Hive BuzzMiners — системы для майнинга криптовалюты на основе ASIC Intel Blockscale

Компания по добыче криптовалюты Hive Blockchain заявила на этой неделе, что приступила к развертыванию 5800 систем майнинга BuzzMiner на базе ускорителя Intel Blockscale, которые она разработала сама. На сегодняшний день это первое крупномасштабное развертывание машин для майнинга на базе процессоров Intel. Кроме того, компания сообщила, что в декабре она заработала 3,15 миллиона долларов за счет снижения энергопотребления и, следовательно, количества добытых Биткойнов, как сообщает CoinDesk.

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Hive постоянно оптимизирует свое оборудование для повышения эффективности и снижения энергопотребления. В конце прошлого года компания заказала производство 5800 Hive BuzzMiners — машин для майнинга криптовалюты, которые она разработала сама на основе ASIC Intel Blockscale. На данный момент компания получила и установила 1423 таких машины и отправила 987 систем в Швецию, где они будут установлены к 15 января. Остальные системы будут протестированы и отправлены до конца месяца. Кроме того, Hive планирует заменить старое оборудование для майнинга на базе ASIC и GPU собственными машинами BuzzMiner. Между тем, Hive, похоже, является крупнейшим покупателем чипов Intel Blockscale. Также недавно компания приобрела 3570 майнеров Bitmain S19j Pro, 2050 из которых уже установлены.

В декабре Hive добыла 213,8 Биткойнов с использованием оборудования ASIC и GPU. Между тем, компания по добыче криптовалюты заработала 3,15 миллиона долларов дохода от своей стратегии хеджирования цен на энергию и сетевой балансировки.

Интересным фактом является то, что в декабре производство Hive сократилось примерно на 20% по сравнению с предыдущим месяцем. Между тем, стратегия сетевой балансировки компании и другие меры больше чем компенсируют снижение добычи криптовалюты.

Добыча криптовалюты в последние кварталы стала значительно менее прибыльной из-за снижения спроса на Биткойны и из-за того, что майнить криптовалюту стало сложнее, поэтому Hive и ее конкуренты должны повысить свою эффективность, чтобы остаться в бизнесе.

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«Наша техническая команда обновила наш программный стек, который отслеживает жизненно важную статистику нашего глобального парка майнеров ASIC», — сообщил Айдин Килич, президент и главный операционный директор Hive. «Это позволяет нам хорошо понимать и детализировать производительность каждой машины, используя индивидуальные вызовы API, поскольку мы тщательно изучаем общую эффективность парка (в джоулях на терахеш), чтобы гарантировать, что мы получаем максимальную прибыль во время медвежьего рынка Биткойнов. Мы продолжаем стремиться к совершенству, гарантируя, что по мере масштабирования нашего хешрейта мы также оптимизируем время безотказной работы, чтобы обеспечить идеальные показатели вывода Биткойнов и лидировать в отрасли по производительности».