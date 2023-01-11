Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
hilnur20012 За пост начислено вознаграждение
Компания Hive Blockchain развертывает системы майнинга на базе Intel
Hive BuzzMiners — системы для майнинга криптовалюты на основе ASIC Intel Blockscale
рекомендации
10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке

Компания по добыче криптовалюты Hive Blockchain заявила на этой неделе, что приступила к развертыванию 5800 систем майнинга BuzzMiner на базе ускорителя Intel Blockscale, которые она разработала сама. На сегодняшний день это первое крупномасштабное развертывание машин для майнинга на базе процессоров Intel. Кроме того, компания сообщила, что в декабре она заработала 3,15 миллиона долларов за счет снижения энергопотребления и, следовательно, количества добытых Биткойнов, как сообщает CoinDesk

реклама

Hive постоянно оптимизирует свое оборудование для повышения эффективности и снижения энергопотребления. В конце прошлого года компания заказала производство 5800 Hive BuzzMiners — машин для майнинга криптовалюты, которые она разработала сама на основе ASIC Intel Blockscale. На данный момент компания получила и установила 1423 таких машины и отправила 987 систем в Швецию, где они будут установлены к 15 января. Остальные системы будут протестированы и отправлены до конца месяца. Кроме того, Hive планирует заменить старое оборудование для майнинга на базе ASIC и GPU собственными машинами BuzzMiner. Между тем, Hive, похоже, является крупнейшим покупателем чипов Intel Blockscale. Также недавно компания приобрела 3570 майнеров Bitmain S19j Pro, 2050 из которых уже установлены. 

В декабре Hive добыла 213,8 Биткойнов с использованием оборудования ASIC и GPU. Между тем, компания по добыче криптовалюты заработала 3,15 миллиона долларов дохода от своей стратегии хеджирования цен на энергию и сетевой балансировки. 

Интересным фактом является то, что в декабре производство Hive сократилось примерно на 20% по сравнению с предыдущим месяцем. Между тем, стратегия сетевой балансировки компании и другие меры больше чем компенсируют снижение добычи криптовалюты.  

Добыча криптовалюты в последние кварталы стала значительно менее прибыльной из-за снижения спроса на Биткойны и из-за того, что майнить криптовалюту стало сложнее, поэтому Hive и ее конкуренты должны повысить свою эффективность, чтобы остаться в бизнесе. 

рекомендации
-20% на RTX 4070 Ti - скидки начались
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
13700K дешевле 40 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр
RTX 4090 за 140 тр в Регарде
13600K дешевле 30 тр в Регарде
RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке
RTX 4080 за 100 тр в Ситилинке
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming

«Наша техническая команда обновила наш программный стек, который отслеживает жизненно важную статистику нашего глобального парка майнеров ASIC», — сообщил Айдин Килич, президент и главный операционный директор Hive. «Это позволяет нам хорошо понимать и детализировать производительность каждой машины, используя индивидуальные вызовы API, поскольку мы тщательно изучаем общую эффективность парка (в джоулях на терахеш), чтобы гарантировать, что мы получаем максимальную прибыль во время медвежьего рынка Биткойнов. Мы продолжаем стремиться к совершенству, гарантируя, что по мере масштабирования нашего хешрейта мы также оптимизируем время безотказной работы, чтобы обеспечить идеальные показатели вывода Биткойнов и лидировать в отрасли по производительности».

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#криптовалюты #криптовалюта #биткоин #bitcoin #биткоины #биткойн #биткоин-банкоматы
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Биткоин находится в шаге от ралли быков – когда криптовалюта подорожает до 100 000 долларов
Криптобиржа Coinbase уволит еще 20% сотрудников – это около 950 человек
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Соледар близок к окружению ВС РФ, после которого ВСУ ждет либо отступление, либо сдача в плен
208
В США верят в то, что Россия из-за санкций не сможет развивать проект перспективного истребителя Су-75 Checkmate
54
В Турции объяснили, почему страна перестала поставлять «Байрактары» на Украину
9
По итогу анализа первых обзоров RTX 4070 Ti назвали хорошим, но дорогим выбором для игр в WQHD
3
Великобритания намеревается поставить танки Challenger 2 на Украину
19
Steam достиг рубежа в 10 миллионов одновременно активных игроков
+
Владельцы видеокарт сталкиваются с отказом в гарантийном обслуживании, причина — виноваты сами
91
Пентагон спустя полгода всё-таки поставит Украине ракетные системы VAMPIRE
2
США грозят Китаю наказанием за его поддержку России
18
Почему флагманы NVIDIA не дешевеют в магазинах РФ – сколько просят за новую GeForce RTX 4070 Ti
20
Пул Aleo начал снижать вознаграждение майнерам
4
90-ваттный Ryzen 7600 без приставки "X" за 229$ обгоняет в играх 334-ваттный Core i9-13900K за 589$
28
В крупных магазинах с полок начали исчезать RTX 3080, RTX 3090 и RTX 3090 Ti
17
С февраля ситуация на рынке игровых видеокарт NVIDIA начнёт приходить в норму
17
Модер сравнил обновлённую версию The Witcher 3 со своим проектом HD Reworked Project
+
Почему в 2023 году стоит собрать ПК на базе процессоров Intel, и какие камни купить здесь и сейчас
7
Модернизированные ударные вертолёты Ка-52М уже применяются в зоне СВО
+
Курс американского доллара на Aliexpress снизился до 73 рублей
3
Аналитик смог вычислить верхний порог «справедливой» цены за 4070 Ti
13
CES 2023: Компания Pininfarina представила умный беспилотный EV-микроавтобус Holon
+

Популярные статьи

Скоро Challenger 2 появится в войсках ВСУ, в чем хорош и в чем плох основной британский танк
50
16 или 32 ГБ — сколько памяти нужно в игровом компьютере в 2023 году
170
Кулеры, которые нам запомнились - для видеокарт и процессоров
88
Как получить лицензионную Windows 10 бесплатно - разбираю несколько вариантов
50
Разогнать Ryzen 5 5600 на Deepcool Gammax 400 и выжить - исправляем ошибки
18
Эксперты из США рассказали о битве за Тайвань – почему Китай проиграет, а армия РФ не придёт
30
Какие интересные игры попадут в Game Pass в 2023 году
4
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool AG400 LED
31
Как конфликт между Россией и Украиной заставил переосмыслить роль кибер-операций
48
Чимбальбом - 3: Блинчики, солнечная панель и электроника с молодым петухом в конце
18

Сейчас обсуждают

HPretender
23:30
Я пидap, и хочу сделать себе сиськи, по-этому и строчу тут комменты сутками!
Объём военной помощи Украине со стороны Запада почти сравнялся с военным бюджетом России за год
Алексей Енютин
23:29
Если сервис добросовестно делает свою работу, то да
Курс американского доллара на Aliexpress снизился до 73 рублей
HPretender
23:28
Пошёл нaxyй мразь тупая, отсасывать у зели
Объём военной помощи Украине со стороны Запада почти сравнялся с военным бюджетом России за год
VRoman
23:27
А кто мешает им выпускать 4030 за $100 или 4010 за $50? Я бы брал их для офиса вместо встройки. Но когда 3050 продаётся за 300 - спасибо не надо. Хочешь - не хочешь возьмёшь стройку и будешь радоватьс...
Аналитик смог вычислить верхний порог «справедливой» цены за 4070 Ti
HPretender
23:27
Гондон ты, все прячешься и из за чужих спин хуйню несешь... смелый какой
Объём военной помощи Украине со стороны Запада почти сравнялся с военным бюджетом России за год
3JIbIDEHb
23:27
Проблема в том, что все эти флопсы нужны в проф кад и 3D системах, но в них (программах) зачастую зашит хуанг детектор и программы просто говорят, что чисто из вредности не будут задействовать аппарат...
Innosilicon представила GPU Fantasy 2 с пассивным охлаждением
HPretender
23:26
Иди нaxyй свою Соколову смотри, 4мо конченное, она ради лайков расскажет что угодно
Объём военной помощи Украине со стороны Запада почти сравнялся с военным бюджетом России за год
HPretender
23:26
Мне до тебя с твоим даунизмом слишком далеко... оттого и не могу представить твой уровень даунизма
Объём военной помощи Украине со стороны Запада почти сравнялся с военным бюджетом России за год
Артур Рейх
23:26
Раптор мусор
Мобильные видеокарты AMD Ryzen 7000 Phoenix Point имеют до 256 ГБ двухканальной памяти LPDDR5-7600
Козырной Туз
23:26
ты себе даже представить этого не можешь, какой ты даун
Объём военной помощи Украине со стороны Запада почти сравнялся с военным бюджетом России за год
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем