в памяти OC до 9000 МГц или выше, чтобы обеспечить сверхбыстрые игровые возможности для геймеров и надежные, высокопроизводительные решения для обработки информации для создателей».

Очевидно, не стоит ожидать, что эти новаторские комплекты памяти будут где-то рядом с общедоступной ценой. Самые быстрые 32-гигабайтные варианты DDR5-7800, которые сейчас доступны на рынке, продаются примерно за 400 долларов, и маловероятно, что добавление новых компонентов в память снизит цену на комплекты высокого класса.

рекомендации -20% на RTX 4070 Ti - скидки начались 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке 13700K дешевле 40 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 -7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр RTX 4090 за 140 тр в Регарде 13600K дешевле 30 тр в Регарде RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке RTX 4080 за 100 тр в Ситилинке 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

Тем не менее большее количество более быстрых комплектов памяти может помочь снизить цену базовых DDR5 при одновременном повышении скорости. Это было бы хорошо как для обычных потребителей, желающих перейти на новейший стандарт памяти, так и для AMD в частности. Поскольку в то время, как процессоры Intel 13-го поколения поддерживают как более старую (и все еще гораздо более дешевую) память DDR4, AMD сделала ставку на DDR5 с Ryzen 7000. Достижение намного больших скоростей чем те, которые доступны с DDR4, также, конечно, побудит больше людей переключиться на DDR5.