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hilnur20012 За пост начислено вознаграждение
В сети появилась дата выпуска процессоров AMD Ryzen 7000 X3D
AMD официально представила свои процессоры Ryzen 7000 серии X3D с 3D V-Cache на выставке CES 2023
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AMD официально представила свои процессоры Ryzen 7000 серии X3D с 3D V-Cache на выставке CES 2023, но не сообщила, когда эти процессоры будут доступны. Благодаря зоркому взгляду Overclock3D.net мы теперь знаем, что эти новые продукты будут доступны с 14 февраля 2023 года.

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Все три процессора Ryzen 7000 серии X3D имеют микроархитектуру Zen 4 и оснащены 64 МБ кэш-памяти L3 3D V-Cache. Согласно листингу AMD, восьмиядерный Ryzen 7 7800X3D, 12-ядерный Ryzen 9 7900X3D и 16-ядерный Ryzen 9 7950X3D появятся на рынке в День святого Валентина, примерно через месяц. Рекомендованные цены на новые процессоры Ryzen 7000 X3D пока не разглашаются. 

AMD официально позиционирует свои процессоры Ryzen с 3D V-Cache как одни из лучших процессоров для игр, поскольку дополнительный кэш значительно увеличивает производительность в игровых рабочих нагрузках.Таблица взята с портала Tom’s Hardware

Процессоры AMD Ryzen 7000 X3D имеют заблокированный множитель и поэтому не поддерживают разгон. Однако вы можете использовать функцию автоматического повышения производительности Precision Boost Overdrive (PBO) или использовать Curve Optimizer для повышения производительности. Между тем, эти процессоры рассчитаны на TDP 120 Вт, поэтому им по-прежнему потребуется хорошая материнская плата и хорошая система охлаждения, чтобы продемонстрировать свой потенциал производительности. 

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Цены на семейство процессоров AMD Ryzen 7000 X3D пока неизвестны.

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