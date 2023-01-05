Компания Phanteks, известная своими бюджетными корпусами, представила на выставке CES 2023 несколько новых продуктов, в том числе два новых корпуса для бюджетных и высокопроизводительных сборок.
реклама
Флагманским анонсом является Phanteks NV7, корпус ATX, который, по словам компании, имеет «сильную и определяющую внешнюю раму, которая фиксирует и подчеркивает аппаратные компоненты». Кроме того, возможно, что вокруг области, где находится материнская плата, есть RGB подсветка, что, безусловно, выделяет этот корпус среди прочих.
Phanteks также сообщает, что корпус помогает избежать «традиционно грязной» задней стороны и что вы можете видеть все стороны ПК через стеклянные панели. Интересно, как здесь будет продуман кабель-менеджмент. Корпус будет выпущен в феврале по цене 219,99 долларов США / 219,90 евро.
Больше интереса вызывает модель Eclipse 300A, которая, по-видимому, станет следующим самым бюджетным корпусом компании по цене 59,99 долларов США / 59,90 евро. Он имеет сетчатую переднюю панель для защиты от пыли, но обеспечивает максимальный приток воздуха в систему. Phanteks утверждает, что в этот корпус можно установить GPU длиной до 390 мм. Он должен появиться на прилавках в марте.
У компании также есть ряд новых вариантов охлаждения, в том числе вентиляторы D30-120 (29,99 долларов США за один, 84,99 долларов США за комплект из трех штук), которые имеют освещение с обеих сторон лопастей вентилятора и могут быть соединены вместе. Кроме того, Glacier One T30 Gen 2 имеет 240-мм (189,99 долларов США) и 360-мм радиаторы (259,99 долларов США) (на фотографиях видно неоновое освещение в стилистике 80-х годов), а также есть кулеры для процессоров Polar с шестью тепловыделяющими трубками.
Для сборок с полностью водяным охлаждением водоблок Glacier R260 появится в марте и может поставляться с предустановленным насосом D5 черного (239,99 долларов США) или белого (249,99 долларов США) цвета, хотя вы также можете получить его без насоса за 159,99 долларов США.